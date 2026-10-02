Τον Δήμο Μεγαρέων επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δύο εβδομάδες μετά την αυτοψία έργων στο Πόρτο Γερμενό του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, προκειμένου να ενημερωθεί για τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την προστασία και αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού.

Όπως έγινε γνωστό, κατά την επιτόπια επίσκεψη, ο υπουργός ενημερώθηκε για τη συνολική εξέλιξη του προγράμματος αποκατάστασης που αναπτύσσεται παράλληλα στις πυρόπληκτες εκτάσεις της Δυτικής Αττικής και της Θήβας, στις περιοχές αρμοδιότητας των Δασαρχείων Μεγάρων, Αιγάλεω και Θηβών. Οι παρεμβάσεις όπου βρέθηκε ο κ. Παπασταύρου σήμερα, που καλύπτουν συνολικά 5.276,4 στρέμματα, στοχεύουν στην ταχεία σταθεροποίηση των καμένων εδαφών, τη συγκράτηση του εδαφικού και φερτού υλικού, τον περιορισμό της διάβρωσης και τη μείωση των μεταπυρικών υδρολογικών κινδύνων.

Παράλληλες παρεμβάσεις σε 3 περιοχές

Όπως έγινε γνωστό, στις περιοχές αρμοδιότητας των Δασαρχείων Μεγάρων, Αιγάλεω και Θηβών, οι παρεμβάσεις καλύπτουν συνολικά 8.837 στρέμματα πυρόπληκτων εκτάσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των έργων αναπτύσσεται στην περιοχή του Δασαρχείου Μεγάρων, σε 5.276,4 στρέμματα των Δήμων Μεγαρέων και Μάνδρας – Ειδυλλίας, μεταξύ άλλων σε Αλεποχώρι, Ψάθα, Παλαιοχώρι, Μύτικα και ‘Αγιο Γεώργιο, με παρεμβάσεις σε 23 ρέματα και τη συμμετοχή 9 Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, οι οποίοι, σε όλη την έκταση της παρέμβασης, φτάνουν τους 21 Δασικούς Συνεταιρισμούς από όλη τη χώρα. Στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω, εντός του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, τα έργα καλύπτουν 3.256 στρέμματα, ενώ στην περιοχή του Δασαρχείου Θηβών εκτείνονται σε 304,7 στρέμματα, στην ευρύτερη περιοχή Καλαμακίου και Αγίου Βασιλείου. Συνολικά προβλέπεται η κατασκευή περίπου 515 χλμ. κορμοδεμάτων, 267 χλμ. κλαδοδεμάτων, 2.894 τ.μ. ξυλοφραγμάτων και 57,6 χλμ. σανιδότοιχων.

Ο κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Βρισκόμαστε σήμερα στα Μέγαρα, σε μια περιοχή που οι παρεμβάσεις καλύπτουν πάνω από 5000 στρέμματα και 23 ρέματα. Μετά την καταστροφική φωτιά του καλοκαιριού δεσμευτήκαμε ότι θα λειτουργήσουμε άμεσα και με αποτελεσματικότητα για να γίνουν παρεμβάσεις οι οποίες θα έχουν σαν στόχο να προστατεύσουν τη ζωή των πολιτών, τη περιουσία τους και το περιβάλλον. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για την προστασία της Δυτικής Αττικής και αυτό έγινε επειδή ενώσαμε δυνάμεις. Εργαζόμαστε όλοι μαζί και ανταποκρινόμαστε στο καθήκον μας, που είναι η προστασία των πολιτών».

Ο δήμαρχος Μεγαρέων, κ. Παναγιώτης Μαργέτης δήλωσε: «Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω όλους για τη συμβολή και τη συμμετοχή σας και την Περιφέρεια Αττικής, για να είμαστε εδώ την επόμενη φορά για ευχάριστα, για αναπτυξιακά και όχι για τέτοιου είδους έργα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών».