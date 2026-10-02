Περισσότεροι από 4.500 ήταν οι συμμετέχοντες στη φετινή τριήμερη διάσκεψη «Connecting Europe Day 2026», κατά την οποία οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν δεκάδες συζητήσεις, εκδηλώσεις και εκθέσεις για τις υποδομές και τις μεταφορές.

Η διάσκεψη πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στις Βρυξέλλες και αποτελεί διάσκεψη-θεσμό κατά την οποία πολιτικοί, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκπρόσωποι του κλάδου των μεταφορών, φορείς μεταφορών και η ΕΕ, συζητούν για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές σχετικά με τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού, ανθεκτικού, ασφαλούς και βιώσιμου τομέα μεταφορών στην Ευρώπη.

Την έναρξη κήρυξε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, σε τελετή με κεντρική ομιλήτρια την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι μεταφορές βρίσκονται στον πυρήνα της καθημερινότητάς μας. Συνδέουν ανθρώπους, επιχειρήσεις και οικονομίες και αποτελούν βασική προϋπόθεση για μια πιο ανταγωνιστική και ασφαλή Ευρώπη. Στις “Connecting Europe Days 2026” δεν καταγράψαμε μόνο πού βρίσκεται σήμερα η Ευρώπη στις μεταφορές. Συζητήσαμε για το δίκτυο μεταφορών που θέλουμε να δημιουργήσουμε για το αύριο. Ένα ευρωπαϊκό δίκτυο χωρίς κενά και σημεία συμφόρησης, χωρίς εμπόδια που περιορίζουν τη συνδεσιμότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών. Για μια Ευρώπη πιο συνδεδεμένη, πιο ανταγωνιστική και πιο ασφαλή. Εξετάσαμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη συνδεσιμότητα στην ΕΕ, αλλά και τις χρηματοδοτικές ανάγκες των αναγκαίων υποδομών στο παρόν και στο μέλλον. Στόχος μας είναι από κοινού όλοι οι εμπλεκόμενοι να δούμε πώς οι πολιτικές για τις υποδομές και τις μεταφορές θα είναι πιο αποτελεσματικές και πώς τα οφέλη τους θα φτάσουν σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες», επισήμανε σε δήλωσή του ο κ. Τζιτζικώστας, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν διεξοδικά ήταν εκείνα που αφορούσαν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), την ηλεκτροκίνηση, τις αεροπορικές συνδέσεις, τη στρατιωτική κινητικότητα, τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας, τη Διακήρυξη του Δούναβη και τις επενδύσεις στις υποδομές και τις μεταφορές.

Ο Επίτροπος συμμετείχε στο σύνολο των εκδηλώσεων με ομιλίες, παρουσιάζοντας την πολιτική της ΕΕ στις υποδομές και τις μεταφορές, ενώ είχε συναντήσεις με εκπροσώπους όλων των κλάδων των μεταφορών και υποδομών και το πολιτικό προσωπικό της ΕΕ και των κρατών μελών.

Στην εκδήλωση «Connecting Europe by Air», με θέμα τις αεροπορικές συνδέσεις, ο Επίτροπος επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «η ενιαία αγορά αερομεταφορών έχει μεταμορφώσει την Ευρώπη, υπερτριπλασιάζοντας τα απευθείας δρομολόγια εντός της ΕΕ, και οδηγώντας σε μείωση των τιμών των εισιτηρίων κατά περίπου 60%», σημειώνοντας ότι «σήμερα, οι αερομεταφορές στηρίζουν άμεσα περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ και περισσότερες από 7.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

«Χρειαζόμαστε ωστόσο πλέον μια νέα προσέγγιση, μια νέα στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, με πιο ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες, με προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες και ενσωμάτωση της καινοτομίας, την οποία ετοιμάζουμε. Και πρέπει να προετοιμάσουμε την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για τις μελλοντικές προκλήσεις, αντιμετωπίζοντας τους περιορισμούς χωρητικότητας στον εναέριο χώρο και τις ανεπάρκειες στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας», συνέχισε ο Επίτροπος.

Στην ολομέλεια με κεντρικό θέμα τη στρατιωτική κινητικότητα, ο Επίτροπος συμμετείχε σε πάνελ με τον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, Άντριους Κουμπίλιους, τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρόμπερτ Ζιλ, και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Μεταξύ άλλων, στην τοποθέτησή του, ο Επίτροπος τόνισε: «Το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, έως το 2034, θα είναι μια αποφασιστική στιγμή όχι μόνο για ορισμένους από τους σημαντικότερους κρίκους των κεντρικών ευρωπαϊκών διασυνοριακών συνδέσεων, αλλά για το σύνολο του Διευρωπαϊκού Δικτύου. Έως το 2030, η ΕΕ πρέπει να ολοκληρώσει τις πλέον στρατηγικές συνδέσεις της και στα 27 κράτη μέλη, που συνιστούν το κεντρικό δίκτυο. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την ασφάλειά της. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας είναι η ενιαία αγορά. Αλλά μπορεί να αποδώσει, μόνο εάν οι άνθρωποι και τα αγαθά μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια. Από το 2014, ο μηχανισμός “Connecting Europe” έχει στηρίξει περίπου 1.850 έργα με περισσότερα από 46 δισ. ευρώ. Αυτό οδήγησε σε συνολικές επενδύσεις άνω των 91 δισ. ευρώ σε έργα για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Περισσότερα από τα μισά από αυτά τα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Η Κομισιόν στον νέο προϋπολογισμό προτείνει 51,5 δισ. ευρώ για τα συγκεκριμένα έργα, συμπεριλαμβανομένων 17,5 δισ. ευρώ για τη στρατιωτική κινητικότητα. Έχουμε μια ώριμη δεξαμενή έργων και οποιεσδήποτε περικοπές θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο βασικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Στην εκδήλωση για την ηλεκτροκίνηση ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι «η μετάβαση σε βιώσιμες μετακινήσεις δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζονται περισσότερα κίνητρα για τους οδηγούς, περισσότερες υποδομές φόρτισης και, κυρίως, συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και της βιομηχανίας. Στις Βρυξέλλες, μαζί με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής, συζητήσαμε πώς μπορούμε να επιταχύνουμε αυτή τη μετάβαση».

Στην εκδήλωση Waterborne Leadership, πραγματοποιήθηκε τελετή παράδοσης στον Επίτροπο της Διακήρυξης του Δούναβη και των εννέα οδικών χαρτών πλωτής έρευνας, ενώ επισκέφθηκε και τη σχετική έκθεση.

Στην τελετή λήξης, ο κ. Τζιτζικώστας συμμετείχε σε συζήτηση με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ, Ελίζα Βόζενμπεργκ.

Οι 11 Ευρωπαίοι Συντονιστές του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών παρέδωσαν σε ειδική τελετή στον κ. Τζιτζικώστας ως εκπρόσωπο της Κομισιόν και στην κ. Βόζενμπεργκ ως εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα σχέδια εργασίας τους.

Οι Συντονιστές ορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να συντονίσουν την υλοποίηση των εννέα μεγάλων ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών και των δύο οριζόντιων προτεραιοτήτων και πλέον έχουν ολοκληρώσει τον οδικό χάρτη για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων.

Ο Επίτροπος στη συζήτηση με τον κ. Λέτα, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που επενδύεται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών την περίοδο 2017 – 2030, δημιουργούνται επιπλέον 13.000 θέσεις εργασίας».

Αναφέρθηκε στο έργο που έχει υλοποιήσει στο διάστημα της θητείας του, με εμβληματικές πρωτοβουλίες, όπως οι πολιτικές για την αυτοκινητοβιομηχανία, τις βιώσιμες μεταφορές, το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων, τη ναυτιλία, τα λιμάνια, τη στρατιωτική κινητικότητα, τα δικαιώματα των επιβατών και την πρώτη ενιαία πολιτική για τον ευρωπαϊκό τουρισμό.

«Κεντρικός στόχος μου είναι να κάνουμε την ΕΕ ακόμα πιο ανταγωνιστική παγκοσμίως. Μέχρι το τέλος της θητείας μου, το επίτευγμα που θα με κάνει υπερήφανο είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες να κατανοήσουν στην καθημερινότητά τους την πρόοδο που κάναμε για την ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Όταν παραδώσω τη σκυτάλη του Επιτρόπου θέλω να έχω αφήσει ένα σύστημα μεταφορών και υποδομών ασφαλέστερο, πιο καινοτόμο, καλύτερα συνδεδεμένο και πιο βιώσιμο από αυτό που παρέλαβα. Ένα σύστημα με μετρήσιμα οφέλη για τους πολίτες, τη βιομηχανία, τους ταξιδιώτες, τα κράτη μέλη, αλλά και τους γείτονες της ΕΕ», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.