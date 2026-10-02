Την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ, μετά την πολιτική του διαδρομή σε συνολικά τέσσερα κόμματα, σχολίασε ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι μπορεί να θεωρείται αξιόπιστος παρά τις διαδοχικές κομματικές μετακινήσεις του.

Ο ίδιος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στην πορεία του από το ΠΑΣΟΚ στη ΔΗΜΑΡ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Δημοκράτες, απαντώντας χαρακτηριστικά «γιατί να μην είμαι αξιόπιστος;».

Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης αναφέρθηκε αναλυτικά και στις πολιτικές επιλογές που έκανε τα προηγούμενα χρόνια, εξηγώντας τη στάση του απέναντι στα μνημόνια και στα κόμματα στα οποία συμμετείχε.

«Το 2011 καταψήφισα το μνημόνιο και διαγράφηκα από το ΠΑΣΟΚ, από το 2012 έως το 2019 με ψήφο έδωσα τη μάχη, το 2019 από τη ΔΗΜΑΡ και τον ΣΥΡΙΖΑ έδωσα μάχη για να κρατηθεί όρθια η κοινωνία. Ο κόσμος κρίνει και θα μας ξανακρίνει» πρόσθεσε ο κ. Μιχελογιαννάκης.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη στάση του απέναντι στο τρίτο μνημόνιο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι θεωρεί λανθασμένη την επιλογή του να το υπερψηφίσει, ενώ παράλληλα υποστήριξε πως η συγκεκριμένη συμφωνία ήταν απαραίτητη με βάση τις ανάγκες της χώρας.

«Το 3ο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ οι ανάγκες του τόπου το χρειάζονταν», είπε, ενώ στη συνέχεια σημείωσε «θεωρώ ότι ήταν λάθος μου ότι ψήφισα το τρίτο μνημόνιο».

Ο κ. Μιχελογιαννάκης αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας που είχε πραγματοποιήσει τον Δεκέμβριο του 2014, η οποία είχε συνδεθεί με τις… τυρόπιτες. Για εκείνη την περίοδο δήλωσε «δεν με στήριξε ο Τσίπρας τότε, ούτε ο κόσμος το κατάλαβε, σήμερα με τα χρόνια που πέρασαν δεν θα την έκανα».

Οι αιχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης τοποθετήθηκε για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του για τον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί το συγκεκριμένο πολιτικό εγχείρημα.

«Eμφανείς αρχηγικές φιλοδοξίες και ένα κόμμα διορισμένο. Έχουν γίνει διαδικασίες και όργανα; Ένα κόμμα προσωποπαγές είναι, εγώ θέλω θεσμικότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας παράλληλα σύγκριση με τον παλαιότερο ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο υποστήριξε ότι «εκείνη την παλαιά περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια θεσμικότητα».

Σε ό,τι αφορά την επόμενη πολιτική του κίνηση, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί να είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο.

«H διάθεσή μου είναι να είμαι υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει όμως η επιτροπή ψηφοδελτίων», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας να αποσαφηνίσει τις προθέσεις του σχετικά με το επόμενο πολιτικό του βήμα. «Nα ξεκαθαρίσει ο Τσίπρας τι θέλει και τι δεν θέλει. Η συνεργασία με τις δημοκρατικές δυνάμεις είναι αναγκαία, υπάρχουν άτομα που έχουν σχέση κοντινή με τον ΠΑΣΟΚ».

Ο πρώην βουλευτής άσκησε επίσης κριτική στον χώρο που προέκυψε μετά τον ΣΥΡΙΖΑ και στα νέα πολιτικά σχήματα που δημιουργήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι έχουν οδηγηθεί σε έντονη εσωστρέφεια.

«Ο χώρος του πρώην ΣΥΡΙΖΑ και όλων των χώρων που δημιουργήθηκαν εγκλωβίστηκε σε εσωστρέφεια τοξική παραπολιτική και πρωτοφανή εκφυλισμό. Επικοινωνιακά τεχνάσματα και προσωπικές περιχαρακώσεις δεν είναι λύση» πρόσθεσε.

Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη

Κλείνοντας, ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης αναφέρθηκε στον ρόλο που, κατά την άποψή του, μπορεί να διαδραματίσει το ΠΑΣΟΚ στην ανασύνθεση του χώρου της δημοκρατικής παράταξης.

«Eίναι ο μοναδικός καταλύτης για την ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης», είπε για το ΠΑΣΟΚ, ενώ σχολιάζοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ανέφερε ότι «ο Ανδρουλάκης είναι ικανός αλλά πιστεύω ότι το ποσοστό του θα αλλάξει».