Τη χρηματοδότηση συμπράξεων επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών, συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021-2027, δρομολόγησε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, με την υπογραφή της σχετικής πρόσκλησης. Σκοπός της Δράσης είναι η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού, ενισχύοντας συνεργατικά έργα που μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να διευκολύνουν την είσοδό τους σε νέες αγορές. Παρόντες στην υπογραφή ήταν ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτριος Τερζής και ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Δημήτρης Δρόσης. Η υποβολή αιτήσεων με μέγιστο προϋπολογισμό 400.000 ευρώ ανά έργο, ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου (έως 28 Ιανουαρίου) και θα αξιολογηθούν από την ΓΓΕΚ.

Σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς επισημαίνει: «Διαθέτουμε 17 εκατ. ευρώ για να συνδέσουμε την έρευνα με την παραγωγή και να στηρίξουμε την καινοτομία. Η Αττική διαθέτει πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Με τη νέα πρόσκληση δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε αυτές οι δυνάμεις να συνεργαστούν σε κοινά ερευνητικά έργα, με σαφείς στόχους και προοπτική αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους στην οικονομία. Η χρηματοδότηση αυτή δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αναπτύξουν, μαζί με τους ερευνητικούς οργανισμούς, λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες πολιτών και της κοινωνίας. Από την υγεία και την αγροδιατροφή έως τις ψηφιακές τεχνολογίες και την κυκλική οικονομία. Ο κ. Χαρδαλιάς αναφερόμενος στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, σημειώνει: «Αξιοποιούμε τους διαθέσιμους πόρους για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, να διευρύνουμε τις δυνατότητες εφαρμοσμένης έρευνας και να δώσουμε περισσότερο χώρο στο επιστημονικό δυναμικό να αξιοποιήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του». Στο πλαίσιο αυτό ο περιφερειάρχης καλεί τις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και να καταθέσουν ώριμες και τεκμηριωμένες προτάσεις, προκειμένου τα «έργα που θα χρηματοδοτηθούν να προσφέρουν συγκεκριμένες λύσεις, να ενισχύσουν τις παραγωγικές δυνατότητες της Αττικής και να ανοίξουν νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις και τους ερευνητές της».

Από την πλευρά του ο ΓΓΕΚ Δ. Τερζής χαρακτήρισε τη Δράση σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε προϊόντα και υπηρεσίες με ουσιαστικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Παρατήρησε ότι στον πυρήνα της δράσης βρίσκεται η συνεργασία επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, σημειώνοντας: «Η προφανής σημασία της συνεργασίας αυτής αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο υπό το πρίσμα της ευρύτερης στρατηγικής του υπουργείου Ανάπτυξης και του υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που στηρίζεται στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, τις επενδύσεις, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα». Αναφερόμενος στην 40ετή τεχνογνωσία της ΓΓΕΚ στην αξιολόγηση και τη διαχείριση δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, τόνισε ότι μέσα από την συνεργασία της με την Περιφέρεια Αττικής και τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, θα επιτευχθεί μια ανοιχτή, διαφανής και αποτελεσματική διαδικασία χρηματοδότησης, καθώς οι υποβληθείσες προτάσεις θα αξιολογηθούν με αξιοκρατία και επιστημονική αρτιότητα. Στόχος μας, πρόσθεσε, είναι «οι καλύτερες ιδέες να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να εξελιχθούν σε πραγματική καινοτομία, δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία για την Αττική και ευρύτερα, μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων τους, για την εθνική οικονομία».

Έξι τομείς προτεραιότητας για την έρευνα και την καινοτομία

Η δράση εστιάζει στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και οι προτάσεις πρέπει να αφορούν τους τομείς:

Υλικά – Κατασκευές και Βιομηχανία

Αγροδιατροφική Αλυσίδα

Περιβάλλον – Κυκλική Οικονομία

Βιοεπιστήμες – Υγεία και Φάρμακα

Μεταφορές – Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ψηφιακές Τεχνολογίες

Τα ερευνητικά έργα πρέπει να εμπίπτουν τεκμηριωμένα στις προτεραιότητες της Στρατηγικής και να εκτελούνται εντός Αττικής. Με βάση τα χρηματοδοτικά δεδομένα της πρόσκλησης, αναμένεται να ενισχυθούν περίπου 50 συνεργατικά έργα. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από συμπράξεις στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον μία υφιστάμενη επιχείρηση και ένας ερευνητικός οργανισμός. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον μία πλήρη ετήσια διαχειριστική χρήση και να συμμετέχουν συνολικά σε ποσοστό τουλάχιστον 40% στον προϋπολογισμό του έργου. Οι αναλυτικοί όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται στην πρόσκληση της δράσης. Ο μέγιστος προϋπολογισμός κάθε έργου ορίζεται σε 400.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης στην οποία εντάσσεται κάθε ενότητα εργασίας. Για τη βιομηχανική έρευνα μπορεί να φτάσει έως το 80% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και έως το 65% για τις μεγάλες, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη έως το 60% και το 40%, αντίστοιχα.