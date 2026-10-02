Για επικοινωνιακή και πρόχειρη διαχείριση του μεγάλου ζητήματος του ιδιωτικού χρέους, κατηγορεί τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του.

Υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση «δεν θέλει να δώσει λύση, απλά να εξαπατήσει» και σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει άμεσα τη δική του πρόταση «που απαντά αποτελεσματικά στις ανάγκες της κοινωνίας», σχολιάζοντας ότι «τότε ο πρωθυπουργός θα πρέπει να εξηγήσει τις πολιτικές του επιλογές».

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο πρωθυπουργός καθυστερημένα και μετά από πιέσεις του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε 120 δόσεις αλλά και αυτό για λίγους». Τονίζει ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων για όλους τους οφειλέτες και για όλες τις οφειλές όποτε και αν αυτές βεβαιώθηκαν ή γεννήθηκαν», ενώ «η κυβέρνηση φέρνει 120 δόσεις χωρίς διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων για οφειλές που γεννήθηκαν έως το 2024 και εξαιρεί όσους έχουν ενεργή ρύθμιση πλην όσων εντάχθηκαν στις πρόσφατες 72 δόσεις». Προσθέτει ότι «μάλιστα προβλέπει επιτόκιο 5,84% ενώ και στον εξωδικαστικό και στις προηγούμενες 120 δόσεις του 2019 το επιτόκιο ήταν 3%».

Ο κ. Τσουκαλάς ρωτά «γιατί η κυβέρνηση αποκλείει την πλειοψηφία από το μέτρο που εξήγγειλε» και «γιατί κλείνει τα αυτιά της στην αγορά», υπογραμμίζοντας ότι «νοικοκυριά και επιχειρήσεις ζητούν να πάρουν ανάσα από το βραχνά των οφειλών και των πολλαπλών ρυθμίσεων».

Υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση χειρίζεται το μεγάλο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους πρόχειρα με όρους επικοινωνιακής διαχείρισης λίγων ημερών. Δεν θέλει να δώσει λύση, απλά να εξαπατήσει». Τονίζει, τέλος, ότι «η κοινωνία θέλει να πάρει ανάσα» και ότι «το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει άμεσα τη δική του πρόταση που απαντά αποτελεσματικά στις ανάγκες της κοινωνίας. Και τότε ο πρωθυπουργός θα πρέπει να εξηγήσει τις πολιτικές του επιλογές».