«Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ σήμερα είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και σταθερές από ποτέ. Στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία σχετικά με άρθρο της Wall Street Journal.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «θέλω να είμαι απόλυτα ακριβής και σαφής. Δεν τέθηκε ποτέ αίτημα, πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, όπως γνωρίζετε λαμβάνονται με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών».

Ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι «η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ σήμερα είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και σταθερές από ποτέ. Στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών μας».

Ειδικά για τον τομέα της ενέργειας, είπε ο υπουργός ότι «η συνεργασία μας με τις ΗΠΑ διευρύνεται συνέχεια, με αμοιβαίο όφελος για τους πολίτες μας». Υπενθύμισε ότι πέρυσι ο υπουργός Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Doug Burgum, σε μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που επισκέφθηκε ήρθε στη χώρα μας και την χαρακτήρισε ως στρατηγικό ενεργειακό εταίρο των ΗΠΑ.

«Την προηγούμενη εβδομάδα», είπε ο κ. Παπασταύρου «συνάντησα τον υπουργό Ενέργειας κ. Κρις Ράιτ, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και συζητήσαμε για τις σημαντικές εξελίξεις στη χώρα μας στον τομέα των υδρογονανθράκων».

Σημείωσε ότι οι δύο μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες των ΗΠΑ, Chevron και ExxonMobil, επενδύουν στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, η Chevron προγραμματίζει σεισμικές έρευνες εντός του 2026 στο Ιόνιο, νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, ενώ η Exxon Mobil, σε συνεργασία με την Energean και τη HELLENIQ ENERGY προχωρά στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 50 χρόνια στο Ιόνιο στις αρχές του 2027, για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα. Και, το πιο σημαντικό, είναι ότι οι έρευνες αυτές γίνονται σε συνεργασία με Έλληνες μηχανικούς και γεωεπιστήμονες, που συνιστά μία διπλή ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας.

Παράλληλα, την ίδια στιγμή, ΔΕΗ και Amazon υπέγραψαν προ ημερών μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία ενός μεγάλου κέντρου δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία, γεγονός που αναδεικνύει την πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ εταιρειών των δύο χωρών. Και αυτά είναι συγκεκριμένα αποτελέσματα μίας στρατηγικής σχέσης στον τομέα της ενέργειας, που ενισχύεται καθημερινά, με αμοιβαίο όφελος για τις δύο χώρες».

Απευθυνόμενος στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, ο υπουργός σημείωσε ότι «δεν προπαγανδίζουμε τα επιτεύγματα του ΥΠΕΝ» όπως είπε αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως «η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων είναι εθνική υπόθεση. Η πρόοδος εν μέσω ενεργειακής καταιγίδας, μας διασφαλίζει ενεργειακά και επιτρέπει να έχουμε έναν νέο γεωστρατηγικό ρόλο στην περιοχή»

Σχετικά με τα όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε πως «η ευθύνη ως Υπουργού δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα. Ευθύνη μου – όπως και κάθε μέλους της Κυβέρνησης – είναι να προασπίζομαι το εθνικό συμφέρον. Αυτό έκανα, αυτό κάνω και αυτό θα κάνω».

Ο κ. Παπασταύρου σχετικά με το βάθος ανάπτυξης των σχέσεων με τις ΗΠΑ ανέφερε χαρακτηριστικά πως με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, έχει συναντηθεί ήδη 7 φορές τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ αναμένεται προσεχώς στη χώρα μας και ο υπουργός Εξωτερικών κ. Marco Rubio. Και αυτό δείχνει πόσο στενή είναι η ενεργειακή συνεργασία.

Επιπλέον, πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ότι «διευρύνουμε τη σχέση μας με τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 3+1. Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις με τους ομολόγους μου από ΗΠΑ, Κύπρο και Ισραήλ, και τον Ιούνιο υπογράψαμε στο Χιούστον τη διακήρυξη για την ίδρυση του Ενεργειακού Κέντρου Ανατολικής Μεσογείου, σε συνέχεια του νόμου που είχε εισηγηθεί ο σημερινός υπουργός Εξωτερικών κ. Ρούμπιο. Το Κέντρο αυτό θα αποτελέσει ένα σταθερό σημείο έρευνας και ανάπτυξης της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεπώς, σε ένα τέτοιο πλαίσιο στενής συνεργασίας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει τέτοιο περιεχόμενο απειλής» ενώ στις αναφορές του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας για προνομιακές εταιρικές σχέσεις, ξεκαθάρισε πως «η κυβέρνηση τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες ανταγωνισμού και διαφάνειας, όπως ορίζονται από το εθνικό μας δίκαιο, πλήρως ευθυγραμμιζόμενο με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».