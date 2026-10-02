Περιοδεία στην Πιερία πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού, Χρήστος Κομποτσιάρης, και οι κάτοικοι του χωριού με τους τρεις βουλευτές του νομού.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη σύσκεψη στο δημαρχείο για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής.

«Μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή, γι’ αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκλιση», τόνισε.