Αντιδράσεις, τόσο από πολιτικούς του αντιπάλους όσο και από πρώην συντρόφους του, ξεσήκωσε η επίσκεψη του επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, στο Άγιον Όρος.

Ο πρώην πρωθυπουργός, δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη του επίσκεψη, βρέθηκε ξανά στην Αθωνική Πολιτεία, αυτή τη φορά με τη νέα του ιδιότητα. Το 2014 είχε βρεθεί εκεί ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ χθες Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, πήγε εκεί ως πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

«“Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…” Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης», έγραψε χθες ο κ. Τσίπρας σε ανάρτησή του στο Facebook, αναρτώντας και μια σειρά από φωτογραφίες.

Η επίσκεψή του προέδρου της ΕΛΑΣ στην Αθωνική Πολιτεία πυροδότησε σωρεία αντιδράσεων. Μεταξύ άλλων, τα καυστικά τους σχόλια έκαναν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, Παύλος Πολάκης.

«Για άθεος κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος…», έγραψε στον λογαριασμό του στο X ο κ. Γεωργιάδης.

Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος… https://t.co/6vVcHvYmTN — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 1, 2026

Ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν και το σχόλιο της κ. Κωνσταντοπούλου για τον πρώην πρωθυπουργό. «Πήγε να ψάλει ο Τσίπρας;», διερωτήθηκε με ειρωνικό τόνο, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, και πρόσθεσε: «Η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν».

«Αν ψέλνει σε υποκατάσταση των αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί», σημείωσε ακόμα η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας και κατέληξε: «Η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους που είναι αληθινοί και είναι διατεθειμένοι να αγωνιστούν για να δώσουν λύσεις».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, σε ανάρτησή του στα social media, έγραψε:

«Έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας. Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει…. Γιατί ΠΑΝΤΑ ΙΣΧΥΕΙ το “δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι”. Και ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ και ΚΡΙΜΑ!!!», αναφερόμενος στον σύζυγο της Αθηνάς Λινού, Δημήτρη Λινό, ο οποίος συνόδευσε τον πρώην πρωθυπουργό.