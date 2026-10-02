Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1 παραχώρησε η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού.

Η κ. Καρυστιανού μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον θάνατο της κόρης της, Μάρθης, στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών και τη ζωή της μετά την τραγική απώλεια, ενώ εξέφρασε τη δυσπιστία της για τη δίκη και εξήγησε την απόφασή της να δημιουργήσει κόμμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα περί «κβαντικής ιατρικής», καθώς και στον έλεγχο του ιατρείου της, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον υπουργό Υγείας, σχολιάζοντας δημόσιες τοποθετήσεις του.

Ο όρος «κβαντική ιατρός», ο έλεγχος στο ιατρείο της και η απάντηση στον Άδ. Γεωργιάδη.

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», με αφορμή τον δημόσιο διάλογο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, πήρε θέση για τις αναφορές που τη θέλουν να αυτοπροσδιορίζεται ως «κβαντική ιατρός», ενώ διαχώρισε την πλασμαφαίρεση από τις εναλλακτικές μεθόδους.

Για τον όρο «κβαντική ιατρός» και εάν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα, απάντησε: «Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει, όμως, η κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει εξειδίκευση».

Στη συνέχεια, εξήγησε τι εννοεί με τον όρο «κβαντική ιατρική», συνδέοντάς τον με τεχνολογικές εφαρμογές και ιατρικό εξοπλισμό. «Η κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά αφορά τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό. Το MRI έχει μέσα, δηλαδή, κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι».

Σχετικά με τον βιοσυντονισμό, η κ. Καρυστιανού περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή της, λειτουργεί το σχετικό μηχάνημα και υποστήριξε ότι δεν απαιτείται άδεια για τη χρήση του.

«Είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσω συχνοτήτων. Δηλαδή, από τις συχνότητες που εκπέμπουν τα κύτταρα και οι ιστοί, να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Δεν είναι καθόλου επεμβατικό ούτε παρεμβατικό και γι’ αυτό δεν χρειάζεται άδεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση εάν θεωρεί τον βιοσυντονισμό διαγνωστικό μέσο, απάντησε: «Ακριβώς. Μόνο».

Για το εάν θεωρεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό, υποστήριξε: «Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και καμία επικινδυνότητα».

Σχετικά με την αδειοδότηση του εξοπλισμού, πρόσθεσε: «Όχι. Δεν απαιτείται. Υπάρχουν και κέντρα βιοσυντονισμού, ενώ το έχουν πάρα πολλές κλινικές Wellbeing και Longevity Medicine, το οποίο προωθεί ο κ. Γεωργιάδης. Χρησιμοποιούν βιοσυντονισμό».

Η Μαρία Καρυστιανού έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πλασμαφαίρεση, την οποία διαχώρισε από τον βιοσυντονισμό και τις εναλλακτικές πρακτικές: «Εγώ, όμως, θα σας πω κάτι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς, στο μυαλό του υπουργού Υγείας της χώρας, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον βιοσυντονισμό, την εναλλακτική θεραπεία και τα λοιπά, είναι ένα ιατρικό μηχάνημα, μία ξεκάθαρα ιατρική πράξη, άρα με ενδεχόμενους κινδύνους, και μπορεί να συσχετιστεί με τον βιοσυντονισμό και με μία εναλλακτική θεραπεία».

«Από εκεί ξεκίνησε, ότι η πλασμαφαίρεση ανέφερε ότι είναι μία εναλλακτική μέθοδος. Δεν είναι εναλλακτική μέθοδος η πλασμαφαίρεση και τέτοιες ανακρίβειες και αναλήθειες δεν επιτρέπεται να τις λέει ένας υπουργός Υγείας», επισήμανε.

Η Μαρία Καρυστιανού γνωστοποίησε ακόμη ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον επαγγελματικό της χώρο και υποστήριξε ότι παρουσίασε στους ελεγκτές τις πιστοποιήσεις των μηχανημάτων.

«Χθες ελέγχθηκα, κύριε Χατζηνικολάου. Ήρθαν, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι. Ξέρετε, όμως, τι έμεινε; Έμεινε στον αέρα όλη η φασαρία», είπε και συμπλήρωσε:

«Για να κλείσω λίγο το κομμάτι της θεσμικής εκτροπής από την πλευρά του κ. Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης, λοιπόν, τη Δευτέρα, πριν μου έρθει ο έλεγχος και πριν ενημερωθώ ότι θα ελεγχθώ, ακούω το όνομά μου στην τηλεόραση. Και αναφέρει, μάλιστα, ότι είναι και άλλοι γιατροί μέσα. Ακούγοντάς το, λοιπόν, μου γεννήθηκε το εξής πρώτο ερώτημα: Ο υπουργός ενημερώνεται για όλα τα θέματα, για όλους τους πολίτες; Υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον για μένα προσωπικά; Πρώτον. Δεύτερον, δεν άκουσα το όνομα των άλλων ιατρών. Το δικό μου, όμως, αναφέρθηκε πολλάκις και, μάλιστα, με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. 100% έχει πολιτικό κίνητρο. Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος θα πρέπει, τώρα που ενημερώθηκε για τον έλεγχο -και ελπίζω αυτές τις μέρες να έχει ενημερωθεί ότι δεν χρειαζόταν άδεια το μηχάνημα του βιοσυντονισμού-, να ανακαλέσει και να αποκαταστήσει την αλήθεια».

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στη Ματίνα Παγώνη, ζητώντας να ανακαλέσει δημόσιες τοποθετήσεις της σχετικά με το συγκεκριμένο μηχάνημα.

«Μου λείπει η μυρωδιά, η φωνή και τα αστεία της Μάρθης»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η κ. Καρυστιανού μίλησε για την κόρη της, Μάρθη, η οποία έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τονίζοντας πως εάν μπορούσε να έχει ξανά λίγα λεπτά μαζί της, «θα της έλεγα ότι μου λείπει πάρα πολύ. Μου λείπει η φωνή της, μου λείπει η μυρωδιά της, μου λείπουν τα αστεία της».

Η ίδια αναφέρθηκε στην απόφαση της Μάρθης να ταξιδέψει με το τρένο και αποκάλυψε ότι εκείνη την είχε ενθαρρύνει να επιλέξει το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς.

«Η δίκη δεν θα μας δικαιώσει»

Σε ερώτηση εάν η δικαστική διαδικασία μπορεί να δικαιώσει τις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην πολύνεκρη τραγωδία, η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε την έντονη δυσπιστία της απέναντι στους θεσμούς που χειρίστηκαν την υπόθεση:

«Η συγκεκριμένη δίκη, όχι. Τι να εμπιστευτώ, τη Δικαιοσύνη, τι να εμπιστευτώ, την Αστυνομία, τι να εμπιστευτώ, την Πυροσβεστική, όταν υπήρχαν όλοι αυτοί παρόντες στο συμβάν και κανένας δεν προστάτευσε τον χώρο; Την επόμενη μέρα είδαμε και τους πολιτικούς να περπατάνε στον χώρο και να πετάνε λουλούδια. Είναι αυτό σοβαρή αντιμετώπιση μιας κατάστασης;».

Όσον αφορά στον Χρήστο Τριαντόπουλο, υποστήριξε ότι ο πρώην υφυπουργός έδωσε οδηγίες τόσο για το «μπάζωμα» του χώρου όσο και για τη μεταφορά ανθρώπινων υπολειμμάτων, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τις εκφράσεις «τα κρέατα» και «να γίνει ο χώρος λαμπίκο».

Τέλος, εξέφρασε την άποψη ότι από την υφιστάμενη δικαστική διαδικασία δεν μπορούν να αποδοθούν πλήρως οι ευθύνες για το δυστύχημα, υποστηρίζοντας ότι δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν όλοι οι εμπλεκόμενοι και όλες οι αποδιδόμενες, κατά την ίδια, κατηγορίες.