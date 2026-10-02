Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για τη ζωή της πριν και μετά την τραγωδία στα Τέμπη, εξηγώντας παράλληλα τι βρίσκεται πίσω από την επιλογή της να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική. Η ίδια παραχώρησε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στην πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν του «Ενώπιος Ενωπίω» το βράδυ της Πέμπτης 01/10.

Ανατρέχοντας στην περίοδο πριν από τον Φεβρουάριο του 2023, περιέγραψε μια πραγματικότητα που δεν έχει πλέον καμία σχέση με τη σημερινή, καθώς η απώλεια της κόρης της καθόρισε από εκείνη τη στιγμή κάθε πτυχή της ζωής της.

«Δεν υπάρχει κάτι να συγκρίνω. Είναι τελείως διαφορετικές οι καταστάσεις. Θεωρώ ότι πραγματικά…», ανέφερε αρχικά.

Η ζωή πριν και μετά την τραγωδία των Τεμπών

Η Μαρία Καρυστιανού θυμήθηκε ότι πριν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα είχε φτάσει σε μια φάση της ζωής της κατά την οποία τα παιδιά της είχαν ξεκινήσει τις σπουδές τους, ενώ η ίδια ένιωθε ικανοποιημένη από την επαγγελματική της πορεία.

Όπως εξήγησε, έπειτα από αρκετές δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, είχε ακολουθήσει ένα διάστημα κατά το οποίο η καθημερινότητά της είχε αποκτήσει μια ηρεμία που μέχρι τότε δεν θεωρούσε δεδομένη.

«Πριν από το συμβάν είχα δύο παιδιά. Τα παιδιά μου ήταν στις σπουδές τους, είχαν πάρει τον δρόμο τους. Είχα τη δουλειά μου, ήμουν ευχαριστημένη από τη δουλειά μου. Και θα πω ότι, επειδή ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στη ζωή μου, τίποτα δεν μου ήταν εύκολο, πραγματικά. Ήταν ένα διάστημα, ένα-δύο χρόνια, που τα πράγματα πήγαιναν πολύ ομαλά. Και πολλές φορές αναρωτιόμουν: “Καλά, πώς έγιναν και έστρωσαν τα πράγματα και δεν ταλαιπωρούμαι πλέον και όλα ρολάρουν φυσιολογικά;”. Και αμέσως μετά έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη».

Όσα ακολούθησαν, όπως περιέγραψε, την άλλαξαν ολοκληρωτικά. Η ίδια αισθάνεται πλέον ότι η παρουσία και η δράση της είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την κόρη της και με όσα εκείνη θα ήθελε να εκφράσει.

«Για μένα, θεωρώ ότι εκείνη τη νύχτα εγώ, σαν Μαρία Καρυστιανού, πέθανα. Δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν. Είμαι κάτι διαφορετικό. Αισθάνομαι ότι ό,τι κάνω πρέπει να γίνεται για την κόρη μου. Είμαι η φωνή της. Είμαι αυτό που θα ήθελα να κάνει, αυτό που θα ήθελα να πει. Αυτό έχει γίνει πλέον η ζωή μου».

Η δικαιοσύνη στο επίκεντρο της πολιτικής της απόφασης

Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης τέθηκε το ζήτημα της εισόδου της στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο Νίκος Χατζηνικολάου τη ρώτησε τι ήταν εκείνο που την οδήγησε από τον αγώνα για τη διερεύνηση της τραγωδίας και την αναζήτηση ευθυνών στην απόφαση για ενεργότερη πολιτική παρουσία.

Η Μαρία Καρυστιανού εξήγησε ότι η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με την προσπάθειά της για την απονομή δικαιοσύνης για την κόρη της και με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται πλέον τη λειτουργία της χώρας.

«Γιατί αναγνωρίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου. Γιατί πλέον δεν αντέχω να ζω σε μια χώρα στην οποία πρέπει να παρακαλάω για δικαιοσύνη», είπε.

Ο έλεγχος στο ιατρείο και η συσκευή βιοανάδρασης

Στο ζήτημα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα σχετικά με το μηχάνημα βιοανάδρασης που διαθέτει στο ιατρείο της αναφέρθηκε επίσης η Μαρία Καρυστιανού.

Η ίδια απέρριψε τις αιτιάσεις περί παρατυπίας, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη συσκευή χρησιμοποιείται νόμιμα και δεν εγκυμονεί κινδύνους. Όπως αποκάλυψε, μάλιστα, μόλις μία ημέρα πριν από τη συνέντευξη πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον επαγγελματικό της χώρο.

«Έχω νόμιμο μηχάνημα βιοανάδρασης. Δεν είναι επικίνδυνο. Με έλεγξαν χθες», ανέφερε.

Κατά την τοποθέτησή της, η συσκευή αποτελεί διαγνωστικό μηχάνημα και, σύμφωνα με την ίδια, η χρήση της δεν προϋποθέτει την έκδοση κάποιας ειδικής άδειας.

Το θέμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση, καθώς έχουν εκφραστεί διαφορετικές θέσεις ως προς τους κανόνες που ισχύουν για τη λειτουργία ανάλογου εξοπλισμού σε ιατρεία.

Οι αιχμές για πολιτική στοχοποίηση

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» απέδωσε τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση στην πολιτική της παρουσία, υποστηρίζοντας ότι πίσω από όσα έχουν συμβεί βρίσκεται προσπάθεια στοχοποίησής της.

Η Μαρία Καρυστιανού έχει επισημάνει και σε παλαιότερες δηλώσεις της ότι δεν αντιτίθεται στη διενέργεια ελέγχων στο ιατρείο της. Έχει εκφράσει, ωστόσο, την αντίθεσή της στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται δημοσίως η συγκεκριμένη υπόθεση.

«Η συγκεκριμένη δίκη, όχι»

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε και στη δικαστική πορεία της υπόθεσης των Τεμπών.

Όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου τη ρώτησε εάν πιστεύει ότι η επικείμενη δικαστική διαδικασία μπορεί να προσφέρει δικαίωση στις οικογένειες των θυμάτων, απάντησε: «Η συγκεκριμένη δίκη, όχι».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε με έντονα επικριτικό τρόπο στη διαχείριση του τόπου της τραγωδίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και εξέφρασε την έλλειψη εμπιστοσύνης της προς τους θεσμούς που ενεπλάκησαν στην υπόθεση.

«Τι να εμπιστευτώ, τη Δικαιοσύνη, τι να εμπιστευτώ, την Αστυνομία, τι να εμπιστευτώ, την Πυροσβεστική, όταν υπήρχαν όλοι αυτοί παρόντες στο συμβάν και κανένας δεν προστάτευσε τον χώρο;», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, άσκησε κριτική και για την παρουσία πολιτικών στον τόπο του δυστυχήματος την επόμενη ημέρα, θέτοντας ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο χώρος μετά τη σύγκρουση.

«Την επόμενη μέρα είδαμε και τους πολιτικούς να περπατάνε στον χώρο και να πετάνε λουλούδια. Είναι αυτό σοβαρή αντιμετώπιση μιας κατάστασης;».