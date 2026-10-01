Η ακρίβεια στην ενέργεια πιέζει τα οικογενειακά ταμεία και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και Ελλάδα και Ιταλία ζητούν περισσότερο χώρο στους κρατικούς προϋπολογισμούς για να απαντήσουν. Στις Βρυξέλλες, όμως, η συζήτηση για τη στήριξη περνά από ένα συγκεκριμένο όριο: δημοσιονομική ευελιξία έως 0,6% του ΑΕΠ συνολικά για την περίοδο 2026–2028.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι παρέλαβε τις επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι, με τις οποίες ζητούν μεγαλύτερα περιθώρια παρέμβασης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για θέματα οικονομίας, Μπάλας Ουζβάρι, οι δύο χώρες είναι μέχρι στιγμής οι μόνες που έχουν υποβάλει αίτημα ενεργοποίησης της σχετικής ευελιξίας.

Το 0,6% αφορά ολόκληρη την τριετία

Το εργαλείο στο οποίο παραπέμπει η Κομισιόν είναι η επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, που αρχικά αφορούσε τις αμυντικές δαπάνες, σε συγκεκριμένα μέτρα για την ενέργεια.

Στην πράξη, επιτρέπει περιορισμένη απόκλιση από τη συμφωνημένη πορεία των καθαρών δημόσιων δαπανών. Υπάρχει, όμως, μια κρίσιμη λεπτομέρεια: το περιθώριο δεν είναι 0,6% του ΑΕΠ κάθε χρόνο.

Οι κατευθύνσεις της Επιτροπής προβλέπουν ετήσιο όριο 0,3% του ΑΕΠ και σωρευτικό όριο 0,6% για το διάστημα 2026–2028. Εάν, για παράδειγμα, μια χώρα χρησιμοποιήσει το 0,3% το 2026 και άλλο τόσο το 2027, θα έχει εξαντλήσει το διαθέσιμο περιθώριο για την τριετία.

Περισσότερος χώρος, με συγκεκριμένους κανόνες

Η ευελιξία αυτή αφορά επιλέξιμα μέτρα ενεργειακής ασφάλειας. Η Επιτροπή συνδέει το πλαίσιο με παρεμβάσεις που μειώνουν την εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και κάνουν το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα πιο ανθεκτικό. Επομένως, η δυνατότητα απόκλισης δεν ισοδυναμεί με αυτόματη έγκριση οποιασδήποτε ενεργειακής δαπάνης.

Ο Μπάλας Ουζβάρι υπενθύμισε ότι η σχετική πρωτοβουλία βρίσκεται στο τραπέζι από τις αρχές του καλοκαιριού, αλλά έθεσε σαφή όρο: οι κυβερνήσεις πρέπει να διατηρούν τη δέσμευσή τους στη δημοσιονομική βιωσιμότητα και στους στόχους των μεσοπρόθεσμων σχεδίων τους.

«Η πόρτα είναι ανοιχτή για τα κράτη-μέλη να υποβάλουν αίτημα για την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, είτε για την άμυνα είτε για την ενέργεια», δήλωσε. Αυτό, πρόσθεσε, «δεν μπορεί να γίνει εις βάρος μιας συνολικής δέσμευσης στη δημοσιονομική πειθαρχία».

Η Ιταλία πιέζει για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία

Η πίεση από τη Ρώμη έχει και ένα άμεσο οικονομικό υπόβαθρο. Όπως μετέδωσε το Reuters, ο πληθωρισμός στην Ιταλία ανέβηκε στο 4,1% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο.

Η Μελόνι έχει ανακοινώσει πρόθεση διάθεσης 14 δισ. ευρώ σε δύο χρόνια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τη ρήτρα. Παράλληλα, διεκδικεί πρόσθετη ευελιξία, ζητώντας να συνυπολογιστεί η επίδραση του υψηλότερου πληθωρισμού στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Από τις επιστολές στα μέτρα που θα φανούν στην τσέπη

Η παραλαβή των αιτημάτων δεν αποτελεί από μόνη της έγκριση συγκεκριμένου πακέτου στήριξης. Η συζήτηση συνεχίζεται ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε δύο εβδομάδες, με την εκπρόσωπο της Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, να δηλώνει ότι οι Βρυξέλλες αναμένουν «συνεισφορές, ιδέες και προτάσεις» από τις κυβερνήσεις.

Για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το ζητούμενο είναι πώς αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο θα μεταφραστεί σε ουσιαστική ανακούφιση. Οι επόμενες αποφάσεις θα δείξουν ποιες παρεμβάσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν, ποιοι θα ωφεληθούν και πόσο γρήγορα η ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση θα αποκτήσει αντίκρισμα στο ενεργειακό κόστος.