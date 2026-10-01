Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να σχολιάσει τις επιστολές που έχει απευθύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά με την ακρίβεια και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Μιλώντας από το βήμα της Βουλής την Πέμπτη (01.10.2026), ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη «Τα γαλάζια σου γράμματα», συνδέοντας τον τίτλο του τραγουδιού με τις επιστολές του πρωθυπουργού προς την Κομισιόν.

«Οι τόσες αναπάντητες επιστολές του πρωθυπουργού προς την κυρία φον ντερ Λάιεν ξέρετε τι μου θυμίζουν, κ. Θεοδωρικάκο; Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, “Τα γαλάζια σου γράμματα”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνέχισε την αναφορά του στους στίχους του τραγουδιού, λέγοντας πως «καταλήγει όμως “μια ζωή περιμένω μα δεν γίνονται θαύματα”».

Σε ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε και τον συμβολισμό του «γαλάζιου» χρώματος, παραπέμποντας στην κυβέρνηση. «Και μάλιστα το τραγούδι λέει για τρυφερές αναμνήσεις. Οι δικές σας αναμνήσεις θα είναι θλιβερές για τον ελληνικό λαό», είπε.

Η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη έγινε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συζήτησης, κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογίες που αφορούν το ιδιωτικό χρέος και τη στεγαστική πολιτική.

Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια

Στο επίκεντρο της ομιλίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, με τον ίδιο να ασκεί έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι οι αυξημένες τιμές δημιουργούν οφέλη τόσο για ισχυρούς επιχειρηματικούς παίκτες όσο και για τα δημόσια έσοδα, μέσω της είσπραξης ΦΠΑ.

«Τα μονοπώλια θησαυρίζουν, ενώ το κράτος κερδίζει έσοδα από την ακρίβεια μέσω του ΦΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα της Βουλής.

Παράλληλα, επέκρινε τη στάση κυβερνητικών στελεχών απέναντι στους πολίτες, κάνοντας αναφορά σε χαρακτηρισμούς όπως «κακομοίρηδες», αλλά και σε δηλώσεις που κάνουν λόγο για «συγκλονιστική ανάπτυξη» της ελληνικής οικονομίας.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις

Ξεχωριστό μέρος της παρέμβασης του Νίκου Ανδρουλάκη αφορούσε το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών σε περισσότερες δόσεις.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υιοθέτησε μέρος της πρότασης που είχε καταθέσει το κόμμα του για διεύρυνση του αριθμού των δόσεων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζει νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για το συγκεκριμένο ζήτημα, με τροπολογία που, όπως είπε, θα κατατεθεί σύντομα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση θα προβλέπει «120 δόσεις για όλους και όχι για κάποιους».

Με αυτόν τον τρόπο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε εκ νέου στο επίκεντρο τη θέση του κόμματός του για μια ευρύτερη ρύθμιση των οφειλών, διαφοροποιώντας την από τις κυβερνητικές προτάσεις.