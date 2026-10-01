Στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ με τον Γιώργο Σιαδήμα φιλοξενήθηκε το πρωί της Πέμπτης ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς εξήγησε το περιεχόμενο της τροπολογίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για έναν μόνιμο μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αναφέροντας:

«Είναι ένας μηχανισμός ώστε, όταν έχουμε περιπτώσεις όπου η διεθνής τιμή του Brent είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που έχει λάβει υπόψη η χώρα στον επίσημο δημοσιονομικό σχεδιασμό της -άρα έχει πολύ μεγάλα έσοδα επιπλέον από τον ΦΠΑ, λόγω της αύξησης της τιμής-, αυτά να μη μένουν ως φορολογικά έσοδα, αλλά να επιστρέφονται στον καταναλωτή ως μειωμένος ειδικός φόρος κατανάλωσης.

Τα συνολικά υπερέσοδα του ΦΠΑ στο πρώτο οκτάμηνο ήταν 1,2 δισ., εκ των οποίων τα 150 εκατ. ήταν μόνο από τον επιπλέον ΦΠΑ για τα καύσιμα. Πέραν, λοιπόν, από τις ενέσεις ή τις παρεμβάσεις που κάνει το κράτος, να υπάρχει αυτός ο μόνιμος μηχανισμός, ο οποίος δεν δημιουργεί δημοσιονομικό κόστος. Το έκανε και η Ιταλία».

Σχολίασε, παράλληλα, τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι «δεν μας έκανε σοφότερους, καθώς περιμέναμε άλλα μέτρα. Είδαμε μία από τα ίδια. Ο πρωθυπουργός μάλλον περιμένει να ξεπαγιάσουν οι Έλληνες για να πάρει μέτρα.

Εμείς λέμε να υπάρχει από τώρα μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών. Ξέρουμε ότι δεν φέρνει έσοδα αύριο το πρωί, αλλά λειτουργεί και ως ένα κίνητρο ώστε οι εταιρείες και τα διυλιστήρια να μειώσουν από τώρα τιμές.

Μιλάμε για πλαφόν και στα πρατήρια και στα διυλιστήρια, σε κάθε κρίκο της αλυσίδας, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην κρίση ενέργειας. Δεν τα έχουμε δει έως τώρα αυτά από την κυβέρνηση».

Ο Κώστας Τσουκαλάς επέστησε την προσοχή και στην έτερη τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ την Τετάρτη και αφορά στη στεγαστική κρίση:

«Ζητάμε την κατάργηση της golden visa και την αντικατάστασή της από την angel visa, όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα, όποιος θέλει να επενδύσει για να πάρει άδεια διαμονής ως επενδυτής, να επενδύει σε άλλου τύπου δραστηριότητες, παραγωγικής οικονομίας και όχι real estate. Και, βέβαια, να εξαιρεθούν τα ακίνητα τα οποία έχουν αγοραστεί με τη μέθοδο της golden visa από τη βραχυχρόνια μίσθωση, ώστε εκείνοι οι οποίοι έχουν πάρει ακίνητα να υποχρεούνται να τα εκμισθώνουν με μόνιμα ενοίκια».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, στον απόηχο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού για ρύθμιση 120 δόσεων.

«Ο πρωθυπουργός, αν ήταν μικρός στην ηλικία και αντέγραφε, και θα κοβόταν στο μάθημα και θα τον έπιαναν. Διότι, ενώ προσπαθεί να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ και να φανεί ότι ανταποκρίνεται, στην πραγματικότητα αυτό που φέρνει είναι ένα ημίμετρο, καθώς οι 120 δόσεις που έφερε δεν έχουν καμία σχέση με τις 120 δόσεις τις οποίες έχει ανάγκη η αγορά.

Εμείς μιλάμε για 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Εκείνος τις φέρνει χωρίς κούρεμα. Παραμένουν δηλαδή οι τόκοι, οι οποίοι μπορούν να έχουν μπει σε πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα.

Αυξάνει το εύρος, μεν, αλλά με επιτόκιο 5,84%. Γιατί; Ο εξωδικαστικός έχει 3%. Η ρύθμιση των 120 το 2019 έχει 3%. Γιατί να ληστεύει με το επιτόκιο κάποιους που δεν τους διαγράφει ούτε μέρος τόκων και προσαυξήσεων και τους επιβαρύνει πάρα πολύ με αυτήν τη ρύθμιση; Λέει ότι οι μόνοι οι οποίοι έχουν ενεργή ρύθμιση και μπορούν να μπουν σε 120, είναι εκείνοι οποίοι πρόσφατα έκαναν τη ρύθμιση των 72. Όποιος έχει 48, 24 ή 120 από το 2019, δεν μπορεί να μεταπέσει στη σημερινή ρύθμιση των 120, με αποτέλεσμα να μειώνεται πάρα πολύ η περίμετρος των δικαιούχων.

Πόσοι μας έλεγε ότι θα μπουν στις 72 ο κ. Πιερρακάκης; 3,1 εκατομμύρια δυνητικοί δικαιούχοι. Πόσοι έχουν υποβάλει αίτηση για να μπουν στις 72; 20.000 στην ΑΑΔΕ, 11.000 στον ΕΦΚΑ».

Υπενθύμισε, παράλληλα, τη χλεύη των κυβερνητικών στελεχών απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο πρόσφατο παρελθόν:

«Όταν προτείναμε τις 120 δόσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλούσε για “μνημείο ανοησίας”. Τώρα φέρουν 120 δόσεις έστω και κολοβά. Ο κύριος Πιερρακάκης έλεγε ότι είναι “ανεφάρμοστο και δεν γίνεται να γίνει” και πως “δεν υπάρχει η πρόθεση”. Ο κ. Μαρινάκης έλεγε ότι χρειάζεται κοστολόγηση, ενώ δεν έχει κόστος.

Είναι πραγματικά η πιο άσχετη δήλωση. Και όλοι μαζί έλεγαν ότι δεν χρειάζεται 120 δόσεις και πως είναι λαϊκισμός.

Λαϊκισμός, έλεγαν, είναι και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αλλά τώρα ο πρωθυπουργός λέει ότι θα το βάλει μετ’ επιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ή είναι λαϊκισμός ή είναι κοινωνική αναγκαιότητα. Και τα δύο δεν γίνονται».

Διερωτήθηκε, δε, «για ποιο λόγο οι 120 δόσεις αφορούν μόνο οφειλές έως το 2024; Εκείνος που έχει οφειλές το 2025 και το 2026, για ποιον λόγο να μην μπορεί;

Άκουσα μάλιστα ότι θα θεσμοθετήσουν η μέγιστη προκαταβολή που θα μπορεί το fund να ζητήσει για να μην κάνει πλειστηριασμό να είναι 15%. Αν χρωστάς, για παράδειγμα, 200.000 ευρώ δάνειο, που θα βρεις 30.000 ευρώ σε ένα μήνα για να μη σου πάρουν το σπίτι. Κατά τα άλλα, υπερηφανεύεται ο πρωθυπουργός, ότι βάζει κανόνες.

Δεν αρκεί να κάνεις μικρά βήματα απλά και μόνο γιατί σε στριμώχνει η αξιωματική αντιπολίτευση και πάντα να είσαι πίσω. Πρέπει να πιστεύεις μια πολιτική. Η κυβέρνηση δεν την πιστεύει. Την κάνει για τα μάτια του κόσμου και γι’ αυτό την κάνει κολοβά και χωρίς αποτέλεσμα. Αφού θέλουν να λύσουν το πρόβλημα, γιατί δεν αποδέχονται την πρότασή μας για προστασία πρώτης κατοικίας; Γιατί δεν αποδέχονται την πρότασή μας για δικαίωμα προαίρεσης, για 120 δόσεις;

Αυτά που η ισπανική κυβέρνηση ψήφισε προχθές είναι εκείνα που προτείνουμε για το στεγαστικό και το ιδιωτικό χρέος εδώ και χρόνια. Άρα γίνονται και άλλες χώρες ευρωπαϊκές τα κάνουν. Η κυβέρνηση, λοιπόν, δεν έχει την πολιτική βούληση. Χρειάζεται πολιτική βούληση και κοινωνικό πρόσημο. Το ΠΑΣΟΚ και ξέρει και θέλει και μπορεί να εγγυηθεί μια άλλη πολιτική».

Ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα φέρει άμεσα δική του πρόταση νόμου με μία ολιστική προσέγγιση για το ιδιωτικό χρέος και «θα καλέσουμε την κυβέρνηση να την ψηφίσει, αφού πια διαπιστώνει το πρόβλημα και ομολογεί ότι απέτυχε. Εκεί που έλεγαν “πόσο καλά τα πήγαμε” στο ιδιωτικό χρέος, χθες ο πρωθυπουργός είπε “τα κάναμε μαντάρα, έρχομαι να πάρω μέτρα”. Η κυβέρνηση, λοιπόν, θα πρέπει να αναμετρηθεί με την πραγματικότητα και να μας εξηγήσει γιατί θα επιμείνει εμμονικά στο να μη δίνει τις λύσεις που θέλει η αγορά. Και οι πολίτες θα μπορούν να κρίνουν, να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν».

Ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ ως «το κόμμα που βάζει την ατζέντα και που έχει έτοιμη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για το αύριο, ριζικά αντιπαραθετική με τη Νέα Δημοκρατία», προσθέτοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι εκείνο που «αναγκάζει την κυβέρνηση να κάνει μικρές αλλαγές, άρα πετυχαίνει νίκες για τους πολίτες σε χρόνο ενεστώτα, την ώρα που ακούμε άλλα κόμματα στην ουσία να συμφωνούν με την κυβέρνηση. Εμείς υπηρετούμε ένα άλλο σχέδιο, όπου στο επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και οι κοινωνικές αναγκαιότητες».

Κάλεσε, κλείνοντας, τον ελληνικό λαό να εμπιστευθεί το ΠΑΣΟΚ «για να σταματήσει και ο θεσμικός κατήφορος», εξηγώντας:

«Άκουσα σήμερα τον κ. Φλωρίδη να μιλάει για συνωμότες, ενώ ο ίδιος είναι ο υπουργός που επιχείρησε να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη. Για να διασφαλίσουμε, επομένως, τη διαφάνεια και την πορεία για μια δίκαιη δίκη, πρέπει να μην είναι υπουργός. Η χώρα χρειάζεται υπουργό Δικαιοσύνης, όχι υπουργό κατά της δικαιοσύνης. Υπουργό που να εγγυάται την ανεξαρτησία και την αυτονομία της δικαιοσύνης και όχι που να προσπαθεί να κάνει υποδείξεις σε αυτήν.

Ο κ. Φλωρίδης, όσο μένει, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το αν θα υπάρχει ανοιχτός, καθαρός διάδρομος στη δικαιοσύνη για να κάνει και δουλειά της. Πρέπει να παραιτηθεί ή, αν αρνηθεί να παραιτηθεί, ο πρωθυπουργός να τον αποπέμψει».