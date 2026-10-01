Την ανάγκη να παραμείνει ζωντανή η πολιτική αντιπαράθεση στη βάση διαφορετικών ιδεών και αξιών, αλλά και να υπάρξει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στα κοινωνικά δίκτυα, ανέδειξε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, μιλώντας στο Olympia Forum, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η εικόνα που καταγράφεται στα κοινωνικά δίκτυα δεν αντανακλά κατ’ ανάγκη τις πραγματικές διαθέσεις της κοινωνίας.

Σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο της εφημερίδας «Πατρίς», Γιούλη Ηλιοπούλου, ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό του δημόσιου διαλόγου, υποστηρίζοντας ότι η υποχώρηση των παραδοσιακών μέσων και η κυριαρχία του κινητού τηλεφώνου αλλάζουν κυρίως το μέσο διάδοσης της ενημέρωσης, όχι κατ’ ανάγκη και το περιεχόμενό της. Όπως είπε, οι εφημερίδες έχουν χάσει σημαντικό μέρος της κυκλοφορίας τους την τελευταία δεκαετία, ενώ αντίστοιχη μετατόπιση παρατηρείται και στην τηλεόραση.

«Η εικόνα στα social δεν μεταφέρεται στην κοινωνία»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σχέση των κοινωνικών δικτύων με την κοινή γνώμη, επισημαίνοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζεται σε αυτά δεν αντιστοιχεί πάντοτε στην πραγματική κοινωνική συμπεριφορά.

Φέρνοντας ως παράδειγμα τις τελευταίες εκλογές, ανέφερε ότι όποιος παρακολουθούσε τότε τις πολιτικές συζητήσεις στα social media θα μπορούσε να σχηματίσει την εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία θα είχε πολύ μεγάλη εκλογική πτώση, λόγω της έντονης επιθετικότητας, των ύβρεων και των ακραίων σχολίων. «Γίνανε οι εκλογές και η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα, κατά την εκτίμησή του, ένδειξη των ορίων της επιρροής των social.

Παράλληλα, ο πρώην υπουργός διαχώρισε τα ειδησεογραφικά sites από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας ότι στην πρώτη περίπτωση υπάρχει συγκεκριμένος εκδότης και δημοσιογράφοι που έχουν ευθύνη για το περιεχόμενο, ενώ στα social κυριαρχεί η ανωνυμία. Στο επίκεντρο, όπως είπε, βρίσκονται διεθνώς η παραπληροφόρηση και η χρήση του διαδικτύου από οργανωμένες οντότητες, ακόμη και κράτη ή υπηρεσίες, για την παραγωγή προπαγάνδας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη χρήση των social για τη διάδοση τρομοκρατικών ιδεών και στο ζήτημα της ευθύνης των μεγάλων πλατφορμών.

Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της προστασίας της ελευθερίας του λόγου, σημειώνοντας ότι ενδεχομένως χρειάζεται αποτελεσματικότερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση ακραίων περιπτώσεων συκοφαντίας και διάδοσης ψευδών ειδήσεων.

Η πολιτική αντιπαράθεση και ο κίνδυνος της «διαχειριστικής» πολιτικής

Ο κ. Βορίδης εξέφρασε παράλληλα προβληματισμό για την προσωποκεντρική πολιτική επικοινωνία, συνδέοντάς την με την υποχώρηση των ουσιαστικών ιδεολογικών διαφορών. Όπως υποστήριξε, όταν τα κόμματα συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό σε βασικές επιλογές και η αντιπαράθεση περιορίζεται σε τεχνικά ζητήματα διαχείρισης, η πολιτική μετατρέπεται σε σύγκριση προσώπων και διαχειριστικών ικανοτήτων.

Αντίθετα, τάχθηκε υπέρ της ανάδειξης του αξιακού υπόβαθρου των πολιτικών επιλογών, υπογραμμίζοντας ότι ζητήματα όπως η οικονομική οργάνωση, τα δικαιώματα, η μεταναστευτική πολιτική και η ιθαγένεια αποτελούν ουσιαστικές ιδεολογικές συζητήσεις. Κατά τον ίδιο, η υπερβολικά τεχνική προσέγγιση μπορεί να απομακρύνει τους πολίτες από την πολιτική και να δημιουργήσει χώρο για απλουστευτικές τοποθετήσεις.

«Πρέπει να υπάρχουν δύο διακριτοί πολιτικοί πόλοι»

Αναφερόμενος στην τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα για την ανάγκη ύπαρξης δύο διακριτών πολιτικών πόλων, ο κ. Βορίδης δήλωσε ότι συμφωνεί επί της αρχής, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι πολιτικές διαφορές θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και σαφείς.

Κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να τοποθετηθεί καθαρά, όπως είπε, σε ζητήματα όπως η μεταναστευτική και η αντεγκληματική πολιτική, αλλά και στην οικονομία. Στο τελευταίο ζήτημα έδωσε έμφαση στην ανάγκη οι πολιτικές προτάσεις να συνδέονται με τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους.

Αναφερόμενος, τέλος, στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων, υποστήριξε ότι η δημοσιονομική ευελιξία που ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδέεται με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα της χώρας. Όπως είπε, η ύπαρξη αποθεμάτων σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης επιτρέπει την αντιμετώπιση έκτακτων κρίσεων χωρίς αντίστοιχες περικοπές δαπανών.