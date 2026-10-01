Δύο ελληνικά F-16 Viper «έσκισαν» τον ουρανό της Λευκωσίας, πετώντας σε χαμηλό ύψος πάνω από τη λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, όπου πραγματοποιήθηκε η στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η διέλευση των δύο ελληνικών μαχητικών αποτέλεσε μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της φετινής παρέλασης, με τα F-16 Viper να περνούν πάνω από την περιοχή όπου βρίσκονταν οι θεατές, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στους εορτασμούς στην Κύπρο.

Η στρατιωτική παρέλαση ξεκίνησε στις 11:00 π.μ. και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μηχανοκίνητων και πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και πτητικών μέσων της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Δασών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Δένδιας: Η Ελλάδα θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο

Μήνυμα διαρκούς στήριξης της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε από τη Λευκωσία ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ» και «θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο».

Με αφορμή την παρέλαση για την επέτειο της κυπριακής ανεξαρτησίας, ο κ. Δένδιας εξέφρασε τη χαρά και την τιμή του που βρέθηκε στη Λευκωσία μαζί με τον αρχηγό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, σημειώνοντας ότι η παρέλαση προβάλλει «μια σημαντική ιστορική πραγματικότητα, μια ιστορική κατάκτηση του Ελληνισμού», την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για «ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος» που συμπληρώνει 64 χρόνια ζωής, αλλά και για «ένα παράδειγμα επιτυχίας, ένα παράδειγμα ακμής».

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν πρέπει να λησμονείται πως η Κυπριακή Δημοκρατία «επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής», επισημαίνοντας ότι «αυτό ουδείς δικαιούται να το λησμονήσει».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στο ζήτημα της αποτροπής, σημειώνοντας πως «η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ». Όπως είπε, η Ελλάδα δημιουργεί αυτήν τη δυνατότητα αποτροπής μέσω της «Ατζέντας 2030», με «απόλυτη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο» και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολική παρουσία της Ελλάδας στην παρέλαση, μιλώντας για τα ελληνικά μαχητικά που πέταξαν πάνω από τον χώρο της παρέλασης, αλλά και την παρουσία της ΕΛΔΥΚ. «Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφέρθηκε στη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε ο κυπριακός Ελληνισμός, λέγοντας «δεν πρόκειται να ξεχάσω τη συγκίνηση που αισθάνθηκα» και πως θα μεταφέρει στην Αθήνα «αυτό το αίσθημα σύμπνοιας, αγάπης και στήριξης». Ολοκληρώνοντας, ευχήθηκε «Χρόνια πολλά από καρδιάς στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Το πρωί, ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, παρέστη στο τρισάγιο που τελέστηκε στα Φυλακισμένα Μνήματα και κατέθεσε, μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στεφάνι, παρουσία της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αννίτας Δημητρίου, του υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα και του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Ακολούθως, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έγινε δεκτός από τον κ. Χριστοδουλίδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο κ. Δένδιας έδωσε τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται «πάντοτε δίπλα» στην Κύπρο, τόσο ως αδελφό κράτος όσο και στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής οικογένειας.