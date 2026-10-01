Εργαστήριο με θέμα «Βελτίωση της παρακολούθησης των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων στις υπό ένταξη στην ΕΕ χώρες» πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Αντιπροέδρου της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Φρέντη Μπελέρη.

Ανοίγοντας τις εργασίες, ο κ. Μπελέρης ανέδειξε την ανάγκη η προστασία των εθνικών μειονοτήτων να αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο στην ευρωπαϊκή πορεία των υποψήφιων χωρών, με συνεχή και έγκαιρη παρακολούθηση της πραγματικής κατάστασης που βιώνουν οι ίδιες οι μειονότητες.

Στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε και στην προσωπική του εμπειρία ως μέλος της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινότητα των ανθρώπων, στη δυνατότητά τους να παραμένουν στον τόπο τους και να διατηρούν τη γλώσσα, την ταυτότητα, την περιουσία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους.

«Για μένα, το θέμα αυτό δεν είναι θεωρητικό. Είναι βαθιά προσωπικό. Ως μέλος της Eλληνικής Eθνικής Mειονότητας στην Αλβανία, γνωρίζω ότι πίσω από κάθε έκθεση, κάθε αριθμό και κάθε σύσταση υπάρχουν άνθρωποι», ανέφερε.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι τα δικαιώματα των μειονοτήτων δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μια «τυπική λεπτομέρεια» της διαδικασίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η προστασία των εθνικών μειονοτήτων δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια της ευρωπαϊκής διεύρυνσης. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, αξιοπρέπειας και ευρωπαϊκών αξιών», είπε.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει σαφή εικόνα για τις πραγματικές συνθήκες στις υποψήφιες χώρες, εξετάζοντας στην πράξη εάν οι μειονότητες μπορούν να διατηρούν την ταυτότητα και τη γλώσσα τους, να προστατεύουν την περιουσία τους και να συμμετέχουν ισότιμα στη δημόσια ζωή.

Όπως σημείωσε, «η παρακολούθηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων πρέπει να είναι συνεχής, ουσιαστική και έγκαιρη», προσθέτοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ακούει τις ίδιες τις μειονότητες και να αντιδρά όταν βλέπει ότι μια κατάσταση επιδεινώνεται».

Κλείνοντας, ο κ. Μπελέρης συνέδεσε την πρωτοβουλία για τη συγκεκριμένη συζήτηση με την ευρύτερη σημασία που έχει ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας.

«Γιατί η ευρωπαϊκή διεύρυνση δεν είναι μόνο μια διαδικασία θεσμών και διαπραγματεύσεων. Είναι μια υπόσχεση για περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη ασφάλεια και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και η προστασία των μειονοτήτων είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της ευρωπαϊκής υπόσχεσης», υπογράμμισε.