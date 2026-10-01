Στα θέματα της επικαιρότητας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σήμερα σε ερωτήσεις στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε συγκεκριμένα:

Για τον Χρήστο Τριαντόπουλο: «Είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο και επίκειται η εκδίκαση της υπόθεσης. Η κυβέρνηση σέβεται κάθε απόφαση σε κάθε στάδιο. Δεν είμαστε σε εκείνους που αποδεχόμαστε α λα καρτ τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Σε κάποια κόμματα αρέσει ο Άρειος Πάγος κάποιες φορές άλλες δεν τους αρέσει. Είναι αποτέλεσμα της στάσης του κ. Τριαντόπουλου. Μια γενναία στάση. Αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε τι έλεγαν τα κόμματα όταν ζητούσε να κριθεί από τον φυσικό του δικαστή. Το τι θα γίνει στο τέλος θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Εμείς πιστεύουμε στην αθωότητά του.

Πρόσθεσε: «Είναι συνήθεια σε αυτή τη χώρα όταν ξεκινάει μια υπόθεση να γεμίζει πρωτοσέλιδα. Όταν κάποιοι όμως απαλλάσσονται, οι απαλλαγές είναι μονόστηλα. Το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι οι βουλευτές της ΝΔ είναι υπόδικοι. Οι περισσότεροι έχουν τελειώσει με τις υποθέσεις καθώς πήγαν αρχείο. Και κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη».

Για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ: «Ακόμα και ένα χαλασμένο ρολόι λέει τη σωστή ώρα δυο φορές την ημέρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει μπει στην λογική να τάζει τα πάντα. Εχει προτείνει ότι μπορεί να ακουστεί ευχάριστα χωρίς κοστολόγηση. Εμείς δίνουμε ανάσα στους πολίτες και δεν είναι η πρώτη παρέμβαση για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Πάνω από 60.000 πολίτες έχουν μπει στον εξωδικαστικό. Προχωρήσαμε τις 72 δόσεις και σε συνέχεια όσων ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ προχωρήσαμε σε μια ακόμα ανακοίνωση. Ο πρωθυπουργός προέβη σε ακόμα μια κίνηση και δεν είναι η ίδια ανακοίνωση από αυτή που ακούγαμε από το ΠΑΣΟΚ. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι λες και δεν υπάρχουν στην χώρα συνεπείς. Τους τσουβαλιάζει όλους. Δεν έλεγε μόνο για 120 δόσεις αλλά είχε μια λογική «δεν πληρώνω».

Για το παράδειγμα της Ιταλίας: «Επειδή έχουμε αγάπη να ζηλεύουμε τις άλλες χώρες εμείς είμαστε 3οι σε στήριξη των πολιτών σε αυτή τη νέα κρίση. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό και ότι έχουμε αφήσει αβοήθητη την κοινωνία. Η Ιταλία έχει έλλειμμα και παραμένει υπό ευρωπαϊκή εποπτεία. Μάλιστα, με βάση τις τελευταίες ανακοινώσεις η έξοδος από την εποπτεία μετατίθεται για το 2027. Όσοι λένε όσα λένε από την αντιπολίτευση αγνοούν τα πραγματικά δεδομένα».

Για το μήνυμα Μητσοτάκη και αν θα γίνει ανασχηματισμός: «Δεν έχω καμία πληροφόρηση και αίσθηση για ανασχηματισμό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο ραντάρ. Αυτό που είπε ο πρωθυπουργός αφορούσε όλους όσοι έχουν ένα δημόσιο αξίωμα. Οι θέσεις μας είναι προσωρινές».

Για το ΠΑΣΟΚ που ζητά παραίτηση Φλωρίδη: «Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες που περιμένουν απαντήσεις από τη δικαιοσύνη και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν υπάρχει θέμα με τον κ. Φλωρίδη γιατί στην πραγματικότητα η αντιπολίτευση προσπαθεί να μπερδέψει δυο συζητήσεις. Είναι ένα πράγμα η έρευνας της δικαιοσύνης για το τι έγινε στη διαχείριση του πεδίου. Εμείς δώσαμε απαντήσεις για το τι συνέβη. Ένα άλλο εντελώς διαφορετικό είναι το σκηνικό που στήθηκε στην Ελλάδα για το «μπάζωμα» με σκοπό την συγκάλυψη παράνομου φορτίου. Όλοι αυτοί κατάφεραν να «ποτίσουν» με ψέματα την κοινωνία. Μας κατηγορούσαν ότι θέλαμε να καλύψουμε έναν λαθρέμπορα. Αν πρέπει να παραιτηθεί ο κ. Φλωρίδης τότε όσοι αποκαλούσαν τον πρωθυπουργό ενορχηστρωτή της συγκάλυψης όπως ο κ. Ανδρουλάκης τι πρέπει να κάνουν; Όσο και να προσπαθούν να δικαιολογήσουν την πρωτοφανή εργαλειοποίηση του δυστυχήματος εμείς δεν θα το επιτρέψουμε».

Για την Τουρκία και το καλώδιο: «Δεν τίθεται ζήτημα άδειας και το έργο θα προχωρήσει κανονικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Δεν θα ζητηθεί καμία άδεια για ένα τέτοιο έργο».

Για το αν έγινε υποχώρηση στην Κάσο: «Η αρχική φάση εκτέλεσης του έργου στην Κάσο έγινε με βάση τον προγραμματισμό και ολοκληρώθηκε κανονικά. Τα ζητήματα είχαν να κάνουν με την οικονομική βιωσιμότητα του έργου. Και αναζητήθηκε νέος επενδυτής».

Για κοστολόγηση και κόντρα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ: «Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να παρουσιάσει την τελευταία εκδοχή του επί Ανδρουλάκη ως το «σοβαρό ΠΑΣΟΚ». Για τον κ. Τσίπρα τα είπαμε αποδομήθηκε πλήρως τα περί σοβαρής κοστολόγησης του προγράμματός του αφού το άδειασαν οι ίδιοι μεταξύ τους μέσω του κ. Κουτεντάκη. Ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής», είπε.

Γιατί δεν μειώνει η κυβέρνηση τον ΕΦΚ: «Κάθε τι που κάνουμε το κάνουμε αφού βρούμε τα λεφτά και με γνώμονα να μην ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Αν πάρουμε αυτό το μέτρο χωρίς να πάρουμε αντίμετρο, τότε θα ξεπεράσουμε τα όρια των οροφών δαπανών και γι’ αυτό έστειλε ο πρωθυπουργός την επιστολή. Αυτή είναι η διαφορά μας με τα ευχολόγια των άλλων πολιτικών αρχηγών. Κινούμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να έχουμε την δυνατότητα εξαίρεσης για να πάρουμε έκτακτα μέτρα για να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο ή όποιο άλλο».