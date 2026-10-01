Νέα ένταση προκαλούν οι δηλώσεις της Τουρκίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, καθώς το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επανήλθε την Πέμπτη με σαφείς προειδοποιήσεις για οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιηθεί σε περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί τμήμα της υφαλοκρηπίδας της.

Κατά την ενημέρωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, ο εκπρόσωπος της τουρκικής πλευράς υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ενέργειες που, σύμφωνα με τη δική της θέση, πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη έγκριση.

«Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η θέση της Άγκυρας για τα καλώδια και τους αγωγούς

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ αναφέρθηκε ειδικότερα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την πόντιση καλωδίων και αγωγών, αλλά και σε επιστημονικές έρευνες. Όπως υποστήριξε, οι συγκεκριμένες ενέργειες θα πρέπει να προηγούνται συνεννόησης με την Τουρκία, την οποία χαρακτήρισε παράκτιο κράτος.

«Οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων/αγωγών ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, η οποία είναι παράκτιο κράτος».

Η αναφορά στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Στη συνέχεια, η τουρκική πλευρά συνέδεσε τη συγκεκριμένη θέση με τις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, επικαλούμενη τις συμφωνίες θαλάσσιας οριοθέτησης που, όπως ανέφερε, έχει συνάψει με την ΤΔΒΚ και τη Λιβύη.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας έκανε επίσης αναφορά στην επιστολή που, σύμφωνα με την Άγκυρα, είχε κατατεθεί στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, υποστηρίζοντας ότι από τις συγκεκριμένες συμφωνίες προκύπτουν δικαιώματα και αρμοδιότητες της Τουρκίας στην περιοχή.