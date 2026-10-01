Στην επόμενη φάση του «Ανακαινίζω», με την κατάθεση των δικαιολογητικών μέσα στον Οκτώβριο για να λάβουν οι δικαιούχοι προκαταβολή 50%, καθώς και στο νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ», αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σήμερα στο OPEN.

«Οι αιτήσεις έκλεισαν και μέσα στον Οκτώβριο οι πολίτες θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, να δηλώσουν τις δαπάνες που θα κάνουν και να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Η μόνη υποχρέωση είναι μια πολύ μικρή ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου», ανέφερε η υπουργός.

Όπως σημείωσε, στο «Ανακαινίζω» κατατέθηκαν περίπου 14.000 αιτήσεις για κλειστά σπίτια και 80.000 για ανοικτά. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως το 95% και τις 36.000 ευρώ, ώστε οι ιδιοκτήτες είτε να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την κατοικία στην οποία ήδη μένουν, είτε να ανακαινίσουν ένα κλειστό ακίνητο και να το διαθέσουν προς ενοικίαση, αποκτώντας εισόδημα από ένα σπίτι που σήμερα μένει ανενεργό.

Η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στο «Σπίτι μου ΙΙΙ», μέσω του οποίου περίπου 20.000 ακόμη πολίτες θα μπορέσουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, με διευρυμένα όρια στην αξία των ακινήτων και των δανείων και δυνατότητα αγοράς μεγαλύτερων κατοικιών. Όπως ανέφερε, μέσα από τα δύο πρώτα προγράμματα «Σπίτι μου» περίπου 20.000 πολίτες έχουν ήδη αποκτήσει το σπίτι τους.

Απαντώντας στην κριτική ότι τα προγράμματα αυτά αυξάνουν τις τιμές των ακινήτων, σημείωσε ότι σχετικές έρευνες δείχνουν πως οι τιμές των κατοικιών που εντάσσονται στα προγράμματα ακολουθούν αναλογικά τη γενική πορεία της αγοράς. «Όσο αυξάνονται συνολικά οι τιμές των ακινήτων, αντίστοιχα κινούνται και οι τιμές των συγκεκριμένων κατοικιών», εξήγησε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και στην Κοινωνική Αντιπαροχή.

Η υπουργός εξήγησε ότι η αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων συχνά καθυστερεί εξαιτίας περίπλοκων τίτλων ιδιοκτησίας, παρότι η ανάγκη να πάψουν να μένουν αναξιοποίητα είναι μεγάλη. Μέσω της Κοινωνικής Αντιπαροχής, δημόσια ακίνητα αξιοποιούνται με τη συμμετοχή ιδιωτών και μέρος των κατοικιών που δημιουργούνται διατίθεται για κοινωνική στέγαση.

Όπως ανέφερε, προχωρά η πρώτη προκήρυξη για ακίνητα στην Αθήνα και την Παιανία, με στόχο να αξιοποιηθεί δημόσια περιουσία που σήμερα παραμένει ανενεργή και να δημιουργηθούν περισσότερες κατοικίες για πολίτες που τις έχουν ανάγκη.

Για τη στήριξη της οικογένειας, η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν περιορίζεται στο Επίδομα Παιδιού Α21. Αναφέρθηκε στο επίδομα γέννησης, που ξεκινά από 2.400 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας, φτάνοντας στα 4.500 ευρώ για τέσσερα παιδιά, στα 5.500 ευρώ για πέντε και στα 6.500 ευρώ για έξι, με περαιτέρω αύξηση για κάθε επόμενο παιδί.

Αναφέρθηκε επίσης στα vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπου για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δεν υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο, ενώ για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά το όριο φτάνει έως τις 37.000 ευρώ.

Παράλληλα, τόνισε ότι η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση ενισχύει πολύ περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών, σημειώνοντας ότι για ένα ζευγάρι η ετήσια ελάφρυνση μπορεί να αντιστοιχεί ακόμη και σε τρεις μισθούς, ποσό σημαντικά μεγαλύτερο από μια μεμονωμένη αύξηση του Α21.

Τέλος, αναφερόμενη στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι οι ανάγκες των πολιτών παραμένουν μεγάλες και ότι κανένα πακέτο μέτρων δεν μπορεί από μόνο του να εξαλείψει τις συνέπειες μιας διεθνούς κρίσης.

Όπως είπε, η κυβέρνηση παρακολουθεί ανά 15 ημέρες την εξέλιξη των τιμών της ενέργειας και προσαρμόζει τις παρεμβάσεις της, με στόχο να περιορίζει όσο γίνεται την επιβάρυνση για τα νοικοκυριά.