Στην ανάγκη να υπάρξουν έκτακτα ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών κρίσεων αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά την είσοδό του στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και ο Κανονισμός για τις επιστροφές έχουν αρχίσει να αποδίδουν, με τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη να μειώνονται και τις επιστροφές να αυξάνονται.

Ωστόσο, όπως τόνισε, σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών τα υφιστάμενα εργαλεία δεν επαρκούν. «Σε έκτακτες όμως συνθήκες, όπως αυτές που έζησε η Ελλάδα στον Έβρο και ζει η Ισπανία στη Θέουτα, δεν αρκούν αυτά τα μέσα. Χρειάζονται έκτακτα μέσα», ανέφερε.

Ο υπουργός δήλωσε ότι στο Συμβούλιο θα παρουσιάσει την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη δημιουργία Έκτακτου Μηχανισμού Στήριξης, σημειώνοντας ότι η πρόταση έχει γίνει αποδεκτή από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Σήμερα θα παρουσιάσω την πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που έγινε και αποδεκτή από τη Φον ντερ Λάιεν για τον Έκτακτο Μηχανισμό Στήριξης», είπε.

Σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη, σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να προβλέπονται αυξημένη επιτήρηση των συνόρων και αναστολή της διαδικασίας ασύλου.

«Η Ευρώπη πρέπει να προστατευτεί», κατέληξε ο κ. Πλεύρης.