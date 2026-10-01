Κάθε δεκαπενθήμερο θα γίνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις στα καύσιμα, προανήγγειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, αναφερόμενος στην κυβερνητική πολιτική απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας.

Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κ. Κοντογεώργης επιβεβαίωσε ότι στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις, με τη στήριξη να κινείται σε δύο επίπεδα: στην τιμή στην αντλία και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «όπου κρυώνουν περισσότερο, θα πάρουν περισσότερα».

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι παρεμβάσεις να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση στα νοικοκυριά, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι δημοσιονομικές αντοχές. «Μέχρι εκεί που μπορούμε και αντέχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Στόχος κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης»

Αναφερόμενος στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, στόχος της κυβέρνησης είναι να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

«Αυτό που ενδιαφέρει τελικά τον πολίτη είναι τι θα γράψει το καντράν στην αντλία», είπε ο υφυπουργός, προσθέτοντας ότι η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί και από τις διεθνείς εξελίξεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ελληνική παρέμβαση δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει μια διεθνή ενεργειακή κρίση. «Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή λύση», σημείωσε.

Από 72 σε 120 δόσεις για τις οφειλές

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στην επέκταση της ρύθμισης οφειλών από 72 σε 120 δόσεις, μέτρο που περιλαμβάνεται στη νέα δέσμη κυβερνητικών παρεμβάσεων.

«Η παράταση της ενεργειακής κρίσης δημιουργεί την ανάγκη προσαρμογής της πολιτικής και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων και των πολιτών στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους. Δίνουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή με μια χαμηλότερη δόση στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είτε μπορεί να είχαν ενταχθεί στις 72 ή θα μπουν τώρα, να μπορέσει να υπάρχει μια δυνατότητα να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, να ανακουφιστούν όσο μπορούν», είπε.

Παράλληλα, συνέδεσε την παράταση της ρύθμισης με τη διάρκεια της κρίσης, σημειώνοντας ότι έχει προβλεφθεί ορίζοντας έως τον Ιούνιο του 2027 για την υποβολή δηλώσεων, με στόχο να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις.