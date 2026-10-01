Την άμεση παραίτηση ή αποπομπή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ζητά το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του, σημειώνοντας πως «όσο εκκρεμεί η υπόθεση στη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να παραμένει υπουργός εκείνος που επιβουλεύτηκε την ανεξαρτησία της», αναφορικά με την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του σχετικά με δήλωση του κ. Φλωρίδη στον ΣΚΑΪ, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, έχει χάσει κάθε αίσθηση μέτρου» και «φαντασιώνεται πως αποκάλυψε αόρατες συνωμοσίες, ενώ ο ίδιος αν και ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός επιχείρησε να καθοδηγήσει τη Δικαιοσύνη βγάζοντας πορίσματα στη Βουλή και τα τηλεοπτικά κανάλια, πριν καν επιληφθεί της έρευνας το δικαστικό συμβούλιο».

«Αποκαλύφθηκε η αναξιοπιστία και η βαθύτατα αντιθεσμική στάση του μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου για το μπάζωμα, που σήμερα αναγκάζεται να παραδεχθεί ότι τελικά έγινε και ίσως συνετέλεσε να χαθούν στοιχεία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και υπογραμμίζει πως «είναι πλέον ξεκάθαρο πως όσο εκκρεμεί η υπόθεση στη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να παραμένει υπουργός εκείνος που επιβουλεύτηκε την ανεξαρτησία της». «Είναι ζήτημα διαφάνειας η άμεση παραίτηση ή αποπομπή του», επισημαίνει.