Στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, με αιχμή το νέο πλαίσιο λειτουργίας των servicers, τις 120 δόσεις και τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, παρουσίασε τις βασικές αλλαγές που προωθούνται, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εποπτείας των servicers και στη θέσπιση πλαφόν 15% στην προκαταβολή για ρυθμίσεις οφειλών.

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές που προωθούνται για τους servicers, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παρέμβαση που είχε προαναγγελθεί, αλλά απαιτούσε σημαντική τεχνική προετοιμασία. Όπως ανέφερε, «είναι κάτι το οποίο το είχαμε ανακοινώσει εδώ και καιρό ότι θα το κάναμε», εξηγώντας ότι «είναι μια τεχνικά δύσκολη διαδικασία να πας και να παρέμβεις σε κάτι το οποίο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι πολίτες το ζητούσαν εδώ και πάρα πολύ καιρό».

Για servicers: «Βάλαμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή»

Αναφερόμενος στις αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο για τη λειτουργία των servicers, ο υπουργός υπογράμμισε ότι ενισχύεται η εποπτεία και προβλέπονται συγκεκριμένες συνέπειες σε περίπτωση παραβάσεων.

«Είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μεγάλο ρόλο. Το υπουργείο Οικονομικών θα αυξήσει τον εποπτικό του ρόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι με το νέο πλαίσιο «θα αυξηθεί η εποπτεία».

Όπως είπε, βασικά στοιχεία της παρέμβασης είναι «ο έλεγχος», αλλά και η ύπαρξη συγκεκριμένων συνεπειών, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται.

Ο κ. Πιερρακάκης έφερε ως παράδειγμα την προκαταβολή που ζητούνταν σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών. «Ζητούσαν σε μία ρύθμιση οι servicers μία πολύ υψηλή προκαταβολή. Σε κάποιες περιπτώσεις μας ήρθαν τέτοιου τύπου περιπτώσεις να χρωστάς 100.000 ευρώ και να σου ζητάνε τα μισά μπροστά», ανέφερε.

«Στη ρύθμιση με 50.000 ευρώ αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο λειτουργούσε εκ των πραγμάτων. Πόσος κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό; Βάλαμε λοιπόν ένα πλαφόν 15%», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι το νέο πλαίσιο για τους servicers αναμένεται να έρθει στη Βουλή έως το τέλος Οκτωβρίου και να εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφισή του.

«Το πλαίσιο θα έρθει πάρα πολύ σύντομα. Θα ψηφιστεί στη Βουλή. Ο στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου να έχει έρθει», ανέφερε.

Στην ερώτηση εάν η εφαρμογή θα είναι άμεση, ο υπουργός ήταν σαφής, λέγοντας ότι «με το που θα ψηφιστεί ο νόμος, ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη διαφορά ανάμεσα στον υφιστάμενο κώδικα δεοντολογίας και στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. «Είναι άλλο πράγμα να έχεις έναν κώδικα δεοντολογίας κι άλλο πράγμα να έχεις ένα νόμο ο οποίος έχει πολύ συγκεκριμένες συνέπειες, ο οποίος τηρείται», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, στις προβλέψεις περιλαμβάνονται και οικονομικές κυρώσεις, με «πρόστιμο μέχρι μισό εκατομμύριο ευρώ», ενώ έκανε λόγο και για ρυθμίσεις που αφορούν τους πολίτες των οποίων η συμφωνία έχει παραβιαστεί.

120 δόσεις: «Ο στόχος μας είναι μέσα στον Οκτώβριο να έχει ψηφιστεί»

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο υπουργός ανέφερε ότι η ρύθμιση θα ισχύσει έως τα μέσα του 2027 και θα δίνει τη δυνατότητα ένταξης σε πολίτες με συγκεκριμένες οφειλές.

Σε ερώτηση για το πότε θα τεθεί σε εφαρμογή, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι «ο στόχος μας είναι, δεν θα σας πω συγκεκριμένη ημερομηνία, μέσα στον Οκτώβριο να έχει ψηφιστεί. Θα θέλαμε να έχει ψηφιστεί».

Εξηγώντας γιατί η νέα ρύθμιση δεν αφορά και οφειλές του 2025, ο υπουργός επικαλέστηκε την παράλληλη λειτουργία των 24 δόσεων της εφορίας. «Έχουμε 24, τις λεγόμενες 24 δόσεις της εφορίας, οι οποίες έχουν το ίδιο επιτόκιο με αυτό που θα έχουν οι 120 δόσεις», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, «το καλύτερο το οποίο θα μπορούσε να γίνει με δεδομένη την εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν να πάμε τα παλαιότερα χρέη και, όπως είδατε, επεκτείναμε κατά έναν χρόνο αυτή τη διαδικασία».

«Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη»

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, στις δυνατότητες του προϋπολογισμού να αντιμετωπίσει νέα άνοδο των διεθνών τιμών.

«Ο κόσμος που μας βλέπει δεν θέλουμε να έχει ανασφάλεια, δεν πρέπει να έχει ανασφάλεια. Η χώρα έχει συγκεκριμένες οικονομικές αντοχές», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες που έχουν δημιουργηθεί επιτρέπουν στην κυβέρνηση να σχεδιάζει παρεμβάσεις.

«Θα είμαστε δίπλα στους πολίτες σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας», τόνισε.