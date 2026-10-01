Έναν χρόνο μετά την εξαγγελία του, από το ίδιο βήμα, το railway.gov.gr βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο του Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών, αυτή τη φορά ως σύστημα σε λειτουργία.

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, παρουσίασε στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2026 τις δυνατότητες της πλατφόρμας, συνδέοντας την περσινή δέσμευση με συγκεκριμένα αποτελέσματα στην εποπτεία του σιδηροδρόμου και στην ενημέρωση των επιβατών.

«Αυτό το σύστημα πλέον είναι λειτουργικό», τόνισε, περιγράφοντας μια ελληνική καινοτομία που επιτρέπει την παρακολούθηση των τρένων σε πραγματικό χρόνο και υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία του ΟΣΕ. Απαντώντας στην ερώτηση για την ασφάλεια, δήλωσε ότι «τα τρένα σήμερα είναι ασφαλή», συνδέοντας τη διαβεβαίωσή του με απτά παραδοτέα.

Ακρίβεια εκατοστών και ειδοποιήσεις στο κέντρο ελέγχου

Σύμφωνα με τον κ. Σακαρέτσιο, το railway.gov.gr επιτρέπει τον εντοπισμό της θέσης των αμαξοστοιχιών με ακρίβεια εκατοστών. Η πληροφορία αυτή αξιοποιείται από ειδικούς αλγορίθμους που παρακολουθούν την κίνηση και μπορούν να εντοπίσουν ενδεχόμενη πορεία σύγκρουσης δύο τρένων.

Σε μια τέτοια περίπτωση, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα ειδοποιήσεις στο κέντρο που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών, προκειμένου να παρέμβει το αρμόδιο προσωπικό. Ο κ. Σακαρέτσιος συνέδεσε τη λειτουργία αυτή με την ενίσχυση της πρόληψης και της δυνατότητας έγκαιρης αντίδρασης.

Όπως διευκρίνισε, η εφαρμογή καλύπτει το σύνολο του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, περιλαμβανομένου του Προαστιακού. «Κάθε τρένο που κινείται στον ελληνικό σιδηρόδρομο φέρει αυτό το σύστημα», ανέφερε.

Η διαδρομή του τρένου στην οθόνη του κινητού

Η δημόσια πρόσβαση σε μέρος της πλατφόρμας αποτέλεσε, όπως εξήγησε, συνειδητή επιλογή. Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τη θέση και την πορεία των τρένων, να ενημερώνονται για τα δρομολόγια και τις καθυστερήσεις και να αξιοποιούν τη δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης εικόνας από κάμερες εγκατεστημένες στις μηχανές.

Στην πλατφόρμα περιλαμβάνονται και τα προαστιακά δρομολόγια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ο Γενικός Γραμματέας έδωσε ένα καθημερινό παράδειγμα της χρησιμότητάς της: ένας γονιός μπορεί να παρακολουθεί τη διαδρομή του τρένου στο οποίο ταξιδεύει το παιδί του και να γνωρίζει πότε αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του.

Από τα χαρτάκια στη ψηφιακή λογοδοσία

Πίσω από τις πληροφορίες που βλέπει ο επιβάτης, ο κ. Σακαρέτσιος περιέγραψε μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του σιδηροδρόμου. Εκεί βρίσκεται, όπως είπε, «η καρδιά της ψηφιακής πλέον λειτουργίας της νέας εταιρείας». Εξήγησε ότι ο ΟΣΕ βασιζόταν επί χρόνια σε έγχαρτες διαδικασίες και, στην καλύτερη περίπτωση, σε ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Η ψηφιακή καταγραφή, οι συγκεκριμένοι δείκτες απόδοσης και οι οργανωμένες ροές εργασίας επιτρέπουν, όπως σημείωσε, να παρακολουθείται τι γίνεται σε κάθε στάδιο, να υπάρχει λογοδοσία και να αποκτά η διοίκηση τα στατιστικά στοιχεία που χρειάζεται για να ασκεί αποτελεσματικά το έργο της.

Αιγαίο – Μαύρη Θάλασσα: Τρεις χώρες, 25 έργα, ορίζοντας το 2030

Νέες δυνατότητες για τη σύνδεση της Ελλάδας με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη περιέγραψε ο κ. Σακαρέτσιος, παρουσιάζοντας το κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Το σχέδιο υπέγραψε στις 29 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 25 έργα στις τρεις χώρες για την ανάπτυξη σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Ειδικά για το Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι βρίσκεται στο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Κεντρικό στοιχείο της προσπάθειας είναι η διττή χρήση των υποδομών. Όπως εξήγησε, η ευρωπαϊκή προτεραιότητα στη στρατιωτική κινητικότητα δημιουργεί δυνατότητες διεκδίκησης πόρων για έργα που θα εξυπηρετούν παράλληλα τις καθημερινές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. Για την Ελλάδα, εκτίμησε, η ανάπτυξη αυτών των συνδέσεων μπορεί να αποφέρει σημαντικό όφελος, αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική της θέση.

Εισιτήρια ΜΜΜ: Καμία σκέψη για αυξήσεις

Σαφής ήταν η απάντησή του στο ενδεχόμενο αύξησης των εισιτηρίων στις δημόσιες συγκοινωνίες, λέγοντας «Δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη».

Ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιδοτεί σταθερά τις μετακινήσεις, με στόχο οι δημόσιες συγκοινωνίες να αποτελούν αξιόπιστη και οικονομικά ελκυστική επιλογή. Ανέφερε ότι η Ελλάδα διαθέτει το χαμηλότερο εισιτήριο στην Ευρώπη και χαρακτήρισε τη διατήρησή του σε χαμηλό επίπεδο συνειδητή στρατηγική απόφαση για την προσέλκυση περισσότερων επιβατών.

Συχνότερα λεωφορεία, μικρότερη αναμονή στη στάση

Για το κυκλοφοριακό της Αθήνας, ο κ. Σακαρέτσιος αναγνώρισε ότι δεν υπάρχει εύκολη λύση, επιμένοντας όμως ότι υπάρχουν περιθώρια ουσιαστικών παρεμβάσεων. Ως βασική εναλλακτική στη χρήση του αυτοκινήτου ανέδειξε τις αξιόπιστες δημόσιες συγκοινωνίες.

Στάθηκε στην ανανέωση του στόλου με εκατοντάδες νέα λεωφορεία, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, σημειώνοντας ότι πλέον όλα τα λεωφορεία διαθέτουν κλιματισμό.

Παρουσίασε επίσης ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα από την αξιοποίηση των δεδομένων του ΟΑΣΑ: στις 15 πρότυπες γραμμές που ενισχύθηκαν πέρυσι, η μείωση των χρονοαποστάσεων ξεπέρασε το 30%. Η προσπάθεια επεκτείνεται και φέτος, με στόχο συχνότερα δρομολόγια εκεί όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη ζήτηση.

ΟΑΣΑ: Το σχέδιο για την επόμενη μέρα της τηλεματικής

Συνολική αναβάθμιση των ψηφιακών συστημάτων έχει σχεδιάσει ο ΟΑΣΑ, με στόχο να αξιοποιεί τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τον καλύτερο σχεδιασμό της εξυπηρέτησης.

Στις δυνατότητες που περιέγραψε ο Γενικός Γραμματέας περιλαμβάνονται η βελτιστοποίηση των δρομολογίων, η σύνδεση λεωφορείων και μετρό και η παρακολούθηση της πληρότητας, ώστε να επιλέγεται το κατάλληλο μέγεθος λεωφορείου για κάθε γραμμή.

Για το πρόσφατο πρόβλημα στην τηλεματική, ανέφερε ότι διήρκεσε δύο ημέρες και ότι υπήρχαν η ετοιμότητα και τα πρωτόκολλα που απαιτούνταν για την αποκατάσταση της λειτουργίας.

Πινακίδες: Έρχεται ψηφιακή επιλογή αριθμού και νέος μηχανισμός χορήγησης

Νέο πλαίσιο για την παραγωγή και τη χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας προανήγγειλε ο κ. Σακαρέτσιος, αναφέροντας ότι όλες οι περιφερειακές διευθύνσεις διαθέτουν ξανά απόθεμα, μετά τη σύμβαση-γέφυρα για περίπου 20.000 πινακίδες που προχώρησε με ενέργειες του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργου Κώτσηρα. Στόχος είναι να κλείσουν οι εκκρεμότητες και να ολοκληρωθούν οι ταξινομήσεις.

Παράλληλα, προετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία, με στόχο την ψήφιση στα τέλη Οκτωβρίου, για τη δημιουργία μητρώου κατασκευαστών πινακίδων. Θα συνοδεύεται από νέα λειτουργικότητα στο drivers-vehicles.gov.gr για την ψηφιακή απόδοση πινακίδας, στο πλαίσιο της ψηφιακής ταξινόμησης που ήδη λειτουργεί.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η δυνατότητα επιλογής ειδικού αριθμού από τον ιδιοκτήτη, με την καταβολή αυξημένου παραβόλου. Ο Γενικός Γραμματέας συνέδεσε τη ρύθμιση με την αντιμετώπιση φαινομένων παραοικονομίας γύρω από την απόκτηση επιθυμητών αριθμών.