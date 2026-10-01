Λύσεις στο ολοένα και αυξανόμενο κόστος ζωής, το οποίο έχει επηρεάσει πολλές κοινωνικές ομάδες, επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Παράλληλα, μένει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να ενισχυθούν κι άλλο οι παρεμβάσεις αυτές, αν όμως δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία από την ΕΕ.

Η κυβερνητική απάντηση στην ενεργειακή και πληθωριστική πίεση κινείται σε τρία επίπεδα. Τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τη διαρκή επανεξέταση των μέτρων ανά δεκαπενθήμερο και τη διεκδίκηση μεγαλύτερης ευρωπαϊκής δημοσιονομικής ευελιξίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία, χωρίς όμως να διακινδυνεύσει τις αντοχές της οικονομίας. Όπως ανέφερε, «δεν χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση».

Η Αθήνα ζητά ευρωπαϊκή «ρήτρα διαφυγής»

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής βρίσκεται σαφέστατα η ευρωπαϊκή διάσταση της κρίσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι απέστειλε επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη ώστε να μπορούν να χρηματοδοτήσουν πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Η ελληνική πλευρά ζητά να μπορούν να εξαιρεθούν, εντός συγκεκριμένου ορίου, οι έκτακτες δαπάνες που συνδέονται με την ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, τίθεται στο τραπέζι η αξιοποίηση των αυξημένων εσόδων από τον ΦΠΑ που προκαλεί η άνοδος των τιμών, ώστε να χρηματοδοτούνται πρόσθετα μέτρα στήριξης.

Οι τέσσερις παρεμβάσεις στο εσωτερικό

Παράλληλα με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η κυβέρνηση προχωρά σε τέσσερις παρεμβάσεις που συνδέονται άμεσα με το κόστος ζωής.

⁠Από τις 72 στις 120 δόσεις

Το υφιστάμενο καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται στις 120, με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ τον μήνα. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Παράλληλα, όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στις 72 δόσεις μπορούν, με αίτησή τους, να μεταφερθούν στη νέα ρύθμιση.

Ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι το επιτόκιο παραμένει σταθερό στο 5,84%, ίδιο με εκείνο της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων. Η λογική της παρέμβασης, όπως την περιέγραψε, είναι ότι με περισσότερες δόσεις μειώνεται η μηνιαία επιβάρυνση, χωρίς να αλλάζει το επιτόκιο της ρύθμισης.

Νέοι κανόνες για τους servicers

Παράλληλα, αυστηροποιείται το πλαίσιο για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Στο νέο πλαίσιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, περιορισμοί στην προκαταβολή που μπορεί να ζητηθεί, με πλαφόν 15%, ενώ σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του εντός 45 ημερών, προβλέπεται «πάγωμα» των τόκων. Ο πρωθυπουργός ενέταξε τις αλλαγές στη γενικότερη πολιτική για το ιδιωτικό χρέος και τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ήδη, σύμφωνα με την κυβέρνηση, το όριο υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχει μειωθεί στις 5.000 ευρώ, ενώ η δυνατότητα ρύθμισης μπορεί να φτάσει έως και τις 240 δόσεις.

⁠Πετρέλαιο κίνησης: 15 λεπτά η επιδότηση

Για το diesel κίνησης η επιδότηση αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Στην πράξη, με την παράλληλη έκπτωση των διυλιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση αναμένεται να φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το δημοσιονομικό κόστος της κρατικής επιδότησης για το συγκεκριμένο δεκαπενθήμερο υπολογίζεται σε 20 εκατ. ευρώ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η στήριξη των διυλιστηρίων αναμένεται να συνεχιστεί, με αποτέλεσμα το συνολικό όφελος στην αντλία να διαμορφώνεται στα 20 λεπτά.

Η παρέμβαση έχει ιδιαίτερη σημασία και για την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς το κόστος του diesel επηρεάζει άμεσα τις μεταφορές και, κατ’ επέκταση, το κόστος των προϊόντων.

⁠Πετρέλαιο θέρμανσης: στόχος κάτω από 1,75 ευρώ

Για το πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε ακόμη το τελικό ύψος της επιδότησης. Ο στόχος που έθεσε ο πρωθυπουργός είναι η τιμή έναρξης της διάθεσης να κινηθεί χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται έως τις 14 Οκτωβρίου, πριν από την επίσημη έναρξη διάθεσης μια ημέρα αργότερα.

Αυτό που διευκρινίστηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι ότι το 1,75 ευρώ αποτελεί στόχο αναφοράς και όχι ανακοινωμένη τελική μέση τιμή, καθώς η τιμή θα διαφοροποιείται ανά περιοχή και θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές και την τελική κρατική παρέμβαση. Και αυτό δεν περιορίζεται στο πετρέλαιο, αλλά περιλαμβάνει και άλλες μορφές ενέργειας, όπως ο ηλεκτρισμός, το φυσικό αέριο και τα καυσόξυλα.

Το «ανά δεκαπενθήμερο» γίνεται κεντρική κυβερνητική γραμμή

Η μεγάλη μεταβλητότητα των διεθνών τιμών αποτελεί τον λόγο για τον οποίο η κυβέρνηση επιλέγει να μην προαναγγέλλει ένα ενιαίο πακέτο για όλο τον χειμώνα.

Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, με βάση την πορεία των διεθνών τιμών και τις δημοσιονομικές δυνατότητες.

Η δεύτερη γραμμή άμυνας: εισόδημα και έλεγχοι στην αγορά

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η αντιμετώπιση ενός επίμονου πληθωρισμού δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στις επιδοτήσεις, αλλά και στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στους ελέγχους της αγοράς και στις παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών θα παραταθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου με ακόμα 387 κωδικούς να έχουν ενταχθεί στην επόμενη φάση της πρωτοβουλίας.

Όσον αφορά στα πρόστιμα, έχουν επιβληθεί άνω των 60 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο των ελέγχων της αγοράς κατά την περίοδο της κρίσης.

Η επόμενη ημέρα

Το κρίσιμο στοιχείο είναι η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής αναταραχής. Γι’ αυτό και το κυβερνητικό σχέδιο δεν παρουσιάζεται ως ένα κλειστό πακέτο, αλλά ως μια διαδικασία διαρκούς επανεκτίμησης.

Το πρώτο ορόσημο είναι πλέον η 15η Οκτωβρίου, όταν ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και θα έχει προηγηθεί η ανακοίνωση της νέας παρέμβασης. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ελληνικό αίτημα για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία θα αποτελέσει το επόμενο πεδίο πολιτικής διαπραγμάτευσης.

Τα μηνύματα προς υπουργούς και γαλάζια στελέχη

Τόσο στις κάμερες όσο και εκτός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από υπουργούς και βουλευτές να επιδεικνύουν μετρημένο και ενιαίο δημόσιο λόγο και ειδικά απευθυνόμενος σε υπουργούς, τους ζήτησε να μην προβάλλουν μόνο τα του οίκου τους. Και θέλοντας να κλείσει τη συζήτηση που άνοιξε από κορυφαία γαλάζια στελέχη, υπενθύμισε ότι η αξιολόγηση των ατομικών συμπεριφορών υπουργών και βουλευτών αποτελεί μόνο δική του ευθύνη.