Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη για την ανάληψη της νομοθετικής πρωτοβουλίας των κινήσεων στο πολιτικό προσκήνιο, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προχωρά σε ένα διπλό κοινοβουλευτικό «χτύπημα» στη Βουλή μέσω της κατάθεσης δύο στοχευμένων τροπολογιών που αποσκοπούν στην άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών και τη διόρθωση δομικών στρεβλώσεων της αγοράς. Με την κίνηση αυτή, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να μεταφέρει την πίεση απευθείας στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αναδεικνύοντας ένα συγκεκριμένο και τεχνοκρατικά τεκμηριωμένο αντιπαραθετικό πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Η κοινοβουλευτική αυτή τακτική αποτυπώνει την πρόθεση του κόμματος να λειτουργήσει ως ο βασικός προγραμματικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αναγκάζοντας το Μέγαρο Μαξίμου να τοποθετηθεί επί συγκεκριμένων νομοθετικών προτάσεων με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

Η πρώτη τροπολογία εισάγει έναν θεσμικό μηχανισμό προσαρμογής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.

Η εφαρμογή του ενεργοποιείται αυτόματα όταν η διεθνής τιμή του πετρελαίου υπερβαίνει τις προβλέψεις του επίσημου δημοσιονομικού σχεδιασμού της χώρας, δημιουργώντας πλεονασματικά έσοδα από τον Φ.Π.Α. Βάσει της πρότασης, τα συγκεκριμένα υπερέσοδα που προκύπτουν από την ενεργειακή ακρίβεια δεν θα προσμετρώνται ως πρόσθετο φορολογικό όφελος για το Δημόσιο. Αντίθετα, θα επιστρέφονται άμεσα στους καταναλωτές μέσω προσωρινής και αναλογικής μείωσης του Ε.Φ.Κ. στην αντλία. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ανακούφιση των πολιτών χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Πρόκειται για το λεγόμενο «ιταλικό μοντέλο», τη θεσμοθέτηση του οποίου είχε προαναγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης με δημόσια παρέμβαση του την περασμένη Κυριακή.

Η δεύτερη τροπολογία στοχεύει στην αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά ακινήτων και την ενίσχυση της παραγωγικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η άμεση κατάργηση της χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή (Golden Visa) μέσω της απόκτησης ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα, προβλέπεται ο αναπροσανατολισμός των επενδυτικών κινήτρων προς την εθνική οικονομία και την πραγματική επιχειρηματικότητα μέσω της θεσμοθέτησης της Angel Visa. Για τη διόρθωση των υφιστάμενων οικιστικών πιέσεων, η τροπολογία εισάγει την επιβολή καθολικής απαγόρευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης στα ακίνητα που έχουν ήδη υπαχθεί στο καθεστώς Golden Visa, με ημερομηνία εφαρμογής τη συμπλήρωση της πενταετούς ανανέωσής τους.

Στο ΠΑΣΟΚ αποτιμούν τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο υπουργικό συμβούλιο ως μια σαφή πολιτική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας στην ατζέντα που έχει επιβάλει η Χαριλάου Τρικούπη, χαρακτηρίζοντας ωστόσο τα κυβερνητικά μέτρα ως ημίμετρα και κολοβές ρυθμίσεις. Στελέχη του κόμματος σχολίαζαν καυστικά τη μεταβολή της κυβερνητικής στάσης, υπενθυμίζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 2 Σεπτεμβρίου. Τότε, το οικονομικό επιτελείο απέρριπτε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ισχυριζόμενο ότι η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δείκτη ληξιπρόθεσμων χρεών, ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποδίδει εντυπωσιακά αποτελέσματα και ότι η αντιπολίτευση χτίζει την πολιτική της ύπαρξη πάνω σε ψευδείς εντυπώσεις. Από το περιβάλλον της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι μόλις 28 ημέρες μετά, ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να ανακοινώσει ρυθμίσεις 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο, διερωτώμενοι για ποιο λόγο συνέβη αυτό αφού το πρόβλημα είχε θεωρητικά λυθεί, προσφέροντας απλώς αποσπασματικά μπαλώματα απέναντι στην ασυδοσία των servicers.

Θέλοντας να αναδείξουν τη δομική διαφορά του προγράμματός τους, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να εξαπολύσει ευθεία πρόκληση προς το Μέγαρο Μαξίμου κατά την επερχόμενη ομιλία του στη Βουλή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα ανακοινώσει ότι η ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος, η οποία προστατεύει ουσιαστικά τους δανειολήπτες έναντι των funds, είναι πανέτοιμη και θα κατατεθεί εντός της επόμενης εβδομάδας. Στόχος της τακτικής αυτής είναι να συγκρίνουν οι πολίτες την πλήρη πρόταση του ΠΑΣΟΚ με τις κουτσουρεμένες ρυθμίσεις της κυβέρνησης, οδηγώντας την πολιτική αντιπαράθεση σε μια καθαρή, ευθεία προγραμματική αναμέτρηση.