Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να βοηθηθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, όπως αναφέρει σε σημερινό του δημοσίευμα το Bloomberg.

Μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι απαιτείται άμεση και συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Τώρα είναι η ώρα για τολμηρή και συντονισμένη δράση. Δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε στις προηγούμενες γενικές εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας», δήλωσε.

Η επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Σύμφωνα πάντα με το Bloomberg, ο Έλληνας πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι έχει αποστείλει επιστολή για το ζήτημα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος, στην επιστολή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε να εξετάσει η Ευρώπη το ενδεχόμενο να εξαιρούνται από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πρόταση για τα έσοδα από τον ΦΠΑ

Η ίδια πηγή ανέφερε ακόμη ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός πρότεινε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αξιοποιούν τα πρόσθετα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), τα οποία προκύπτουν λόγω των απρόβλεπτων αυξήσεων των τιμών, για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.