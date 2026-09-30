Εκτός από τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, μεγάλο ενδιαφέρον είχαν τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς και τα στελέχη της ΝΔ.

Μάλιστα μετά την παρουσίαση των μέτρων και ενώ είχαν προηγηθεί συστάσεις του πρωθυπουργού στα μέλη της κυβέρνησής του, όταν έκλεισαν οι κάμερες ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε πάλι στους υπουργούς και τους είπε ότι δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιο τους, αλλά να προωθούν το σύνολο του κυβερνητικού έργου.

Νωρίτερα, είχε απευθύνει σαφείς προειδοποιήσεις λέγοντας ότι «το πολιτικό προσωπικό πρέπει να είναι ώριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα απ’ όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στη δημόσια αντιπαράθεση το ύφος παράγει εντυπώσεις άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν μπορεί να πειστικός αλλά και μετρημένος ενιαίος και ακριβής γνωρίζοντας ότι στο τέλος θα μας κρίνουν οι πολίτες».

Μάλιστα μια αποστροφή του εκλήφθηκε ως απάντηση στα όσα είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη για κάποιους που έχουν καβαλήσει το καλάμι.

Είπε ο πρωθυπουργός: «Μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών. Προέχει το ορατό κυβερνητικό έργο με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται το σύνθημα: «το είπαμε το κάνουμε».