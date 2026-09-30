Για το αν υπάρχει αλαζονεία στην κυβέρνηση κλήθηκε να απαντήσει, μεταξύ άλλων, σήμερα το πρωί ο τέως δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο κόσμος το έχει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι».

Μιλώντας στο Action24, σημείωσε ότι η «αλαζονεία, δυστυχώς, πολλές φορές, σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την άσκηση εξουσίας».

«Όσοι έχουμε ασκήσει εξουσία, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί», πρόσθεσε ο κ. Μπακογιάννης.

Όσον αφορά στο αν θα διεκδικήσει εκ νέου τον δήμο Αθηναίων στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, το άφησε ανοιχτό, τονίζοντας, όμως, ότι ακόμα δεν έχει λάβει οριστική απόφαση.

«Πρώτα απ’ όλα, έχουμε δύο χρόνια μέχρι τις εκλογές. Δεν έχω πάρει ακόμα καμία απόφαση. Ξέρω πολύ καλά αυτή την πόλη και ξέρω πάρα πολύ καλά αυτόν τον δήμο. Και ξέρω ότι η Αθήνα θέλει στομάχι, καρδιά και μυαλό, και στην περίπτωσή μου, αυτά ευθυγραμμίζονται. Μιλάμε για μία μεγάλη προσωπική απόφαση, που πρέπει να συζητήσω με την οικογένειά μου», δήλωσε.

Επίσης, ο Κώστας Μπακογιάννης άσκησε κριτική για τη σημερινή κατάσταση στην Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι η πόλη αντιμετωπίζει τις συνέπειες της «αδιαφορίας και της εγκατάλειψης».

«Δυστυχώς, αυτό το οποίο βιώνουμε στην πόλη είναι το αποτέλεσμα της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης», είπε και έκανε λόγο για μια αντίληψη «part time» στον δήμο Αθηναίων.

«Ότι δηλαδή ο Δήμος είναι ένα σκαλοπάτι για το επόμενο, είναι ένας σταθμός, ένα όχημα εκπλήρωσης πολιτικών φιλοδοξιών. Κάθε χρόνο η κατάσταση στην Αθήνα δυσκολεύει. Χρειάζεται σχέδιο, οργάνωση και πάνω απ’ όλα θέληση», ανέφερε χαρακτηριστικά.