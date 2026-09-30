Δρομολογήθηκε η δημιουργία μιας νέας υπερσύγχρονης στέγης τεχνών στο Χαλάνδρι με την υπογραφή της πράξης ένταξης ανακατασκευής του εμβληματικού κτιρίου πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων «Νόμπελ» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής για την περίοδο 2026-2030, από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία του δημάρχου Σίμου Ρούσσου και της αντιπεριφερειάρχη Β. Τομέα Μαργαρίτας Βάρσου. Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 5.645.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και αφορά την ανακατασκευή του υφιστάμενου κτιρίου.

Το έργο, περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε το «Νόμπελ» να καταστεί μια πρότυπη και πλήρως προσβάσιμη πολιτιστική υποδομή. Σύμφωνα με την πράξη, η ανακατασκευή αφορά το υπόγειο επιφάνειας 966,72 τ.μ., τον ισόγειο χώρο 961,26 τ.μ., τον πρώτο όροφο 888,27 τ.μ., τον δεύτερο όροφο 584,49 τ.μ. και την απόληξη κλιμακοστασίου επιφάνειας 35,26 τ.μ. Στο υπόγειο προβλέπονται 10 θέσεις στάθμευσης και ακόμη 28 στον υπαίθριο χώρο. Με την ολοκλήρωσή του, το κτίριο θα διαθέτει βιβλιοθήκη, χώρους εκδηλώσεων, δημιουργικής απασχόλησης και για άλλες αναγκαίες υποστηρικτικές λειτουργίες.

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν ο Νίκος Χαρδαλιάς επεσήμανε: «Το “Νόμπελ” θα μετατραπεί σε ένα νέο τοπόσημο πολιτισμού όχι μόνο για το Χαλάνδρι, αλλά για ολόκληρη τη Βόρεια Αθήνα. Με τη σημερινή απόφαση εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση για την ανακατασκευή ενός ιδιαίτερου κτιρίου, δίνοντας ουσιαστική συνέχεια στην πολυετή προσπάθεια του Δήμου να το αξιοποιήσει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Στηρίζουμε ένα έργο που θα προσφέρει στους ανθρώπους της πόλης τον χώρο και τις υποδομές για να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να μοιραστούν τη δουλειά και την τέχνη τους με ένα ευρύτερο κοινό. Θέλουμε ο πολιτισμός να έχει σταθερή θέση στην καθημερινότητα των κατοίκων, με χώρους κοντά τους, ανοιχτούς σε διαφορετικές ηλικίες, ενδιαφέροντα και μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Τα παιδιά και οι νέοι χρειάζονται ευκαιρίες να γνωρίσουν τις τέχνες και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Οι δε δημιουργοί χρειάζονται κατάλληλες υποδομές για να παρουσιάσουν το έργο τους και να συναντηθούν με το κοινό. Η βιβλιοθήκη, οι χώροι εκδηλώσεων και δημιουργικής απασχόλησης του “Νόμπελ” θα υπηρετούν αυτές ακριβώς τις ανάγκες, σ’ ένα περιβάλλον ασφαλές και πλήρως προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία. Για εμάς, η επένδυση στις πολιτιστικές υποδομές συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής στις πόλεις μας και με τη δυνατότητα κάθε πολίτη να συμμετέχει στην πολιτιστική ζωή του τόπου του. Αυτή τη δυνατότητα υπηρετούμε με την ανακατασκευή του “Νόμπελ” και τη μελλοντική λειτουργία του ως χώρου συνάντησης, μάθησης και καλλιτεχνικής έκφρασης».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος αναφερόμενος στην υπογραφή της πράξης ένταξης από τον περιφερειάρχη είπε ότι πρόκειται για μια εμβληματική παρέμβαση, την οποία ο Δήμος Χαλανδρίου παλεύει εδώ και 10 χρόνια να εντάξει σε χρηματοδοτικό εργαλείο. Πρόσθεσε ότι είναι «ένα ιδιαίτερο κτίριο, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, το οποίο ελπίζουμε να γίνει το κιβώτιο των τεχνών στο Χαλάνδρι, με ευρύτερη απήχηση σε όλη την Αττική». Ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για την «ανταπόκριση στις δεσμεύσεις του» και εξέφρασε την πίστη ότι, με την ολοκλήρωση του έργου, «τόσο το Χαλάνδρι όσο και όλη η Βόρεια Αθήνα θα αποκτήσουν έναν πολιτιστικό χώρο για να στεγάσουν τη δημιουργικότητα των ανθρώπων τους».