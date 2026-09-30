Στις εξελίξεις με την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αναφέρθηκε σήμερα το πρωί ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, απαντώντας παράλληλα και στον Αλέξη Τσίπρα, που ζήτησε την παραίτηση ή την αποπομπή του από την κυβέρνηση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο κ. Φλωρίδης τόνισε πως «η ανάκριση που ολοκληρώθηκε και η δίκη που διεξάγεται δείχνουν ότι δεν υπάρχει στοιχείο που έχει χαθεί».

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, «η παραπομπή έχει να κάνει με το αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα για παρέμβαση στο χώρο. Αφού είχε προηγηθεί η Πυροσβεστική που έδωσε τόνους νερού. Πριν από τρεις – τέσσερις μήνες στην Ισπανία σε σύγκρουση τρένων δεν παραιτήθηκε κανένας, δεν είχαμε ειδικά δικαστήρια. Η κυβέρνηση, επί δύο χρόνια, βομβαρδίζεται από τη φοβερή κατηγορία ότι μπορεί να έγινε το μπάζωμα για να συγκαλυφθούν ευθύνες της κυβέρνησης. Αυτά κατέρρευσαν».

Στη συνέχεια, κλήθηκε να σχολιάσει όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στο Olympia Forum, ο οποίος ζήτησε «παραίτηση Φλωρίδη ή αποπομπή από Μητσοτάκη», συνδέοντας τη δικαστική εξέλιξη με παλαιότερες δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης.

«Εγώ πού κολλάω στην υπόθεση; Εγώ έδωσα, με ελάχιστους ακόμα συναδέλφους μου, μια πολιτική μάχη, απέναντι στη συνωμοσία, και τη μάχη αυτή την κερδίσαμε», σημείωσε ο κ. Φλωρίδης και πρόσθεσε:

«Τι δεν μας συγχωρούν ο κ. Τσίπρας και οι διάφοροι άλλοι; Δεν ανέχονται ότι εμείς αγωνιστήκαμε και αποκαλύψαμε τη συνωμοσία, στην οποία συμμετείχε ο κ. Τσίπρας. Ποιος ζητάει την παραίτησή μου; Ο κ. Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο Μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο, με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί, ενώ ήξερε ότι είχαν πεθάνει τόσοι άνθρωποι. Τότε, δεν διανοήθηκε να ζητήσει καμία παραίτηση υπουργού του».

«Εγώ δεν έχω συμμετοχή σε ό,τι συνέβη στην υπόθεση του δυστυχήματος (σ.σ. των Τεμπών). Η δική μου συμμετοχή ήταν να αγωνιστώ σθεναρά στην πολιτική αντιπαράθεση, ώστε να αποκαλυφθεί η συνωμοσία, όσων προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά αυτή την εθνική τραγωδία. Εγώ είμαι πολύ ήσυχος με τη συνείδησή μου», υποστήριξε ακόμα ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Όπως επισήμανε, «τη μάχη τη δώσαμε λίγοι. Με συνδρομή πανεπιστημίων, πραγματογνωμόνων. Δεν μου συγχωρούν ότι έκανα τα πάντα να ξεκινήσει αυτή η δίκη».

Δείτε όσα είπε ο Γιώργος Φλωρίδης: