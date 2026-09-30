«Το μηχάνημα πληροί όλες τις προϋποθέσεις, η κ. Καρυστιανού έχει εξοπλισμό βιοσυντονισμού που έχουν εκατοντάδες ιατρεία ανά την επικράτεια», ανέφερε σήμερα το πρωί η στενή συνεργάτιδα της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Γρατσία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, η κ. Γρατσία επικαλέστηκε, μάλιστα, «έρευνα που κάναμε και σε επίπεδο ΕΕ, είναι ένα μηχάνημα που μπορεί κάποιος να έχει και για ιδιωτική χρήση».

Σχολιάζοντας όσα υποστήριξε χθες, Τρίτη, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, σημείωσε πως «δεν συντρέχει καμία παρανομία. Δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος προκειμένου να ξέρει ο οποιοσδήποτε αν υπάρχει μηχάνημα βιοανάδρασης. Η κ. Παγώνη δεν έχει κάνει κανέναν έλεγχο. Έκανε τοποθετήσεις που εκφεύγουν της αρμοδιότητάς της, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτοψία».

Μάλιστα, η Μαρία Γρατσία έκανε λόγο για «πολιτική στόχευση» από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που έκανε τη σχετική ανακοίνωση επικαλούμενος τα στοιχεία από το σύστημα Medwatch.

«Θα ανέμενα από τα ΜΜΕ να αναζητήσουν τη λίστα όλων των κλινικών, που έπιασε το Medwatch, γιατί εδώ υπάρχει μια πολιτική στόχευση. Υπάρχουν και νομικές συνέπειες για αυτά, δεν είναι δυνατόν να απομονώνεις ένα ιατρείο και να το στοχοποιείς», πρόσθεσε η ίδια.

«Πώς ήξερε ο Γεωργιάδης; Να μας πει την πηγή γνώσης, χωρίς έλεγχο ή αυτοψία, χωρίς μια στοιχειώδη διαδικασία, βγαίνει δημοσίως ένας υπουργός Υγείας και στοχοποιεί μια ιατρό και λέει ότι έχει μηχάνημα βιοανάδρασης», είπε ακόμα.

«Δεν μας ενοχλεί ο έλεγχος, ίσα ίσα λέμε το αντίθετο ότι είναι καλοδεχούμενος, γιατί θέση της κ. Καρυστιανού είναι ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να υπάρχουν διώξεις και απόδοση δικαιοσύνης για όλους. Το “όλους” περιλαμβάνει τους πάντες και τους πολιτικούς και την άρση του ακαταδίωκτου», είπε ακόμα η κυρία Γρατσία.

Κατά την κ. Γρατσία, «θεσμικά δεν είναι δυνατόν να προανακοινώνεται από τον υπουργό Υγείας που έχει μια θεσμική θέση ότι θα γίνει έλεγχος σε ένα συγκεκριμένο ιατρείο».

Επιπλέον, η στενή συνεργάτιδα της επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ανέφερε ότι «η κ. Καρυστιανού, μετά από πάρα πολλά χρόνια, έχει πελατεία απολύτως ικανοποιημένη, γιατί έχει τύχει να ακούσω ακόμα και στον δρόμο ανθρώπους να εκφράζουν ευχαριστίες για την επάρκεια και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Όταν μια επαγγελματίας έχει δώσει διαπιστευτήρια, έχει ικανοποιημένο πελατολόγιο, δεν έχει απασχολήσει φορέα ή το πειθαρχικό».