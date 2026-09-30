Εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων από την εταιρεία Interview καταγγέλλει ο δικηγόρος Άρης Παπαδόπουλος προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), σχετικά με τη δημοσίευση δημοσκόπησης.

Σύμφωνα με τη σχετική καταγγελία, η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για τον μήνα Σεπτέμβριο, που σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην «ταυτότητα της έρευνας» θα διεξαγόταν το διάστημα 23/9 έως 28/9/2026 «ήταν ήδη έτοιμη και περιήλθε στα χέρια μας το βράδυ της 27ης/9/2026 και ώρα 23:58 μ.μ. Δηλαδή ένα 24ωρο νωρίτερα από την ημέρα που η εταιρεία Interview δηλώνει ότι θα ολοκληρωνόταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων και η συλλογή δεδομένων».

Καλώντας το ΕΣΡ να ελέγξει την ακρίβεια των ισχυρισμών της εταιρείας, ο δικηγόρος επισημαίνει στην καταγγελία ότι στην «ταυτότητα της έρευνας», που κάθε επιχείρηση ή φορέας που διενεργεί δημοσκόπηση υποχρεούται (Νόμος 3603/2007) να γνωστοποιήσει και τα αναγραφόμενα σε αυτήν δεσμεύουν απολύτως, αναφέρεται «Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23/9 έως 28/9/2026». Βάσει της εν λόγω ταυτότητας της έρευνας στο διάστημα αυτό θα συλλέγονταν δεδομένα από δείγμα 4.928 ατόμων ηλικίας 17+, πανελλαδικά.

“Η κατά τα φαινόμενα “ολοκλήρωση” της έρευνας ένα 24ωρο νωρίτερα γεννά βάσιμα και κρίσιμα ερωτήματα ως προς την αξιοπιστία της και την αμεροληψία της. Προηγήθηκε η έρευνα των ευρημάτων ή το αντίθετο; Κοινώς τα συμπεράσματα που παρουσιάζει είναι προϊόν έρευνας ή παραγγελίας, και μόλις εξυπηρετήθηκαν οι “απαιτήσεις” του πελάτη έκλεισε και η δημοσκόπηση;», τονίζεται ακόμη στην καταγγελία.

Όπως υπογραμμίζεται ακόμη, «κάτι τέτοιο συνιστά εσκεμμένη παραπλάνηση των ψηφοφόρων» και είναι «άξιο να ερευνηθεί και ποινικά. Η εξαπάτηση εκλογέων, όπως ορίζεται νομικά, διώκεται σύμφωνα με το Άρθρο 162 του Ποινικού Κώδικα (Νόμος 4619/2019)».

Στους επιβαρυντικούς παράγοντες, επισημαίνεται επίσης, «και το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία Interview δεν αποτελεί μέλος του επίσημου Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ), επομένως η δραστηριότητά της δεν υπόκειται στους εσωτερικούς, ποιοτικούς και καταστατικούς ελέγχους του συγκεκριμένου εγχώριου θεσμικού οργάνου, γεγονός που έχει επανειλημμένως προκαλέσει πολιτικές αντιπαραθέσεις και δημόσιες κριτικές ως προς την αξιοπιστία των στοιχείων της.

Ωστόσο, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) με Αριθμό Μητρώου 7 και η ίδια αναφέρει ότι εφαρμόζει τον διεθνή κώδικα δεοντολογίας ICC/ESOMAR.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΡ οφείλει να ελέγξει την ακρίβεια των ισχυρισμών της».