«Ο ρόλος του υπουργείου Πολιτισμού στην εκτέλεση δημοσίων έργων δεν είναι διακοσμητικός» επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας για τη συμβολή της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας στα μεγάλα έργα υποδομών από το βήμα του 9ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2026, που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο.

Όπως είπε η ίδια, ολόκληρη η Ελλάδα είναι ένας αναπεπταμένος αρχαιολογικός χώρος, επομένως είναι δεδομένο ότι τα μεγάλα έργα θα συναντήσουν αρχαιότητες. Το ζήτημα, ωστόσο, απλοποιείται αν το υπουργείο Πολιτισμού συμμετάσχει από την αρχή στις διαδικασίες, εφόσον υπάρχει και η νομοθετική πρόβλεψη.

«Πολλές φορές τα έργα καθυστερεί η εργαλειοποίηση των αρχαιοτήτων, η οποία είναι συνήθης όταν διάφοροι επιδιώκουν να ακυρώσουν ένα έργο», τόνισε η υπουργός, ξεκαθαρίζοντας πως το υπουργείο Πολιτισμού δεν είναι εναντίον της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφού μπορούν να βρεθούν λύσεις συνύπαρξης των αρχαιοτήτων με τα δημόσια έργα.

Θετική είναι, για την ίδια, η εμπλοκή του υπουργείου Πολιτισμού στη μελέτη ενός δημοσίου έργου, με τη συμβολή και των αρμόδιων υπουργείων. «Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να δούμε πώς θα αποφύγουμε αρχαιότητες – οι μεγάλες ανασκαφές κοστίζουν πολύ – και να γνωρίζουμε ποιες κινήσεις θα γίνουν για τη διευκόλυνση ενός έργου». Ως παράδειγμα έφερε την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπου, κατά την ίδια, «τα ευρήματα στο σταθμό Βενιζέλου εργαλειοποιήθηκαν πολιτικά».

Η άποψη της κ. Μενδώνη είναι ότι η σχέση των μηχανικών με τους αρχαιολόγους έχει πάψει να είναι συγκρουσιακή. Η ίδια απάντησε σε όσους αποδίδουν τις καθυστερήσεις στο υπουργείο Πολιτισμού, πως αυτό «λύνει προβλήματα που έχει δημιουργήσει ο κακός σχεδιασμός».

Όσο για την επάρκεια του προσωπικού των Εφορειών Αρχαιοτήτων, η υπουργός Πολιτισμού τόνισε ότι προσλαμβάνεται προσωπικό για το εκάστοτε έργο. Τα μεγάλα έργα, βέβαια, δημιουργούν βάρος ως προς το μόνιμο προσωπικό, αλλά με σωστό συντονισμό των συνεδριάσεων του ΚΑΣ δε θα δημιουργηθεί ιδιαίτερο πρόβλημα, σύμφωνα με την κ. Μενδώνη