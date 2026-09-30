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Τα δύο μέτωπα που απασχολούν την κυβέρνηση

Καλημέρα σε όλους. Στην κυβέρνηση έχουν δύο μέτωπα να διαχειριστούν: από τη μία την ενεργειακή πίεση και από την άλλη τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που δημιουργούν εσωτερικό εκνευρισμό. Και τα δυο μέτωπα συζητήθηκαν σε σύσκεψη που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου με στενούς του συνεργάτες. Όπως έμαθε η στήλη, η κυβέρνηση θέλει να εμφανίζει εικόνα απόλυτου συντονισμού, την ώρα που η καθημερινότητα των πολιτών γίνεται ολοένα δυσκολότερη από τις τιμές των καυσίμων και το ντόμινο ακρίβειας που θα φέρουν. Γι’ αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει χαμηλούς τόνους και περισσότερη δουλειά. Το μήνυμα είναι σαφές. Στην παρούσα συγκυρία, κάθε λάθος φράση μπορεί να γίνει μεγαλύτερο πρόβλημα από την ίδια την κυβερνητική απόφαση. Άρα προσοχή στην έκθεση στα ΜΜΕ και τι λένε όλοι.

Με το βλέμμα στην αντλία

Η συγκράτηση της τιμής των καυσίμων βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κυβερνητικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιγράφεται στο υλικό, η επιδότηση στην αντλία, τουλάχιστον για το πετρέλαιο κίνησης, αναμένεται να παραταθεί. Το μήνυμα από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι οι παρεμβάσεις θα προσαρμόζονται ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν παράλληλα ότι τα μέτρα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από διαθέσιμους πόρους και να παραμένουν εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών ορίων. Και σε αυτό το κλίμα αναμένουμε τις ανακοινώσεις.

Μεγαλύτερη προσοχή στο κοινωνικό κλίμα

Μήνυμα προς τα κυβερνητικά στελέχη αναμένεται να εκπέμψει σήμερα στην συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο Κ. Μητσοτάκης, με αφορμή δηλώσεις των τελευταίων ημερών που προκάλεσαν αντιδράσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ενοχλημένος από το ύφος ορισμένων τοποθετήσεων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος καυσίμων. Η κατεύθυνση που αναμένεται να δοθεί είναι σαφής. Χαμηλότεροι τόνοι, περισσότερη δουλειά και μεγαλύτερη προσοχή στο κοινωνικό κλίμα. Το μήνυμα αφορά το σύνολο του κυβερνητικού επιτελείου.

Η γεμάτη ατζέντα του υπουργικού

Πυκνή είναι η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου και στα θέματα περιλαμβάνονται το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης, η ολοκλήρωση των οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης ο νέος Κώδικας Δικηγόρων, οι ρυθμίσεις για την εξωτερική φρούρηση και το σωφρονιστικό σύστημα, τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα σχέδια δράσης των υπουργείων για το 2027 και ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο Δημόσιο.

Η υπόθεση Τριαντόπουλου

Στην υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου η κυβέρνηση δεν αμύνεται αλλά βγαίνει στην αντεπίθεση μετά το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο. Η γραμμή της κυβέρνησης είναι ότι έχει εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και ότι μέχρι την τελική απόφαση ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Παράλληλα, θα ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση για τις αντιδράσεις της και θα προβάλλεται το επιχείρημα στα ΜΜΕ ότι οι παραλείψεις για τις οποίες παραπέμπεται δεν συνδέονται με άλλους ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών. Ο Τριαντόπουλος είχε και επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό και γνωστοποίησε την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ στη Μαγνησία, κάτι αναμενόμενο καθώς δεν θα έχει ολοκληρωθεί πιθανότατα έως τις εκλογές το Ειδικό Δικαστήριο.

Από τον Ασπρόπυργο στην Πιερία

Πιο έντονη παρουσία του πρωθυπουργού στο πεδίο φαίνεται να προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασμός. Η αρχή έγινε χθες από τον Ασπρόπυργο και αναμένεται να ακολουθήσουν το Περιστέρι και η Πιερία, ενώ την Δευτέρα είναι η μεγάλη εκδήλωση για τα 52 χρόνια ΝΔ. Η περιοδεία στην Πιερία έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον για τη ΝΔ, καθώς καταγράφονται διαρροές προς τα δεξιά του κόμματος από την περίοδο των ευρωεκλογών. Το μήνυμα που επιχειρεί να εκπέμψει το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι ο πρωθυπουργός θα αναλάβει προσωπικά την προβολή του κυβερνητικού έργου και θα επιδιώξει άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.

Σχολείο στον Ασπρόπυργο, 27 χρόνια μετά

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Το νέο βιοκλιματικό κτίριο αντικατέστησε τις προκάτ εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζονταν μέχρι πέρυσι περίπου 270 μαθητές. Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους νέους χώρους και συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το σχολείο διαθέτει, μεταξύ άλλων, βιβλιοθήκη, χώρους άθλησης και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Ο ίδιος αναφέρθηκε στον χρόνο που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί το έργο, σημειώνοντας ότι χρειάστηκαν 27 χρόνια μέχρι την παράδοση του νέου σχολικού συγκροτήματος. Ντροπή για το Ελληνικό Κράτος!

Στην Τουλούζη με ευρωπαϊκή ατζέντα

Με ευρωπαϊκό φόντο κινήθηκε η παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στην Πολιτική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Τουλούζη. Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ενώ ο Κωστής Χατζηδάκης, με την ιδιότητα του αντιπροέδρου του ΕΛΚ, κατέθεσε ψήφισμα για την παραγωγική ισχύ και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Στην ατζέντα της συνέλευσης βρέθηκαν η ευρωπαϊκή επαναβιομηχάνιση και ανταγωνιστικότητα, το μεταναστευτικό, η κρίση στη Θέουτα και το αυξανόμενο κόστος ζωής. Το ψήφισμα, σύμφωνα με το υλικό, υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

Ποιοι θέλουν την ένωση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς και με ποιες προϋποθέσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες και εκτιμήσεις γύρω από τις διεργασίες στον χώρο της Αριστεράς, η προγραμματισμένη εκδήλωση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος αναμένεται να αποτελέσει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πολιτικό ορόσημο, όπως με ενημέρωσε άνθρωπος που γνωρίζει τα του χώρου πολύ καλά, και γι’ αυτό μπήκα στην περιέργεια να το ψάξω. Η εκδήλωση λοιπόν είναι αφιερωμένη στο έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Ωστόσο, πέρα από τον έντονο επιστημονικό και τιμητικό της χαρακτήρα, η κοινή παρουσία κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς προσδίδει στη βραδιά τα χαρακτηριστικά ενός άτυπου πολιτικού reunion, αναζωπυρώνοντας τα σενάρια για το μέλλον και την πιθανή επαναπροσέγγιση των δυο χώρων. Ανάμεσα σε αυτούς που βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης ανασύνθεσης του χώρου, θεωρώντας αυτή τη μάζωξη ως έναν πιθανό προάγγελο εξελίξεων, είναι ο Νίκος Βούτσης και ο Νίκος Φίλης, δύο έμπειρα στελέχη που είχαν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να δώσουν το παρών σηματοδοτώντας τη διάθεση για διάλογο, ενώ ακούγεται και ο Πάνος Σκουρλέτης. Η στάση του τελευταίου περιγράφεται ως πιο ισορροπημένη, καθώς αν και δεν εμφανίζεται αρνητικός σε μια μελλοντική επανένωση, θέτει ως άμεση προτεραιότητα και προϋπόθεση την πολιτική βιωσιμότητα και την αυτόνομη παρουσία της Νέας Αριστεράς. Βέβαια θα λείπει το μεγάλο όνομα που ακούει στο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος κρατά σαφείς αποστάσεις από τα σενάρια επιστροφής ή σύμπλευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ, και επί της ουσίας το αποκλείει. Την ίδια οπτική μαθαίνω συμμερίζεται και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος αντί για ένα reunion του «παλιού ΣΥΡΙΖΑ» προκρίνει τη διερεύνηση συνεργασιών με άλλα πρόσωπα του ευρύτερου προοδευτικού και αριστερού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη προχωρημένες συζητήσεις με τον Γιάνη Βαρουφάκη με τον οποίο δεν αποκλείεται να υπάρξει κοινή πολιτική κάθοδος ή συμπόρευση στο άμεσο μέλλον.

Ο Ιωακειμίδης στην υπηρεσία του Τσίπρα

Και συνεχίζω από εκεί που σταμάτησα χθες, αναφέρομαι στους υποψηφίους της Β’ Πειραιά. Σας έχω αναφέρει τα ονόματα που παίζουν για τον φορέα του Αντώνη Σαμαρά όπως και για το πότε θα ανακοινωθεί η ανεξάρτητη βουλευτής από το πράσινο στρατόπεδο, Νίνας Κασιμάτη. Σήμερα θα ασχοληθώ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αλλά και τις φήμες για το πρόσωπο έκπληξη της Νέας Δημοκρατίας. Με το ψηφοδέλτιο της ΕΛΑΣ θα είναι υποψήφιος ένας από τους μακροβιότερους ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, ο οποίος έχει διατελέσει δήμαρχος για περίπου 29 συναπτά έτη, από το 1994 έως το 2023, και αναφέρομαι στον Γιώργο Ιωακειμίδη. Μετά το crash test των περιφερειακών εκλογών του 2023, όπου ηγήθηκε του Αττικού Κύκλου απέναντι στον Νίκο Χαρδαλιά, ο πρώην δήμαρχος θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εθνικές εκλογές με τα χρώματα της Αμαλίας.

Η περίπτωση Κρανιδιώτη

Να σας μεταφέρω, τώρα, και στο γαλάζιο στρατόπεδο όπου υπάρχει φήμη ότι αυτή τη φορά στη συγκεκριμένη περιφέρεια, μπορεί να κατέλθει ο δικηγόρος Φαήλος Κρανιδιώτης, ο οποίος αν θυμάστε ήθελε να κατέβει στις Ευρωεκλογές με την Πειραιώς αλλά τελικά τελευταία στιγμή κόπηκε. Βέβαια μέχρι στιγμής και σύμφωνα με πληροφορίες δεν δραστηριοποιείται πολιτικά στη Β’ Πειραιά αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

Γιατί καθυστερεί την ανακοίνωση ο Σαμαράς

Στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμάρα μου εξηγούσε έναν ακόμα λόγο της καθυστέρησης από πλευράς του της ανακοίνωσης του νέου κόμματος. «Θα το πάει όσο πιο κοντά στην προκήρυξη των εκλογών», μην έχεις καμία αμφιβολία μου σημείωνε επισημαίνοντας ότι πέραν της φθοράς που δεν θέλει να έχει, ένας ακόμα λόγος είναι να «τσιμπήσει» όσο περισσότερους βουλευτές ή πολιτευτές της ΝΔ μπορεί. Πρόσωπα δηλαδή που έχουν μετρηθεί και με βάση τα εκλογικά γαλάζια μαθηματικά αλλά και τον εσωκομματικό ανταγωνισμό στην περιφέρεια τους θα δουν ότι δεν έχουν ελπίδα και θα προσδεθούν στο άρμα του. Αυτό που θα επιχειρηθεί είναι αδιαμφισβήτητα ένας πόλεμος κατατρόπωσης του αντιπάλου με τον Σαμαρά να επιμένει στα περί ιδεολογικής μετάλλαξης της ΝΔ και το Μέγαρο Μαξίμου να αντιτάσσει την πολιτική ανοικτών θυρών με συγκεκριμένα κριτήρια.

«Φρένο» στα 70 εκατομμύρια από το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ πήγε με μπλοκάκι στη χθεσινή Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής, ζητώντας αναβολή της συζήτησης για απευθείας ανάθεση ύψους 70 εκατ. ευρώ. Το επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι δεν υπήρχε επαρκής τεκμηρίωση για την επιλογή του συγκεκριμένου αναδόχου ως μοναδικού. Η κυβερνητική πλειοψηφία, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα. Και το ΠΑΣΟΚ δεν έμεινε εκεί. Επανέφερε το αίτημα για συνεδρίαση της Επιτροπής προκειμένου να ενημερωθούν τα κόμματα για την ελληνική συμμετοχή στα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 7,5 δισ. ευρώ.

Ο Τσίπρας στην Ηλεία και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην Ηλεία βρέθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Σε συνάντηση με κτηνοτρόφους στον Λάλα, έθεσε στο επίκεντρο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντας τον Κ. Μητσοτάκη «αρχιτέκτονα» του σκανδάλου και μιλώντας για πελατειακές σχέσεις και διαφθορά. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στις επιπτώσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, υφίστανται οι παραγωγοί από τον τρόπο κατανομής των επιδοτήσεων. Και στέλεχος που είναι κοντά του μου είπε ότι ένα ακροατήριο που θέλει να κερδίσει η ΕΛΑΣ είναι αυτό των αγροτών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ με φάκελο ιδιωτικού χρέους

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βάζει στο τραπέζι την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το ιδιωτικό χρέος και τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η σχετική συνάντηση στη Βουλή χθες με την Πρωτοβουλία «Η Δικαίωση» έφερε στην επιφάνεια μια μεγάλη γκάμα θεμάτων: από τις μεταβιβάσεις και τιτλοποιήσεις απαιτήσεων μέχρι τη λειτουργία των funds, των servicers και των REOCOs, αλλά και τους πλειστηριασμούς. Στην εξίσωση μπαίνει και το πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής». Ο Νίκος Παππάς συμμετείχε στη συνάντηση μαζί με στελέχη του κόμματος. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει έναν ακόμη φάκελο οικονομικής πολιτικής, με σαφή στόχευση στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους.

Η συναυλία της Ζωής

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν περιορίζεται στα κοινοβουλευτικά μικρόφωνα. Η Πλεύση Ελευθερίας οργανώνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι το «Φεστιβάλ Ελευθερίας», με κεντρική θεματολογία το νερό, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την Παλαιστίνη. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ομιλία της ίδιας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και στη συνέχεια θα περάσει σε μουσικό πρόγραμμα. Στη σκηνή θα βρεθούν η Τζώρτζια Κεφαλά με τους ΜΠΛΕ, ενώ η βραδιά θα κλείσει με τη σατιρική παράσταση «ΑΙ Σιχτίρ». Πολιτική, μουσική και σάτιρα σε ένα πακέτο – ακριβώς όπως το θέλει η Πλεύση.

Τα έργα 258 εκατ. της ΕΚΤΕΡ και το «εισιτήριο» 7ης τάξης

Σε νέα φάση ανάπτυξης περνά η ΕΚΤΕΡ, η οποία στο πρώτο εξάμηνο του 2026 αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 42,4%, στα 59,6 εκατ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έφτασε στα τέλη Σεπτεμβρίου τα 258,7 εκατ. ευρώ. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σχεδόν 80% του ανεκτέλεστου αφορά ιδιωτικά έργα, επιβεβαιώνοντας τη σαφή στροφή της εταιρείας σε μεγαλύτερα ιδιωτικά projects. Στο χαρτοφυλάκιο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στον Ελαιώνα, τα Marina Residences by KengoKuma στο Ελληνικό, το νέο κτίριο και τα στούντιο του ΑΝΤ1, καθώς και έργα στο αεροδρόμιο Καλαμάτας. Παράλληλα, το Infinity – Six Senses Porto Heli έχει πλέον συμβατικό τίμημα 101,1 εκατ. ευρώ. Το «κλειδί» για την επόμενη ημέρα είναι η απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης, που ανοίγει τον δρόμο για συμμετοχή σε ακόμη μεγαλύτερα έργα και της δίνει τη δυνατότητα να κοντράρει εταιρείες όπως οι Tέρνα, Avax, Aktor και ΜΕΤΚΑ που έχουν αντίστοιχης τάξης εργοληπτικού πτυχίου.

Πώς έβγαλε η Alpha Bank 200 εκατομμύρια από τον ισολογισμό της

Ένα ακόμη κομμάτι από το παλιό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων βγάζει από τον ισολογισμό της η Alpha Bank, ολοκληρώνοντας την πώληση του Project Athena. Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο κυρίως εξασφαλισμένων κόκκινων δανείων, με μεικτή λογιστική αξία περίπου 200 εκατ. ευρώ, το οποίο πέρασε στην Tritos Financial Investor, όχημα που έχει συσταθεί από κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fortress. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου παραμένει στη Cepal. Να σας πω εδώ ότι η μεγαλύτερη λογιστική επίπτωση είχε ήδη αποτυπωθεί νωρίτερα. Στις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2026, το Athena εμφανιζόταν ως χαρτοφυλάκιο προς πώληση με μεικτή λογιστική αξία 191 εκατ. ευρώ, μετά από απομείωση 89 εκατ. ευρώ που είχε αναγνωριστεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2025. Έτσι, το κλείσιμο του deal ολοκληρώνει ουσιαστικά μία διαδικασία που είχε ήδη σε μεγάλο βαθμό περάσει στους λογαριασμούς της τράπεζας.

Στην παράταση οι κάμερες των 44 εκατ. ευρώ

Κατά πληροφορίες μου, δόθηκε και νέα μικρή παράταση δόθηκε στον διαγωνισμό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του δικτύου καμερών καταγραφής παραβάσεων του ΚΟΚ, συνολικού προϋπολογισμού 44,05 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής προσφορών μετακινήθηκε έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου καθώς κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί επιπλέον χρόνος στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για να αξιοποιήσουν τις διευκρινίσεις και να ολοκληρώσουν τους φακέλους τους. Το έργο θεωρείται από τα πιο σημαντικά ψηφιακά projects οδικής ασφάλειας, καθώς συνδυάζει κάμερες, λογισμικό, τηλεπικοινωνίες και υποστήριξη σε ενιαίο σύστημα.

Η Πολωνία μένει στο ραντάρ του Σκλαβενίτη

Πάρα τα διάφορα που ακούγονται κατά καιρούς, η Πολωνία εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλάνο της οικογένειας Σκλαβενίτη ως ο επόμενος μεγάλος σταθμός εκτός Ελλάδας και Κύπρου, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη άμεσο χρονοδιάγραμμα για την είσοδο στην αγορά. Ωστόσο, το βάρος για το 2026 και το 2027 πέφτει στην ολοκλήρωση του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος ύψους 500 εκατ. ευρώ για το Food Hall στον Ρέντη και την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, την καθιέρωση της δραστηριότητας στην εστίαση και την ολοκλήρωση νέων παραγωγικών και αποθηκευτικών υποδομών. Η κίνηση προς την Πολωνία τοποθετείται μετά το τέλος αυτού του κύκλου. Το βασικό σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι είναι η εξαγορά τοπικής αλυσίδας, ώστε ο όμιλος να αποκτήσει από την πρώτη στιγμή κρίσιμη μάζα και επαρκές δίκτυο καταστημάτων σε μία μεγάλη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά. Παράλληλα, εξετάζεται και η εναλλακτική ενός joint venture με τοπικό παίκτη, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του ομίλου στη χώρα. Ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να περιορίσει τον αρχικό επενδυτικό κίνδυνο και να δώσει στον Σκλαβενίτη πρόσβαση σε τοπική τεχνογνωσία, δίκτυο και εμπορικές σχέσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός παραμένει σε πρώιμο στάδιο και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Το πιθανότερο είναι ότι πιο καθαρή εικόνα θα υπάρξει προς τα τέλη του 2027 ή μέσα στο 2028. Αν τελικά προχωρήσει, η Πολωνία θα σηματοδοτήσει το επόμενο μεγάλο βήμα διεθνοποίησης του Σκλαβενίτη και θα είναι η πρώτη ουσιαστική απόπειρα του ομίλου να δοκιμάσει το μοντέλο του σε μία μεγάλη αγορά της Κεντρικής Ευρώπης.

Εγκαίνια για νέο «σπίτι» της Lidl στη Στοά Αρσακείου

Τα επίσημα εγκαίνια του Lidl House Athens θα κάνει σήμερα η Lidl στη Στοά Αρσακείου, βάζοντας μπροστά ένα project αρκετά διαφορετικό από όσα έχει συνηθίσει η αγορά από την αλυσίδα. Παρών όπως πληροφορούμαι θα είναι ο νέος πρόεδρος της εταιρείας, Μίλτος Φοροζίδης, ο οποίος θα κάνει την επίσημη «πρώτη» του μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στην Ελλάδα. Η Lidl είναι ένας από τους 17 μισθωτές του νέου οικοσυστήματος της Στοάς Αρσακείου και ουσιαστικά αναλαμβάνει τον εκπαιδευτικό πυλώνα του project. Για την αλυσίδα πρόκειται και για μία κίνηση πέρα από το παραδοσιακό λιανεμπόριο, καθώς επιχειρεί να συνδέσει το όνομά της με την ελληνική γαστρονομία, τους παραγωγούς, τη βιώσιμη κατανάλωση και συνολικά τη σχέση του καταναλωτή με το τρόφιμο.

Πόσο κρασί πίνουν οι Έλληνες

Σημαντική άνοδο καταγράφει η κατανάλωση κρασιού στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου για το 2025. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση διαμορφώθηκε στα 148,8 εκατ. λίτρα, από 131 εκατ. λίτρα το 2024, αυξημένη κατά 17,8 εκατ. λίτρα ή 13,6% μέσα σε έναν χρόνο. Με αυτή την επίδοση, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 27η θέση παγκοσμίως ως προς τη συνολική κατανάλωση κρασιού. Η εικόνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται κόντρα στη διεθνή τάση. Η παγκόσμια κατανάλωση υποχώρησε κατά 2,7%, στα 20,8 δισ. λίτρα, ενώ μεγάλες αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία κινήθηκαν πτωτικά. Η ελληνική αγορά, αντίθετα, εμφανίζει μία από τις πιο έντονες θετικές μεταβολές στον κόσμο. Η κατανάλωση πλησιάζει πλέον τα 150 εκατ. λίτρα ετησίως, δείχνοντας ότι το κρασί εξακολουθεί να κερδίζει έδαφος στην εγχώρια αγορά, σε μία περίοδο κατά την οποία διεθνώς η κατανάλωση πιέζεται.