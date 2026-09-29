Παρέμβαση στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος έθεσε στο επίκεντρο το ζήτημα των πλειστηριασμών κατοικιών, των κόκκινων δανείων και της επίδρασης των επιτοκιακών πολιτικών στα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, ο κ. Νικολάου-Αλαβάνος υποστήριξε ότι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΚΤ έχουν οδηγήσει σε επιβάρυνση χιλιάδων οικογενειών.

«Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν 61% σε δέκα χρόνια»

Κατά την παρέμβασή του, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ επικαλέστηκε στοιχεία για την αγορά κατοικίας, σημειώνοντας ότι «σε δέκα χρόνια, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν 61%».

Παράλληλα, ανέφερε ότι στην Ελλάδα funds και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία ύψους 80 δισ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι σε αυτά περιλαμβάνονται χιλιάδες κατοικίες.

Ο ίδιος συνέδεσε τους πλειστηριασμούς με την πολιτική διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και με τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Η κριτική για τα επιτόκια και τα κόκκινα δάνεια

Στην τοποθέτησή του προς την Κριστίν Λαγκάρντ, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υποστήριξε ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων επιβαρύνουν τα νοικοκυριά που έχουν δάνεια, κάνοντας λόγο για «αδυναμία αποπληρωμής» για πολλούς δανειολήπτες.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον ρόλο της ΕΚΤ και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές για τη μείωση των κόκκινων δανείων συνδέονται με αυξημένες πιέσεις προς τους οφειλέτες.

Η απάντηση της Κριστίν Λαγκάρντ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, η πρόεδρος της ΕΚΤ στην απάντησή της αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που έχουν οι αυξήσεις των επιτοκίων στο κόστος δανεισμού των νοικοκυριών.

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η απάντηση της κ. Λαγκάρντ δεν αντιμετωπίζει τις συνέπειες που προκαλούνται για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο της επιτροπής ECON του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου συμμετέχει ο κ. Νικολάου-Αλαβάνος ως μέλος.