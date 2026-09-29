Ο Γιώργος Πατούλης ανακοίνωσε ότι ο έλεγχος που γίνεται στον ίδιο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας οφείλεται στο γεγονός πως το ζήτησε από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να σταματήσει η διασπορά ψευδών ειδήσεων σε βάρος του.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε:

«Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα.

Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου.

Ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμω με κάθε τρόπο στο έργο τους, ώστε να λάμψει η αλήθεια».

Ανακοίνωση Γιώργου Πατούλη



Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα.



Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές… — Giorgos Patoulis (@gpatoulis) September 29, 2026

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε πως διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τα στοιχεία που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τα στοιχεία και τις αναφορές που είδαν το τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας, στο περιθώριο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ειδικότερα όσα έχουν αναφερθεί για τη δραστηριότητα εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ο κ. Πατούλης.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλα τα στοιχεία που είχε αποστείλει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σχετικά με τον πρόεδρο του ΙΣΑ και τις εταιρείες του.

«Εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί, ήμουν υποχρεωμένος», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Όλοι είμαστε ελεγχόμενοι».