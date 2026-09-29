Σε νέα φάση μπαίνει η δικαστική διερεύνηση για την τραγωδία των Τεμπών, καθώς ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς του στον τόπο της μοιραίας σύγκρουσης. Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της κυβέρνησης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να προβαίνει σε έκτακτη ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

Μετά το σημερινό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, οφείλουμε να πούμε τα ακόλουθα:

Πρώτον, σε αντίθεση με όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Η σημερινή εξέλιξη, άλλωστε, αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της Δικαιοσύνης και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας.

Δεύτερον, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, όπως και θα γίνει. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Φαίνεται ότι στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ δεν έβαλαν μυαλό μετά την περίοδο που βιαστικά χαρακτήριζαν ως υποδίκους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι οποίοι λίγες εβδομάδες αργότερα δικαιώθηκαν.

Τρίτον, αν είχε δίκιο η αντιπολίτευση σε όσα ισχυριζόταν κατά την περίοδο που ο Χρήστος Τριαντόπουλος ζητούσε να κριθεί από τον φυσικό του δικαστή, το Δικαστικό Συμβούλιο θα είχε επιστρέψει τη δικογραφία στη Βουλή, ζητώντας αναβάθμιση ή τροποποίηση του κατηγορητηρίου.

Τέταρτον, όσο κι αν προσπαθούν να κάνουν έναν επικίνδυνο συμψηφισμό στην αντιπολίτευση, οι παραλείψεις για τις οποίες παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έχουν καμία σχέση με όλα όσα διακινούσαν πριν 1,5 χρόνο, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν πολιτικά ένα τραγικό δυστύχημα. Εκτός από τα «χαμένα βαγόνια», έκαναν λόγο για μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός «παράνομου φορτίου» γεμάτο «ξυλόλιο». Τι σχέση έχουν όλα αυτά τα ψεύδη που διέσπειραν με τη σημερινή εξέλιξη;

Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές και ειδικά όσοι εξ αυτών προέρχονται από το πολιτικό σύστημα. Ας αφήσουμε επιτέλους τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.