Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι η Μαρία Καρυστιανού θα ελεγχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, επειδή το MedWatch την έβγαλε στο κίτρινο, τονίζοντας πως ο ίδιος δεν καταδικάζει κανέναν, καθώς θεωρεί ότι όλοι είναι αθώοι.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, είπε:

«Καταρχάς, η κυρία Καρυστιανού δεν ήταν στο κόκκινο, αλλά στο κίτρινο. Γιατί δεν έκανε αντιποίηση αρχής. Είναι γιατρός η κυρία Καρυστιανού. Όμως ναι, το MedWatch την στέλνει, την κατηγοριοποίησε σε ανθρώπους που πρέπει να ελεγχθούν. Τώρα, επαναλαμβάνω -για να μη γίνει παρεξήγηση- εγώ δεν μπορώ να παρέμβω στον αλγόριθμο, ούτε για να προσθέσω κάποιον, ούτε για να αφαιρέσω κάποιον. Ή τον βρίσκει ο αλγόριθμος ή δεν τον βρίσκει. Τώρα, όπως σας είπα, εγώ δεν καταδικάζω κανέναν. Προηγουμένως κάναμε τη συζήτηση. Για μένα είναι όλοι αθώοι. Άρα και η κυρία Καρυστιανού. Αν αισθάνεται ότι τρομοκρατείται από αυτό που λέω, τι να σας πω. Τώρα, προφανώς δεν έχω καμία διάθεση στοχοποίησής της, για αυτό και είπα -ενώ πολλοί λέγανε δεν την ελέγχετε που είναι κβαντική γιατρός- εγώ είπα παιδιά θα εφαρμόσουμε τη διαδικασία που εφαρμόζουμε για όλους. Θα τρέξει η πλατφόρμα και αν η πλατφόρμα την κατηγοριοποιήσει, θα την στείλουμε. Αν η πλατφόρμα δεν την κατηγοριοποιήσει, δεν θα τη στείλουμε. Την κατηγοριοποίησε. Τώρα αν την τρομοκρατήσει ο αλγόριθμος, τι να σας πω. Φαντάζομαι πως όχι, αλλά δεν ξέρεις καμία φορά. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα και να φτάνει σε αυτό το σημείο.

Τώρα να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Δεν έχω καμία διάθεση να τρομοκρατήσω την κυρία Καρυστιανού ή οποιονδήποτε πολιτικό μου αντίπαλο. Πιστεύω ότι έχω κινηθεί πολύ προσεκτικά, έχω πει ότι θα την ελέγξει ο δικός της ιατρικός σύλλογος, γιατί είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, άρα δεν θα την ελέγξω εγώ για να μπορώ να την τρομοκρατήσω. Οι συνάδελφοί της θα την ελέγξουν. Τώρα που λέτε για το μηχάνημα βιοανάτασης, εγώ δεν μπορώ να σας πω κάτι. Είπε η κυρία Παγώνη ότι από ιατρικής απόψεως είναι κάτι άλλο κτλ. Εγώ ιστορία-αρχαιολογία έχω σπουδάσει, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα επί των επιστημονικών ζητημάτων, για αυτό και προτιμώ οι έλεγχοι να γίνουν από τους ιατρικούς συλλόγους και να τα βρουν οι γιατροί μεταξύ τους. Αν πουν ότι είναι φανταστικό μηχάνημα, καλώς, ας το πάρουν κι άλλοι γιατροί, θα της πούμε και μπράβο. Εγώ τι να σας πω σε αυτό; Θα το κρίνουν οι γιατροί.

Τώρα, ως προς το κβαντική γιατρός μπορώ να σας το πω μετά απολύτου βεβαιότητας, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι σίγουρα παραπλάνηση, είναι παραμύθι μεγάλο, δεν θέλω να πω περισσότερα, νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι ότι εκεί ντάξει.

Τώρα θέλω να απαντήσω σε κάτι που είπε η κυρία Καρυστιανού, το οποίο το θεωρώ σημαντικό. Είπε να βγάλει ο κύριος υπουργός και όλους τους άλλους που έπιασε η πλατφόρμα. Εδώ θέλω να της πω ότι κάνει κάποιο λάθος. Εμείς οι πολιτικοί, είδατε προηγουμένως αναφέρθηκα στο ότι διαβίβασα την καταγγελία του κυρίου Πατούλη, που είναι φίλος μου, δεν θέλω να τον τρομοκρατήσω, γιατί το είπα όμως; Γιατί για τα πρόσωπα που κατέχουμε δημόσια αξιώματα -βάζω και τον εαυτό μου σε αυτό- το κριτήριο δεν μπορεί να είναι το ίδιο με τον απλό κόσμο. Εμείς που εμπλεκόμαστε λοιπόν στην πολιτική, δεχόμαστε εκ των προτέρων ότι τα κριτήρια διαφάνειας και ελέγχου για εμάς είναι αυστηρότερα από ό,τι για τον μέσο πολίτη. Γιατί προκαλούμε ένα δημόσιο ενδιαφέρον. Αυτός είναι ο λόγος. Άρα, δεν στρέφομαι κατά της κυρίας Καρυστιανού. Εφαρμόζω προς την κυρία Καρυστιανού το ίδιο που ισχύει για όλους τους πολιτικούς, του εαυτού μου συμπεριλαμβανομένου. Αλλά δεν μπορώ να και της πω ότι δικαιούται διακριτική μεταχείριση από όλους τους άλλους πολιτικούς. Θα έχει την ίδια μεταχείριση που έχουμε όλοι οι πολιτικοί. Όπως είπα εδώ για τον Πατούλη, σας είπα για την Καρυστιανού. Δεν σημαίνει ότι θεωρώ ένοχο τον Πατούλη. Σας είπα ότι εγώ τον θεωρώ απολύτως έντιμο και ότι αυτά δεν ισχύουν. Παρ’ όλα ταύτα, θεσμικά πιστεύω ότι είχα την υποχρέωση να τον στείλω στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας».