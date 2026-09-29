Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν τα στοιχεία που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τα στοιχεία και τις αναφορές που είδαν το τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας, στο περιθώριο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ειδικότερα όσα έχουν αναφερθεί για τη δραστηριότητα εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ο κ. Πατούλης.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλα τα στοιχεία που είχε αποστείλει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σχετικά με τον πρόεδρο του ΙΣΑ και τις εταιρείες του.

«Εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί, ήμουν υποχρεωμένος», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Όλοι είμαστε ελεγχόμενοι».

Η απάντηση του Γιώργου Πατούλη

Ο Γιώργος Πατούλης έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια για τις αναφορές που αφορούν τη συμμετοχή του σε δύο δομές στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έχει κάνει λόγο για «συστηματική διαστρέβλωση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας», υποστηρίζοντας ότι έχουν διατυπωθεί ανακριβείς και δυσφημιστικές αναφορές με στόχο τη δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων και την πολιτική εκμετάλλευση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη.

MedWatch: Μειώθηκαν κατά 91% οι διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό διαδικτυακών διαφημίσεων και πρακτικών που αφορούν ιατρικές πράξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μέσα σε περίπου δέκα ημέρες οι διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων που εντοπίζονται από το εργαλείο μειώθηκαν κατά 91%.

Ειδικότερα, από 141 διαφημίσεις που είχαν εντοπιστεί στην αρχή της λειτουργίας του MedWatch, χθες καταγράφηκαν μόλις 13.

«Τα “κόκκινα” ευρήματα βαίνουν διαρκώς μειούμενα. Άρα φαίνεται πως υπάρχει συμμόρφωση», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Τα ευρήματα για μπότοξ, υαλουρονικό και βλαστοκύτταρα

Στα πρώτα αποτελέσματα του MedWatch περιλαμβάνονται 119 ευρήματα σε οδοντιατρεία που αφορούν θεραπείες με υαλουρονικό και μπότοξ.

Όπως έγινε γνωστό, το ψηφιακό εργαλείο αναμένεται να επεκτείνει τους ελέγχους του και σε οδοντιατρεία και φυσικοθεραπευτήρια, προκειμένου να εντοπίζονται περιπτώσεις διαφήμισης ή προώθησης ιατρικών πράξεων που δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στους συγκεκριμένους χώρους.

Παράλληλα, το MedWatch εντόπισε 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους όπου, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, δεν επιτρέπεται να παρέχονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Από αυτά, 135 αφορούν απλά ιατρεία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής.

Επιπλέον, καταγράφηκαν 911 ευρήματα σχετικά με διαφημίσεις για μπότοξ και ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος, ενώ εντοπίστηκαν και 468 «κόκκινα» ευρήματα για μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις.

197 «κόκκινα» ιατρεία και 2.606 «κίτρινα» ευρήματα

Συνολικά, μέχρι σήμερα το MedWatch έχει καταγράψει 197 «κόκκινα» ιατρεία, δηλαδή περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου, ενώ τα «κίτρινα» ευρήματα ανέρχονται σε 2.606 και αφορούν ζητήματα δεοντολογικού χαρακτήρα.

Τα ευρήματα διαβιβάζονται στους αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους, αλλά και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Το MedWatch βρίσκεται ήδη σε λειτουργία σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, ενώ, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα, όπου υπάρχουν ενημερωμένα μητρώα των Ιατρικών Συλλόγων.