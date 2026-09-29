Σαφές μήνυμα για την ανάγκη άμεσων αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε από την Τουλούζη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και του ΕΛΚ, Κωστής Χατζηδάκης. Στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να τρέξει με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποφασιστικότητα τις μεταρρυθμίσεις, αφήνοντας πίσω τη γραφειοκρατία και στηρίζοντας έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.

«Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποφασιστικότητα σε μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερες επενδύσεις» είπε ο κύριος Χατζηδάκης.



Ο Κωστής Χατζηδάκης, υπό την ιδιότητά του ως αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ήταν κεντρικός ομιλητής στο πάνελ με τίτλο «Η Ευρώπη σε σταυροδρόμι: Προοπτικές για την επαναβιομηχάνιση», που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Ήταν επίσης ο εισηγητής στο ψήφισμα για την ανταγωνιστικότητα, που ενέκρινε η συνέλευση του ΕΛΚ.



Στην παρέμβασή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε τα προηγούμενα χρόνια με αποφασιστικότητα στη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου δημοσιονομικών κανόνων για την αποφυγή υπερβολικών ελλειμμάτων και τη διασφάλιση της δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Δεν έχει, όμως, επιδείξει μέχρι σήμερα την ίδια αποφασιστικότητα απέναντι στα προβλήματα που περιορίζουν την ικανότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο: το υψηλό ενεργειακό κόστος, την υπερβολική γραφειοκρατία, τον κατακερματισμό της Ενιαίας Αγοράς και την έλλειψη οικονομιών κλίμακας, καθώς και την υστέρηση της Ευρώπης στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.



«Δεν έχουμε πρόβλημα διάγνωσης. Οι εκθέσεις του Ενρίκο Λέττα και του Μάριο Ντράγκι έχουν αναδείξει τόσο τις αδυναμίες της Ευρώπης όσο και σε μεγάλο βαθμό τις λύσεις. Έχουμε πρόβλημα εφαρμογής. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης, ταχύτητας και ανάληψης δράσης», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Και πρόσθεσε: «Έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά χρειάζεται να κινηθούμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ταχύτητα. Γιατί οι ανταγωνιστές μας δεν πρόκειται να μας περιμένουν».



Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε επίσης στην εμπειρία της Ελλάδας και στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια των τελευταίων ετών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. «Δεν εφηύραμε τον τροχό. Εφαρμόσαμε μεταρρυθμίσεις και καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Συνδυάσαμε τη δημοσιονομική σοβαρότητα με μια πολιτική φιλική προς τις επενδύσεις, τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Αυτές είναι, άλλωστε, αρχές βαθιά ευρωπαϊκές. Και είναι αρχές τις οποίες η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει σήμερα να εφαρμόσει με μεγαλύτερη συνέπεια και αποφασιστικότητα», τόνισε.



Στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνέλευσης υιοθετήθηκε επίσης το ψήφισμα του ΕΛΚ για την ανταγωνιστικότητα, εισηγητής του οποίου ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης, ως πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ανταγωνιστικότητα.



Το ψήφισμα αποτυπώνει τις προτάσεις της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς για την ενίσχυση της παραγωγικής ισχύος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να προωθηθούν το επόμενο διάστημα.



Μεταξύ άλλων προτείνεται:

Η μείωση του ενεργειακού κόστους , μέσω της ολοκλήρωσης της Ενεργειακής Ένωσης, της ανάπτυξης των ενεργειακών δικτύων, της ενίσχυσης των διασυνδέσεων και της αποθήκευσης ενέργειας.

, μέσω της ολοκλήρωσης της Ενεργειακής Ένωσης, της ανάπτυξης των ενεργειακών δικτύων, της ενίσχυσης των διασυνδέσεων και της αποθήκευσης ενέργειας. Η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας κατά 25% συνολικά και κατά 35% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της ταχείας υλοποίησης των πακέτων απλοποίησης (Omnibus Packages) που έχει προτείνει η Κομισιόν. Επίσης υπογραμμίζεται η αρχή «ένα μέσα, δύο έξω», δηλαδή για κάθε έγκριση μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας η ακύρωση δύο άλλων.

κατά 25% συνολικά και κατά 35% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της ταχείας υλοποίησης των πακέτων απλοποίησης (Omnibus Packages) που έχει προτείνει η Κομισιόν. Επίσης υπογραμμίζεται η αρχή «ένα μέσα, δύο έξω», δηλαδή για κάθε έγκριση μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας η ακύρωση δύο άλλων. Η εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς , με την άρση των εμποδίων που εξακολουθούν να υπάρχουν σε αγαθά, υπηρεσίες, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω νέων εργαλείων. Όπως το λεγόμενο 28ο καθεστώς, που θα δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να λειτουργούν με ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων και να αξιοποιούν πραγματικά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας.

, με την άρση των εμποδίων που εξακολουθούν να υπάρχουν σε αγαθά, υπηρεσίες, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω νέων εργαλείων. Όπως το λεγόμενο 28ο καθεστώς, που θα δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να λειτουργούν με ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων και να αξιοποιούν πραγματικά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ταχεία εφαρμογή του πακέτου Ενοποίησης και Εποπτείας των Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών, ώστε περισσότερες ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις να κατευθύνονται σε παραγωγικές επενδύσεις και οι επιχειρήσεις να αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια.

των Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών, ώστε περισσότερες ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις να κατευθύνονται σε παραγωγικές επενδύσεις και οι επιχειρήσεις να αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια. Η κάλυψη του «χάσματος καινοτομίας και τεχνολογίας» που χωρίζει την Ευρώπη από τις ΗΠΑ και άλλους διεθνείς ανταγωνιστές, με έμφαση σε στρατηγικούς τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ημιαγωγοί, το cloud και τα κέντρα δεδομένων.

που χωρίζει την Ευρώπη από τις ΗΠΑ και άλλους διεθνείς ανταγωνιστές, με έμφαση σε στρατηγικούς τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ημιαγωγοί, το cloud και τα κέντρα δεδομένων. Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και του ανθρώπινου δυναμικού και η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας με επενδύσεις στην αναβάθμιση και επανεκπαίδευση των εργαζομένων, την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου.

και η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας με επενδύσεις στην αναβάθμιση και επανεκπαίδευση των εργαζομένων, την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου. Η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης με παράλληλη στήριξη του ελεύθερου εμπορίου στη βάση της αμοιβαιότητας, αξιοποιώντας αποτελεσματικότερα τα ευρωπαϊκά εργαλεία εμπορικής άμυνας απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές τρίτων χωρών και το σχεδιαζόμενο νέο πλαίσιο για κοινές ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις (Public Procurement Act).

Παρουσιάζοντας το ψήφισμα, ο Κωστής Χατζηδάκης ευχαρίστησε τα μέλη της Πολιτικής Συνέλευσης για την ενεργό συμμετοχή τους στη διαμόρφωσή του, ενώ υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο και την ιδιαίτερη ευθύνη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, ως της μεγαλύτερης πολιτικής δύναμης στην Ευρώπη, να συμβάλουν ώστε να περάσουμε από τις διαπιστώσεις στις αποφάσεις και από τις αποφάσεις στην εφαρμογή.



Κατά τις εργασίες της Πολιτικής Συνέλευσης συζητήθηκαν ακόμη οργανωτικά και εσωτερικά θέματα του ΕΛΚ, ενώ εγκρίθηκε σειρά ψηφισμάτων για επιμέρους ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.