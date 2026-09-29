Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Στράτο Σιμόπουλο, μετά από σχόλιο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο Στράτος Σιμόπουλος επέλεξε να τοποθετηθεί από το βήμα της Βουλής, αντί από το έδρανό του, προκειμένου να υπερασπιστεί τη θέση της κυβερνητικής πλειοψηφίας σχετικά με τις άρσεις ασυλίας.

Από τα έδρανα ακούστηκε τότε, εκτός μικροφώνου, το σχόλιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Του αρέσει από πάνω…».

Η φράση προκάλεσε την αντίδραση του «γαλάζιου» βουλευτή, ο οποίος απάντησε: «Αυτό είναι σεξιστικό».

«Το πήρατε ως σεξιστικό;» τον ρώτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Στράτο Σιμόπουλο να απαντά: «Όχι. Επειδή εγώ είμαι καλών προθέσεων, εν αντιθέσει με εσάς…».

«Είπα κι εγώ…», σχολίασε στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ αναφέρθηκε εκ νέου στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν το έλεγα εγώ, θα γινόταν της τρελής».

Ο ίδιος κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι είτε «δικαστικοποιεί την πολιτική ζωή» είτε «πολιτικοποιεί δικαστικά θέματα», υποστηρίζοντας ότι αυτό γίνεται προκειμένου να «περάσει το κατώφλι του 3%».

Κλείνοντας, ο Στράτος Σιμόπουλος ανέφερε: «Εμείς ως παράταξη πρέπει να σας κόψουμε το πολιτικό οξυγόνο», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους στη συζήτηση στην Ολομέλεια.