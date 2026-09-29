«Δεν έχουμε τα λεφτόδεντρα της αντιπολίτευσης», ανέφερε σε σημερινές του δηλώσεις ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, αναφέρθηκε στα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα εφαρμόζονται διαδοχικές δέσμες παρεμβάσεων, οι οποίες θα επικαιροποιούνται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία των τιμών του πετρελαίου.

Ο Νίκος Ρωμανός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα, ενώ στις 14 του μήνα, πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα γίνουν γνωστά και τα μέτρα για τη θέρμανση. Όπως διευκρίνισε, αρκετές από τις παρεμβάσεις της δέσμης που είχε ανακοινωθεί το καλοκαίρι παραμένουν ήδη σε ισχύ, ενώ εξετάζεται η παράταση ορισμένων εξ αυτών.

Αναφερόμενος στις αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης, σημείωσε ότι η όποια θετική επίδραση των μέτρων μπορεί να περιορίζεται ή ακόμη και να εξουδετερώνεται από τις ανατιμήσεις, γεγονός που, όπως τόνισε, καθιστά αναγκαία τη συνεχή προσαρμογή των παρεμβάσεων στις εξελίξεις. «Γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία η επικαιροποίηση των μέτρων», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να κινηθεί με βάση τις ανάγκες κάθε περιόδου και εντός της δημοσιονομικής πορείας που έχει χαραχθεί.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ρωμανός αναφέρθηκε στη δύσκολη διεθνή συγκυρία που επηρεάζει την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει ζήτημα επάρκειας καυσίμων στη χώρα. Όπως ανέφερε, η κατάσταση αυτή διαφοροποιεί την Ελλάδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επάρκεια καυσίμων. «Δεν θέλω να φανταστώ τι θα γινόταν αν επιπροσθέτως των ζητημάτων της τιμής είχαμε και ζήτημα επάρκειας», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που μετράει για τους καταναλωτές είναι τι αποτύπωμα έχει ό,τι εξαγγέλλουμε»

Σχολιάζοντας την κριτική για τις μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα που έχουν εφαρμόσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο Νίκος Ρωμανός στάθηκε στην περίπτωση της Ισπανίας. Όπως ανέφερε, η χώρα έχει προχωρήσει εκ νέου σε αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επισημαίνοντας ότι η πολιτική που ακολουθείται δεν είναι ίδια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, ο Νίκος Ρωμανός αναφέρθηκε στη φορολόγηση των υπερεσόδων στον ενεργειακό και πετρελαϊκό κλάδο, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη θεσπίσει μηχανισμό για την ανάκτηση των έκτακτων εσόδων των ενεργειακών εταιρειών, ενώ έχει επιβάλει και φορολόγηση στα υπερέσοδα των πετρελαϊκών επιχειρήσεων.

Ο ίδιος ανέφερε ότι μέρος των μέτρων που εφαρμόζονται σήμερα χρηματοδοτείται από τις εισφορές των διυλιστηρίων, υπογραμμίζοντας πως για τους καταναλωτές το ζητούμενο είναι η συνολική επίδραση των κυβερνητικών παρεμβάσεων στο διαθέσιμο εισόδημά τους.

«Αυτό που μετράει για τους καταναλωτές είναι τι αποτύπωμα έχει ό,τι εξαγγέλλουμε και συνολικά όλα όσα έχουμε στο τραπέζι για την τσέπη τους», ανέφερε, παραπέμποντας σε αναλυτικότερη συζήτηση μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων.

«Έχει σημασία ό,τι προτείνουμε να είναι άμεσα υλοποιήσιμο»

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο νέας επιδότησης στην αμόλυβδη, αλλά και για το εάν παραμένει στο τραπέζι η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων και της ενδιάμεσης αλυσίδας, ο Νίκος Ρωμανός απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις που θα έχουν άμεσο και μετρήσιμο αποτέλεσμα για τους καταναλωτές.

«Αυτή τη στιγμή πιέζονται τα νοικοκυριά όσο ποτέ τους τελευταίους μήνες. Άρα έχει σημασία ό,τι προτείνουμε να είναι άμεσα υλοποιήσιμο», είπε.

Επανερχόμενος στο ζήτημα της φορολόγησης των υπερεσόδων, ο Νίκος Ρωμανός υποστήριξε ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν θα μπορούσε να αποδώσει άμεσα οφέλη στους καταναλωτές, καθώς, όπως εξήγησε, η φορολόγηση θα μπορούσε να υπολογιστεί και να επιβληθεί μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους.

Αντίθετα, σημείωσε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τα διυλιστήρια ώστε να υπάρξει συνεισφορά τους στις παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών.

Ο Νίκος Ρωμανός υπογράμμισε ακόμη ότι η κυβερνητική πολιτική δεν περιορίζεται στα μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα, αλλά περιλαμβάνει και παρεμβάσεις για την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών. Όπως είπε, αυτές οι δυνατότητες συνδέονται με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και την προσπάθεια των προηγούμενων ετών.

«Ούτε όλα είναι μαύρα ούτε όλα είναι ιδανικά»

Αναφερόμενος στις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που προκάλεσαν αντιδράσεις, ο Νίκος Ρωμανός τόνισε ότι αντιμετωπίζει με «προσοχή και σεβασμό» όλες τις απόψεις, ιδιαίτερα εκείνες ανθρώπων που, όπως σημείωσε, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη, ο Νίκος Ρωμανός σημείωσε ότι ο ίδιος ο πρώην υπουργός αναγνώρισε πως η συγκεκριμένη διατύπωση ήταν λανθασμένη.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν είναι ορθό ούτε να εξιδανικεύεται η κατάσταση ούτε να παρουσιάζεται αποκλειστικά με αρνητικό πρόσημο. «Ούτε όλα είναι μαύρα ούτε όλα είναι ιδανικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας την «τεράστια πίεση» που προκαλούν η ενεργειακή και η πληθωριστική κρίση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νίκος Ρωμανός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας, όπως είπε, «αποθέματα» που μπορούν να αξιοποιηθούν απέναντι στις σημερινές προκλήσεις.

«Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η ενεργειακή και πληθωριστική κρίση αφορά το σύνολο της Ευρώπης και ότι η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της.

Για τις δημοσκοπήσεις και την αυτοδυναμία

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, ο Νίκος Ρωμανός αναφέρθηκε στα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα, σημειώνοντας ότι καταγράφεται ενίσχυση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και μεταβολές στις επιδόσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Όπως ανέφερε, η δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις έχει καταγραφεί κατά περίπτωση για το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ ή την Πλεύση Ελευθερίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αντίπαλοί μας είναι τα προβλήματα».

Απέδωσε, επίσης, τη δημοσκοπική εικόνα στη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας και στις διαδοχικές κρίσεις που, όπως ανέφερε, κλήθηκε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. «Βρισκόμαστε ήδη στον όγδοο χρόνο. Οδεύουμε προς τις εκλογές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη μάχη «με σοβαρότητα, χωρίς καμία αλαζονεία».

Κλείνοντας, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, αναφερόμενος σε ζητήματα που, όπως υποστήριξε, αφορούν τη χρηματοδότηση του κόμματός του και καταγγελίες σχετικά με τη Βενεζουέλα. Παράλληλα, σχολίασε τη φράση «ή εμείς ή κανείς», λέγοντας: «Εάν αυτό δεν είναι αλαζονεία, τότε δεν ξέρω τι είναι».