Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία – ευχαριστώ όλους τους εκπαιδευτικούς για το έργο που προσφέρουν», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τους καθηγητές και με τα παιδιά στις αίθουσες διδασκαλίας.

Η κατασκευή του σχολείου ολοκληρώθηκε φέτος με το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Οι προηγούμενες εγκαταστάσεις του σχολείου ήταν σε άλλο χώρο, με τις αίθουσες διδασκαλίας να είναι σε κοντέινερ.

Στο σχολείο φοιτούν περί τα 270 παιδιά.