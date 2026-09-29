Τη δημιουργία του έβδομου Ινστιτούτου στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος», του Ινστιτούτου Μικρομηχανικής, Μικροηλεκτρονικής και Μικροσυστημάτων ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, χαιρετίζοντας την επετειακή εκδήλωση για τα 65 χρόνια επιστημονικής πορείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που πραγματοποιείται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η ίδρυση του νέου Ινστιτούτου «θα ενισχύσει τις δυνατότητες της χώρας στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή πρωτότυπων προηγμένων τεχνολογιών και θα συμβάλει στον συντονισμό της εθνικής προσπάθειας στους ημιαγωγούς, τη μικροηλεκτρονική και την ολοκληρωμένη φωτονική», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης. Όπως εξήγησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, «ένα πεδίο που αποκτά στρατηγική σημασία είναι οι ημιαγωγοί. Τα μικροτσιπ βρίσκονται στην καρδιά της νέας τεχνολογικής εποχής, από την τεχνητή νοημοσύνη και τις τηλεπικοινωνίες μέχρι την ενέργεια και τις μεταφορές, αποτελούν κρίσιμη τεχνολογία για την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγική ισχύ και τη στρατηγική αυτονομία».

Ο υπουργός Ανάπτυξης πρόσθεσε ότι «διαμορφώνουμε την εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς και τα μικροκυκλώματα με στόχο να αξιοποιήσουμε τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα. Κάναμε το πρώτο βήμα χρηματοδοτώντας με 3,7 εκατομμύρια ευρώ το Ελληνικό Κέντρο Ικανοτήτων Ημιαγωγών που συνδέει την έρευνα και καινοτομία με τη βιομηχανία».

Σύντομα, όπως ανέφερε ο υπουργός, θα γίνουν τα εγκαίνια του νέου σύγχρονου έξυπνου κτιρίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του «Δημόκριτου», έργο ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, που φιλοξενεί μεταξύ άλλων την ομάδα του Φάρος, του ελληνικού εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «ο “Δημόκριτος” κατάφερε να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο πολυθεματικό διεπιστημονικό ερευνητικό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, από την ψηφιακή απεικόνιση των τοιχογραφιών στους μακεδονικούς τάφους μεχρι την τεχνολογία των μικροδορυφόρων». Ο Σταύρος Καλαφάτης υπογράμμισε ότι «ως κυβέρνηση υλοποιοούμε αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ερευνητικών υποδομών στη νεότερη ιστορία της χώρας». Στον Δημόκριτο, συνέχισε, «οι εθνικοί και ευρωπαϊκοι πόροι δεν είναι αφηρημένες εξαγγελίες, παίρνουν ήδη μορφή, στο νέο έξυπνο κτίριο πληροφορικής και τηλεπικοινωνιιών, στο ριζικό εκσυγχρονισμό του εργαστηριακού εξοπλισμού και στις ενεργειακές αναβαθμίσεις».

Ο διευθυντής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και πρόεδρος του ΔΣ, δρ Βαγγέλης Καρκαλέτσης, κατά την εναρκτήρια ομιλία του τόνισε ότι «τα 65 χρόνια μας δημιουργούν την ευθύνη να δώσουμε συνέχεια, να διευρύνουμε τα όρια της γνώσης, να μετατρέπουμε την έρευνα σε καινοτομία, χωρίς να χάνουμε ποτέ το βλέμμα μας από τον άνθρωπο και από το περιβάλλον».

Με τίτλο «Δημόκριτος: Διαμορφώνοντας το μέλλον» και κεντρικό μήνυμα «Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο», η εκδήλωση συνδέει την ιστορική διαδρομή του Κέντρου με την έρευνα που πραγματοποιείται σήμερα και τις τεχνολογίες που θα επηρεάσουν τη ζωή μας τις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.