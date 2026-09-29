Διατηρεί το προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία, αν και εμφανίζεται με ποσοστό κάτω του 30%, στη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας politic.gr.

Την ίδια ώρα, ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ «τερματίζουν» σχεδόν με ισοπαλία, περιορίζοντας τη μεταξύ τους διαφορά και μετατρέποντας την κατάκτηση της δεύτερης θέσης σε ντέρμπι.

Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29,6%. Στη δεύτερη θέση έρχεται η ΕΛΑΣ με 15,4% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14%.

Στη συνέχεια, εμφανίζονται η Ελληνική Λύση με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,4%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, το ΜεΡΑ25 με 3,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, οι Δημοκράτες με 1,4%, η Νίκη με 0,7%.

Στην πρόθεση ψήφου η εικόνα έχει ως εξής, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκοπηση: ΝΔ με 26,9%, ΕΛΑΣ με 14%, ΠΑΣΟΚ με 12,7%, Ελληνική Λύση με 7,9%, ΚΚΕ με 6%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4%, Φωνή Λογικής με 3,5%, ΜέΡΑ25 με 3%, Πλεύση Ελευθερίας με 2,7%, ΣΥΡΙΖΑ με 2%, οι Δημοκράτες με 1,3%, η Νίκη με 0,6% και η Νέα Αριστερά με 0,3%. Στο 6% βρίσκεται η επιλογή «άλλο κόμμα», ενώ οι αναποφάσιστοι διαμορφώνονται στο 9,1%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για τη διακυβέρνηση της χώρας με 30,9%, ενώ δεύτερος βρίσκεται ο «κανένας» με 18,9%.

Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται στην τρίτη θέση με 15,7%, και ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,1%.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Βελόπουλος συγκεντρώνει ποσοστό 5,2%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας

4,6%, η Μαρία Καρυστιανού 3,7%, ο Γιάνης Βαρουφάκης 3,4%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,5% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου 2,3%.

Την ίδια ώρα, όπως προκύπτει από τη νέα μέτρηση της Interview, η θετική ψήφος καταγράφει προβάδισμα, έναντι της ψήφου αποδοκιμασίας.

Το 64% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές με κριτήριο ποιον θέλει να αναλάβει, ενώ το 25% θα ψηφίσει με κριτήριο ποιον θέλει να φύγει. Το 11% απαντά «άλλο».

Στην ερώτηση «Αξιολόγηση προτάσεων: Ρεαλισμός ή επικοινωνία», σχετικά με τις προτάσεις που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη συζήτηση στη φετινή ΔΕΘ, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αποδοχή. Το 57% τη θεωρεί μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί, έναντι 39% που τη χαρακτηρίζει επικοινωνιακό σύνθημα.

Στον αντίποδα, ο αποταμιευτικός «κουμπαράς για τη νέα γενιά» κρίνεται εφαρμόσιμος από το 34% και επικοινωνιακός από το 63%, ενώ η πρόταση για ετήσια «πατριωτική εισφορά» 1% στη μεγάλη περιουσία συγκεντρώνει ακόμα μεγαλύτερη επιφύλαξη, με το 27% να τη θεωρεί εφαρμόσιμη και το 70% επικοινωνιακό σύνθημα.

Ιδιαίτερα επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι πολίτες απέναντι στις μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από κόμμα σε κόμμα, καθώς η πλειονότητα τις συνδέει περισσότερο με προσωπικές στρατηγικές παρά με πολιτικές συγκλίσεις.

Το 67% εκτιμά ότι αυτές γίνονται κυρίως για προσωπικό πολιτικό όφελος, ενώ ένα επιπλέον 27% θεωρεί ότι υποβαθμίζουν την αξιοπιστία της πολιτικής. Αντίθετα, μόλις το 3% πιστεύει ότι ενισχύουν τις συνεργασίες και άλλο 3% ότι δημιουργούν σύγχυση στους ψηφοφόρους.

Επιπλέον, η προοπτική ενός κατακερματισμένου πολιτικού σκηνικού προκαλεί περισσότερη ανησυχία παρά προσδοκία για συναινέσεις.

Το 47% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι μια ενδεχόμενη «ιταλοποίηση» της πολιτικής ζωής, με περισσότερα κόμματα και δυσκολότερο σχηματισμό σταθερών κυβερνήσεων, θα αποτελούσε κίνδυνο για την πολιτική σταθερότητα. Την ίδια στιγμή, ένα σημαντικό 40% βλέπει στο ίδιο ενδεχόμενο ευκαιρία για συνεργασίες