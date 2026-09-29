Για την ακρίβεια που βιώνουν οι πολίτες, τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και για τα ενεργειακά ζητήματα μίλησε το πρωί της Τρίτης 29/9 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αρχικά, αναφερόμενος στους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου, όπου οι κάτοικοι πέντε χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό συνεχίζουν να ζουν σε κοντέινερ κάτω από δύσκολες συνθήκες είπε: «Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Υπήρξαν καθυστερήσεις. Δυστυχώς, το Υπουργείο Υποδομών έπρεπε να έχει κάνει άλλες ενέργειες εξαρχής για να έχει επιταχύνει».

«Εάν δεν γίνει ραγδαία παρέμβαση, θα καταρρεύσει η κατανάλωση»

Εστιάζοντας στην ακρίβεια και την ενέργεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ και τον προϋπολογισμό.

«Η ακρίβεια φέρνει δυσκολίες στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Το 8μηνο που μας πέρασε, τα έσοδα μέσω ΦΠΑ είναι 1,2 δις πάνω από αυτά που είχε προϋπολογίσει η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό. Στα καύσιμα είναι παραπάνω, γύρω στα 140 εκατομμύρια ευρώ. Τι δείχνει αυτό; Οι πολίτες πληρώνουν ακριβά και κάποιος βγάζει έσοδα παραπάνω από αυτά που είχε προϋπολογίσει» επεσήμανε στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Εμείς κάναμε μια καθαρή πρόταση. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα διυλιστήρια και ο έλεγχος όλης της ενδιάμεσης διαδικασίας. Πρέπει να γίνουν και τα τρία. Ειδικός φόρος κατανάλωσης – υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα. Παίρνεις τον ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτόν που έχεις προϋπολογίσει και τον ρίχνεις στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό κάνει η Ιταλία. Γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα;» δήλωσε.

«Προφανέστατα, δεν φτάνουν αυτά. Πρέπει να πάρουμε και από τον προϋπολογισμό, ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος και να μειώσουμε και μέσω της αξιοποίησης του παραπάνω του επιπλέον ΦΠΑ που έχουμε εισπράξει και μέσω του προϋπολογισμού να μειώσουμε δυναμικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ. Η εκτίμησή μου είναι ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί μέχρι το τέλος του χρόνου είναι πάνω από μισό δις. Αν χρησιμοποιήσουμε τα 300 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό συν τον εξτρά ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος» επεσήμανε και πρόσθεσε: «Δεύτερον, είναι ο έλεγχος της αλυσίδας και τρίτο είναι τα διυλιστήρια. Τα διυλιστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές. Γιατί αν δεν ρίξουν τις τιμές θα μειωθεί η κατανάλωση και αν οι τιμές παραμένουν ψηλά, ουσιαστικά θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και για το κράτος. Άρα το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Τα διυλιστήρια θα πουλάνε σε λιγότερους πολίτες. Άρα πρέπει τώρα και αυτοί να συμβάλουν να πέσουν οι τιμές».

«Προτείναμε να υπάρχει μόνιμος μηχανισμός που θα φορολογεί τα υπερκέρδη»

«Εμείς προτείναμε να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Επειδή όμως αυτό θα γίνει του χρόνου, για να πέσουν τώρα οι τιμές, πρέπει και τα διυλιστήρια να δίνουν χαμηλότερες τιμές, διότι σε άλλη περίπτωση του χρόνου θα χάσουν έσοδα που θα φορολογηθούν, αλλά και το κράτος να ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης γιατί θα μειωθεί η κατανάλωση. Ήδη μειώνεται» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Εάν δε γίνει τώρα μια ραγδαία παρέμβαση και στους τρεις πυλώνες που σας προανέφερα, συν τον έλεγχο στην αγορά σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων, θα καταρρεύσει η κατανάλωση. Ήδη η κατανάλωση μειώνεται. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που θα εισπράξει το κράτος θα είναι λιγότερος. Διότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πάει με τα λίτρα. Άρα λιγότερη κατανάλωση, λιγότερα έσοδα» επεσήμανε.

«Όσο περνάνε οι μέρες, κερδίζουν από το ΦΠΑ παραπάνω. Όσο περνούν οι μέρες, υπάρχει ένα σημείο καμπής. Δηλαδή όταν η κατανάλωση πέσει ραγδαία, τότε θα καταλάβουν τι λανθασμένη πολιτική που έχουν ακολουθήσει. Διότι αν την είχαν ακολουθήσει αυτά που λέμε νωρίτερα, ούτε οι πολίτες θα είχαν τις δυσκολίες που έχουν σήμερα, αλλά και η κατανάλωση θα είχε μείνει στα επίπεδα που ήταν και τον προηγούμενο χρόνο. Άρα χρειάζεται μια δυναμική παρέμβαση» δήλωσε.

Όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για τη μετάβαση των καταναλωτών σε σταθερά τιμολόγια, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία της χώρας έχει αποκοπεί από την κοινωνική πραγματικότητα.

Για τους ελέγχους στον χώρο της υγείας

Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τους ελέγχους που πραγματοποίησε έπειτα το Υπουργείο Υγείας με την πλατφόρμα Medwatch, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε θεσπίσει στο παρελθόν σώμα ελέγχου για τις δομές υγείας, το οποίο στη συνέχεια καταργήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία.

«Το ΠΑΣΟΚ και έφτιαξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και έφτιαξε τους “ράμπο” που έλεγχαν αυτές τις ιδιωτικές δομές. Το κατήργησε η Νέα Δημοκρατία. Ο ελληνικός λαός πληρώνει τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας μαζί με τη Βουλγαρία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας θέλει υγειονομικό χάρτη, θέλει ελέγχους στις ιδιωτικές δομές. Εδώ δε γίνονται αυτά τα πράγματα» επεσήμανε.

«Τι γίνεται; Καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας. Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, δομές ιδιωτικής υγείας, όλα σε έναν απόλυτο έλεγχο. Αυτό είναι το έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έπρεπε να πεθάνει ένας διάσημος Έλληνας πολίτης, όταν εκατοντάδες Έλληνες πολίτες που δεν είναι διάσημοι είναι θύματα αυτών των πρακτικών; Ξέρετε πόσες καταγγελίες υπάρχουν; Τι έκανε η κυβέρνηση;» εξήγησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Αν φτιάξουμε μια ισχυρή δημόσια υγεία, όλο και λιγότεροι άνθρωποι θα επιλέγουν τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, προφανές, θα πρέπει να τους ελέγξουμε όλους. Και πρέπει να τους ελέγξουμε όχι μόνο σε επίπεδο υπηρεσιών, και σε επίπεδο τιμών. Εμείς προτείναμε με τροπολογία στη Βουλή να υπάρχει τιμοκατάλογος και να ξέρεις ότι αν πας σε μια ιδιωτική δομή, τι κοστίζει το κάθε πράγμα» είπε.

Όσον αφορά τον ιατρικό τουρισμό, σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί, «αρκεί να υπάρχουν κανόνες και διαφάνεια», ενώ για το περιστατικό όπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε ιδιωτική κλινική στα νότια προάστια δήλωσε: «Το χειρότερο είναι ότι όταν η πολιτική σου γεννά ιδιωτικές κλινικές και ενισχύει τον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα το καρτέλ στον ιδιωτικό τομέα, προφανέστατα μετά θα πάνε και να το εγκαινιάσουν, διότι είναι παράγωγο και παιδί της δικής τους πολιτικής. Νομίζω υπήρχαν ιδιωτικές κλινικές και παλιότερα, αλλά ο λαός μας να πληρώνει τις περισσότερες ιδιωτικές δαπάνες πανευρωπαϊκά δεν προϋπήρχε».

«Γιατί το σώμα των “ράμπο” καταργήθηκε; Μήπως γενικά έχουν αποδυναμωθεί όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους προς όφελος κάποιων πονηρών; Όλη αυτή η έλλειψη κανόνων και ελέγχων δημιουργεί ασυδοσία. Εμείς η ιδεολογία μας τι λέει; Ισχυρό κράτος για καλές δημόσιες υπηρεσίες και κανόνες στην αγορά για να μην υπάρχει ούτε αισχροκέρδεια, ούτε αδιαφάνεια, ούτε περίεργες πρακτικές. Επί ΠΑΣΟΚ υπήρχε ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας» σημείωσε.

Για το άρθρο 86 και τις δημοσκοπήσεις

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε την κυβέρνηση για τη στάση της στην αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, υποστηρίζοντας ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία συνεχίζει να προστατεύει και να καλύπτει πολιτικά πρόσωπα έναντι της δικαιοσύνης, αγνοώντας την έντονη κοινωνική απαίτηση για διαφάνεια και απόδοση ευθυνών, όπως αυτή εκφράστηκε μετά την τραγωδία των Τεμπών και το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Αυτό δεν δείχνει ότι είναι απολύτως αναξιόπιστοι στους θεσμούς, στη δημόσια υγεία, στην ακρίβεια; Ότι περιφρονούν τον κόσμο; Όταν έχεις τέτοια ένταση στην κοινωνία, μαζεύτηκαν εκατομμύρια άνθρωποι και έλεγαν αλλάξτε το 86 και ο υπουργός να μπορεί να ελέγχεται χωρίς να καλύπτεται από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και αυτοί τι κάνανε; Είπαν ότι το αλλάζουνε και το αφήσανε πάλι να ελέγχουν αυτοί».

«Εμείς δεν θα δίναμε λευκή επιταγή στην κοροϊδία, στη συνταγματική κοροϊδία του ελληνικού λαού. Εμείς τι προτείναμε; Δικαστικό συμβούλιο. Να φεύγει ο υπουργός μέσω δικαστικού συμβουλίου. Άρα οι δικαστές ελέγχουν και οι δικαστές κάνουν την αποπομπή και όχι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όπως σήμερα που επέτρεψε να υπάρχει η Νέα Δημοκρατία».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις, εκφράζοντας την πίστη του στη λαϊκή ετυμηγορία των καλπών.

«Η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι η λαϊκή ετυμηγορία. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Σε κάποιους μήνες από σήμερα θα έχουμε εθνικές εκλογές. Όσο και να είναι το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, εγώ πιστεύω στο τέλος ο κόσμος θα κάνει μια θετική επιλογή. Και διλήμματα τύπου “Μητσοτάκης ή χάος” ή “ή εμείς ή κανείς”, ο κόσμος θα του γυρίσει την πλάτη γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά» ανέφερε.

«Πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες. Αυτά τα σενάρια της αλαζονείας και του διχασμού τα ζήσαμε και είδαμε τα αποτελέσματά τους και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο. Εμείς λέμε θετική ψήφο στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμά του, για το πολιτικό του προσωπικό, για την πολιτική του αυτονομία από συμφέροντα. Η δική μας πολιτική αλλαγή ενώνει τον κόσμο, δεν τον διχάζει και νομίζω ότι στο τέλος θα την επιλέξει ο ελληνικός λαός, διότι είναι προγραμματική και μπορεί να φέρει καλύτερες και σημαντικότερες αλλαγές και καλύτερη καθημερινότητα.

Αντίπαλος είναι η κυβέρνηση. Κάθε αξιωματική αντιπολίτευση αντίπαλο έχει την κυβερνητική πολιτική και κανέναν άλλο. Έχουμε χρέος να απαντάμε και να θυμίζουμε, διότι και ο κ. Τσίπρας κρίθηκε. Στο χθες ανήκει. Του έδωσε ο λαός, όπως και του κ. Μητσοτάκη, δύο ευκαιρίες. Είδαμε τι έκανε, τα θυμόμαστε. (…) Αντίπαλός μας είναι η κυβέρνηση και πρέπει να θυμόμαστε το χθες. Διότι τον αγώνα που τον κάνουμε είναι για να πάει η χώρα παρακάτω, μπροστά και όχι παραπίσω, διότι τα πίσω νομίζω ότι είχαν έναν ακριβό λογαριασμό για τους πολίτες» είπε.

Για το δημοσίευμα της WSJ για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τις αμερικανικές παρεμβάσεις

Κλείνοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναφερόμενη στην επικείμενη, τότε, κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, φέρεται να είπε στον Σταύρο Παπασταύρου πως η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα αμερικανικής παρέμβασης και πως θα μπορούσε να επαναληφθεί.

«Υπήρξε μια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για ένα δημοσίευμα μιας ξένης εφημερίδας που αφορά την Ελλάδα και τις παρεμβάσεις τις ενδεχόμενες ή εικαζόμενες παρεμβάσεις μιας πρεσβείας. Εγώ δε γνωρίζω αν όλα αυτά που γράφει το δημοσίευμα είναι έτσι όπως τα γράφει. Γνωρίζω όμως ότι πριν δύο χρόνια ο πρωθυπουργός είναι ο μόνος πρωθυπουργός που υπέγραψε μια ενεργειακή συμφωνία με μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και στη μέση της φωτογραφίας ήταν η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η φωτογραφία νομίζω δεν περιποιεί τιμή για τον κ. Μητσοτάκη και που μας κάνει να εικάζουμε πάρα πολλά από αυτά που γράφει το δημοσίευμα», είπε.