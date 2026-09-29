Στα νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, Τετάρτη, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Σε συνέντευξή του, σήμερα το πρωί, στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24, ο κ. Μαρινάκης περιέγραψε τον οδικό χάρτη, συνδέοντας το επόμενο βήμα για τη βενζίνη με τις αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανοίγοντας τη συζήτηση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και την ενέργεια.

«Η Ευρώπη οφείλει να αντιληφθεί, είτε αφορά στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης είτε έχει να κάνει με την ενέργεια, ότι δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο. Στην πανδημία το αντιλήφθηκε», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Σχετικά με το πρώτο σκέλος των παρεμβάσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «ο πρωθυπουργός έχει βάλει ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό περιέχει στήριξη, με κυριότερη και πρώτη στόχευση το πετρέλαιο θέρμανσης».

Οι επιπλέον ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Για τη βενζίνη ανέφερε ότι αποτελεί το επόμενο πεδίο, στο οποίο μπορεί να υπάρξει παρέμβαση, λέγοντας: «Εκεί είμαστε εν αναμονή των ευρωπαϊκών αποφάσεων».

Επίσης, ο Παύλος Μαρινάκης έβαλε το δημοσιονομικό όριο, μέχρι το οποίο μπορούν να κινηθούν τα μέτρα στήριξης.

«Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε. Παραπάνω έχουμε μαζέψει, χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία. Χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος ζητάει να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών πρέπει να πει ποιον φόρο θα αυξήσουμε για να πάρουμε αυτό το μέτρο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι περισσότερες από 400 ετικέτες έχουν δεχτεί να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση της πρωτοβουλίας μειωμένων τιμών για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου.

«Η συμφωνία κυρίων ήταν συμφωνία κυρίων, δεν ήταν επιβολή τιμών», είπε, ενώ ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 60 εκατ. ευρώ στην αγορά.

«Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια», συμπλήρωσε ακόμα.

Ο ίδιος επιχείρησε παράλληλα να βάλει όρια τόσο στην κριτική της αντιπολίτευσης όσο και στην κυβερνητική αποτίμηση των μέτρων: «Όσο επικίνδυνη για τον δημόσιο διάλογο είναι η λογική της αντιπολίτευσης ότι όσα δίνουμε εμείς είναι ψίχουλα, τόσο λάθος είναι να λέμε ότι αυτά που δίνουμε εμείς δημιουργούν μια χώρα-παράδεισο. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι το ύφος μπορεί να αδικεί την πολιτική της κυβέρνησης.

Με αφορμή τον Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος ανασκεύασε δήλωσή του, υποστήριξε ότι δεν θέλει να συμβάλει στο «πετροβόλημα» ανθρώπων, που έχουν το θάρρος να αναγνωρίσουν μια ατυχή τοποθέτηση.

«Πράγματι, το ύφος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο», σημείωσε, για να προσθέσει: «Όταν κάτι ξεφεύγει στο ύφος, αδικείται και η ίδια μας η πολιτική».

Για τους πολίτες που έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία προς κόμματα στα δεξιά της, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «θα πρέπει να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Μόνο το αποτέλεσμα εκτιμάει ο κόσμος».

«Εγώ τον καταλαβαίνω αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει ευθύνη του ψηφοφόρου. Είναι λάθος να λες ότι, επειδή δεν με ψήφισε κάποιος, φταίει αυτός που δεν κατάλαβε το μεγαλείο μου και όχι εγώ που δεν εξήγησα σωστά την πολιτική μου», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας: «Ποιο μονοπρόσωπο κόμμα έλυσε έστω και ένα πρόβλημα των πολιτών και ποιος από εκείνους τους υπερπατριώτες στα λόγια θωράκισε τη χώρα;».

Για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην αύξηση του ΦΠΑ και στο ασφαλιστικό σύστημα της περιόδου διακυβέρνησής του: «Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τώρα τις ελαφρύνσεις στο εκκαθαριστικό τους».

Για το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι δεν τον προβληματίζει η δημοσκοπική του άνοδος, καθώς, όπως ανέφερε, δεν μπορεί ακόμη να αξιολογηθεί ως τάση.

Αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο «στα δύσκολα, όπως κι εμείς, έβαλε τη χώρα πάνω από το κόμμα», ωστόσο, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι έχει επιλέξει «να παίξει μπάλα στο γήπεδο των λαϊκιστών».

Όσον αφορά στη συζήτηση για ενδεχόμενη συνεργασία, αντιπαρέβαλε στο σημερινό ΠΑΣΟΚ εκείνο που, κατά τη διατύπωσή του, είχε «τη σοβαρότητα και τη θεσμικότητα της Φώφης Γεννηματά και του Ευάγγελου Βενιζέλου».

Στο ενεργειακό και γεωπολιτικό μέτωπο, ο κ. Μαρινάκης στάθηκε στην παρουσία της Chevron και της ExxonMobil στην Ελλάδα, καθώς και στον Κάθετο Διάδρομο.

Έκανε λόγο για «δύο ενεργειακούς κολοσσούς που βάζουν την υπογραφή τους και φέρνουν την ίδια τους την παρουσία στην Ελλάδα» και πρόσθεσε μαζί με τον Κάθετο Διάδρομο, «όλα αυτά εκτοξεύουν το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας και στέλνουν πολλά μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις».

Σε ερώτηση εάν υπάρχουν χώρες που δεν επιθυμούν τον Κάθετο Διάδρομο, ανέφερε πως «δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν έχω όλα τα δεδομένα».