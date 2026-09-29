Για την πρόταση επαναφοράς της στολής στα σχολεία, τα επιδόματα στους «λαθρομετανάστες» και για το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα μίλησε σήμερα το πρωί η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, η κ. Λατινοπούλου ζήτησε «να μειωθεί έως να καταργηθεί ο ΕΦΚ» στα καύσιμα και κατηγόρησε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι είναι «σοσιαλίστρια».

«Πρέπει να μισείς πολύ την Ευρώπη για να κάνεις τα πάντα για να δυσκολέψεις τη ζωή των Ευρωπαίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το ότι υπάρχει μια Ευρώπη, που αντί να προστατεύει τη βιομηχανία και τον πρωτογενή τομέα ή να αντιμετωπίζει το δημογραφικό, προτιμά επιδόματα σε λαθρομετανάστες και να δίνει χρήματα για χάρτινα καλαμάκια, είναι η απόδειξη», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής ρωτήθηκε αν το κόμμα της θα συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα, με την ίδια να απαντά: «Δεν θα πάμε κάπου, δεν προδίδουμε τις αξίες μας για καρέκλα, δεν θα συνεργαστούμε, όπως έχουν κάνει άλλοι. Είναι κατηγορηματικό το “όχι” στη Νέα Δημοκρατία και στα άλλα κόμματα, το “όχι” είναι σαν του Μεταξά».

Τέλος, σχετικά με την πρότασή της για στολές στα σχολεία, η Αφροδίτη Λατινοπούλου είπε ότι «υπάρχουν στολές σε σχολεία στην Ευρώπη που είναι πολύ ωραίες» και σημείωσε:

«Η ανταπόκριση από τις μανούλες είναι τεράστια, γιατί η στολή εξαλείφει οικονομικές ανισότητες μεταξύ μαθητών, υπάρχει μια φορεσιά που πρεσβεύει την ευπρέπεια των μαθητών. Υπάρχουν διάφορα ρούχα, μπορεί να είναι μπλε, γαλάζιο, υπάρχουν φούστες, μπλουζάκια, πουλόβερ, δεν είναι κάτι που υπάρχει μόνο στα ιδιωτικά σχολεία. Τα παιδιά στο δημόσιο σχολείο είναι κατώτερου θεού για να έχουν στολές;».