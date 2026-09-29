Στις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται για εργασία και μόνιμη εγκατάσταση στην Περιφέρεια επικεντρώνεται στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, απαριθμώντας μια σειρά έργων που έγιναν από τη Θεσσαλία μέχρι το Καστελόριζο και από τη Δράμα μέχρι την Αμοργό.

Στο ερώτημα «τι άλλαξε αυτή την εβδομάδα στην Περιφέρεια» ο κ. Κοντογεώργης επισημαίνει ότι «η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο σε μια λίστα έργων και χρηματοδοτήσεων. Βρίσκεται κυρίως στις συνδέσεις μεταξύ τους».

Στο αν μπορεί κάποιος να βρει δουλειά χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψει τον τόπο του. Στο αν ένας εκπαιδευτικός ή ένας γιατρός μπορεί να υπηρετήσει στην Περιφέρεια με καλύτερους όρους. Στο αν υπάρχουν σχολεία, υπηρεσίες υγείας, δρόμοι, νερό και χώροι άθλησης. Και τελικά, στο αν ένας τόπος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μείνουν περισσότεροι άνθρωποι, να επιστρέψουν ή να κάνουν εκεί μια νέα αρχή.

Ειδική αναφορά γίνεται στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο προβλέπει αποκλειστική τηλεργασία για ανέργους που ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, με επιδότηση του 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για έναν χρόνο, αλλά και στην πίστωση της επιστροφής δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην Περιφέρεια.

Την ίδια στιγμή, στο Καστελλόριζο συζητείται ήδη ένα νέο μοντέλο που συνδέει κίνητρα εγκατάστασης, στέγαση δημοσίων λειτουργών και νέες δυνατότητες τηλεργασίας, με στόχο να γίνει πιο εφικτή η μόνιμη ζωή σε έναν απομακρυσμένο τόπο, ενώ στη Θεσσαλία προχωρά η ένταξη 799 νέων αγροτών και κτηνοτρόφων στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας», σε μία προσπάθεια να παραμείνουν νέοι άνθρωποι στον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, αναφέρεται στη συνεργασία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services, στη Δυτική Μακεδονία, για την ανάπτυξη Data Center ισχύος 300 MW, με την πρώτη φάση της επένδυσης να υπολογίζεται στα 3,5 δισ. ευρώ. Μια επένδυση, που όπως σημειώνει, «προσθέτει μια νέα διάσταση στον παραγωγικό μετασχηματισμό μιας περιοχής που βρίσκεται σε μετάβαση».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης, στη χρηματοδότηση για τα δύο νέα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο, συνδέοντας την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με το μέλλον των νησιωτικών περιοχών. Τα πάρκα αφορούν δύο μεγάλα θαλάσσια οικοσυστήματα, ενώ προβλέπονται και παραρτήματα σε Κύθηρα, Μήλο και Αμοργό.

«Η ανάπτυξη όμως έχει αξία όταν συνοδεύεται και από κοινωνική συνοχή», υποστηρίζει ο κ. Κοντογεώργης, ξεχωρίζοντας το νέο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νικηφόρου στη Δράμα. Οι κρατούμενοι αποκτούν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και να πάρουν τίτλο ισότιμο με απολυτήριο Γυμνασίου.

Στην Κατερίνη, παράλληλα, δημιουργείται νέο προπτυχιακό πρόγραμμα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη «Διοίκηση Ναυτιλιακών και Συνδυασμένων Μεταφορών», ενώ στην Πελοπόννησο ενεργοποιείται δράση 3,5 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία και πολιτών άνω των 65 ετών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό αναφέρεται και σε άλλες μικρότερες αλλά εξίσου σημαντικές παρεμβάσεις όπως στις αναβαθμίσεις σχολείων στο Καρπενήσι, στην Ορεινή Κορινθία και στην Κύμη, στις νέες αθλητικές υποδομές από το Ρέθυμνο και την Άνδρο μέχρι τη Θεσσαλία και τη Φολέγανδρο, στο νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο νοσοκομείο Θήβας, στα ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας Διστόμου και Αλιάρτου, στα δύο νέα Κέντρα Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για ανθρώπους με άνοια και Alzheimer στην Κω και για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές στη Σύρο, στην ολοκλήρωση του Ε65 που ενισχύει τη σύνδεση της Κεντρικής Ελλάδας με την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία κ.α.

«Αν υπάρχει λοιπόν ένα κοινό νήμα σε όλα αυτά, είναι ότι η Περιφέρεια δεν αναπτύσσεται με μία παρέμβαση και από έναν μόνο φορέα», υπογραμμίζει ο κ. Κοντογεώργης. «Πάνω απο όλα», καταλήγει, «χρειάζεται συνεργασία, ώστε οι ανάγκες που καταγράφονται σε κάθε τόπο να μετατρέπονται σταδιακά σε συγκεκριμένες λύσεις».